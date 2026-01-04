Τι μπορεί ναπροκάλεσε το πρόβλημα στον FIR Αθηνών – Ειδικός εξηγεί στο Star

04.01.26 , 15:15 Τι μπορεί ναπροκάλεσε το πρόβλημα στον FIR Αθηνών – Ειδικός εξηγεί στο Star
Πρώτη Δημοσίευση: 04.01.26, 14:14
Σοβαρότατο πρόβλημα με τις πτήσεις πάνω από τον ελληνικό εναέριο χώρο. Τα σενάρια για το «μπλάκ άουτ» / Bίντεο Σκάι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αποκαθίσταται σταδιακά το τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα Εναέριας Κυκλοφορίας της χώρας, που «καθήλωσε» τις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια. Ταλαιπωρία για χιλιάδες ταξιδιώτες, λόγω της αναβολής πτήσεων. 

Χάος στα ελληνικά αεροδρόμια - «Παγώνουν» όλες οι πτήσεις λόγω βλάβης

Ξεκινά η σταδιακή αποκατάσταση του Συστήματος Εναέριας Κυκλοφορίας με την πραγματοποίηση κάποιων πτήσεων, σύμφωνα με ενημέρωση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Πηγές της ΥΠΑ κάνουν επίσης λόγο για μερική αποκατάσταση καθώς πλέον προσγειώνονται και απογειώνονται αεροπλάνα.

«Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ξεκίνησε την πραγματοποίηση κάποιων πτήσεων σύμφωνα με τις δυνατότητες του συστήματος Εναέριας Κυκλοφορίας. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την αποκατάσταση του τεχνικού προβλήματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση των πτήσεων παρακαλούμε επικοινωνήστε με την αεροπορική σας εταιρία», αναφέρει σε ενημέρωση στην ιστοσελίδα του ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή την ώρα εξυπηρετούνται μέχρι 35 αναχωρήσεις κι αφίξεις από τα ελληνικά αεροδρόμια και μερικώς η διερχόμενη κυκλοφορία σε τρεις τομείς.

Προβλήματα στις πτήσεις

Χάος στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», μετά το τεχνικό πρόβλημα που «καθήλωσε» τα αεροπλάνα / Φωτογραφίες Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)

Προβλήματα στις πτήσεις στο Ελ. Βενιζέλος

Τι προκάλεσε το πρόβλημα στις αεροπορικές επικοινωνίες – Τι λέει κυβερνήτης Πολιτικής Αεροπορίας

Το πρόβλημα, σύμφωνα με πηγές της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας παρουσιάστηκε λίγο πριν τις 10.00 το πρωί με αποτέλεσμα να είναι καθηλωμένα στο έδαφος τα αεροσκάφη τόσο στο «Ελ. Βενιζέλος» όσο και σε άλλα αεροδρόμια της χώρας, καθιστώντας αδύνατες τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις.

Τα αίτια του σοβαρού προβλήματος παραμένουν ανοιχτά. Για το τι ενδέχεται να συνέβη μίλησε στο STAR ο κυβερνήτης Πολιτικής Αεροπορίας, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

Όπως ανέφερε, προς το παρόν δεν υπάρχει σαφής εικόνα για την αιτία του συμβάντος, σημειώνοντας ότι θα πρέπει να διερευνηθεί αν υπήρξαν εξωτερικοί παράγοντες που επηρέασαν τη λειτουργία του συστήματος. «Δε γνωρίζουμε ακόμα γιατί συνέβη. Πρέπει να εξεταστεί αν σχετίζεται με κάτι εξωτερικό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Κωνσταντέλλος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο κακόβουλης ενέργειας, επισημαίνοντας πως μια κυβερνοεπίθεση θα μπορούσε να προκαλέσει αποσταθεροποίηση ή εκτροπή της λειτουργίας του συστήματος. Όπως εξήγησε, τέτοιου είδους παρεμβάσεις –γνωστές ως cyber attacks ή cyber hustling– είναι πλέον ένα σενάριο που εξετάζεται σοβαρά σε αντίστοιχα περιστατικά.

Τι μπορεί ναπροκάλεσε το πρόβλημα στον FIR Αθηνών – Ειδικός εξηγεί στο Star

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην κατάσταση των υφιστάμενων υποδομών, σημειώνοντας ότι, σύμφωνα με τους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας αλλά και τους ίδιους τους πιλότους, η ποιότητα του συστήματος χαρακτηρίζεται ως μέτρια και χρήζει εκσυγχρονισμού.

Ωστόσο, έσπευσε να καθησυχάσει, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια των πτήσεων δεν τίθεται σε άμεσο κίνδυνο. Όπως εξήγησε, τα αεροσκάφη διαθέτουν αυτόνομα συστήματα που τους επιτρέπουν να «επικοινωνούν» μεταξύ τους και να αποφεύγουν πιθανές συγκρούσεις, ακόμη και σε περιπτώσεις απώλειας επαφής με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας. Επιπλέον, οι πιλότοι είναι εκπαιδευμένοι να διαχειρίζονται σενάρια απώλειας επικοινωνιών, ακολουθώντας συγκεκριμένες διαδικασίες ασφαλείας.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής αιτία του προβλήματος και να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

ΟΤΕ: Ο πρώτος έλεγχος δεν κατέδειξε τεχνικό πρόβλημα σε κυκλώματα του Οργανισμού

«Ο πρώτος έλεγχος δεν κατέδειξε τεχνικό πρόβλημα σε κυκλώματα ΟΤΕ» τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Όμιλος ΟΤΕ με αφορμή το πρόβλημα στις ραδιοσυχνότητες επικοινωνίας των ελληνικών αεροδρομίων.

Σε ανακοίνωση του ο Ομιλος ΟΤΕ αναφέρει χαρακτηριστικά: «Νωρίτερα σήμερα η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ενημέρωσε τον ΟΤΕ για πρόβλημα στις ραδιοσυχνότητες επικοινωνίας των ελληνικών αεροδρομίων. Ο πρώτος έλεγχος δεν κατέδειξε τεχνικό πρόβλημα σε κυκλώματα ΟΤΕ. Είμαστε σε στενή συνεργασία με την Πολιτική Αεροπορία για να βοηθήσουμε στον εντοπισμό του προβλήματος και την εξεύρεση λύσης».

Αεροδρόμια: Ταλαιπωρία για χιλιάδες ταξιδιώτες - ΝΟΤΑΜ από την ΥΠΑ

Την ίδια ώρα, χιλιάδες ταξιδιώτες που ταξιδεύουν με αεροπλάνα βιώνουν μεγάλη ταλαιπωρία, τόσο στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών όσο και σε όλα τα ελληνικά αεροδρόμια της χώρας εξαιτίας σοβαρού τεχνικού προβλήματος που επηρεάζει τις ραδιοεπικοινωνίες των Κέντρων Ελέγχου Περιοχής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας:  «Κάποιες συχνότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών αντιμετωπίζουν πρόβλημα το οποίο διερευνάται μαζί με αρμόδιους εξωτερικούς φορείς. Προκειμένου για την απόλυτη διατήρηση της ασφάλειας των πτήσεων, εξυπηρετείται μόνο μέρος των υπερπτήσεων, και έχουν τεθεί περιορισμοί στα ελληνικά αεροδρόμια. Προς τούτο έχει ήδη εκδοθεί σχετικό ΝΟΤΑΜ. Το θέμα τελεί υπό διερεύνηση και θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις».

Λόγω του προβλήματος άμεσα επηρεάστηκαν πτήσεις τόσο στο Ελευθέριος Βενιζέλος όσο και στα υπόλοιπα αεροδρόμια της χώρας, με καθηλωμένα αεροσκάφη στην πίστα και αναβολές αναχωρήσεων και αφίξεων. Επιβάτες που έχουν συγκεντρωθεί από νωρίς στους χώρους αναχωρήσεων κάνουν λόγο για ώρες αναμονής στις ουρές, για συνωστισμό αλλά και αβεβαιότητα για την πραγματοποίηση των πτήσεών τους.

Διαβάστε περισσότερα:
FYR ΑΘΗΝΑΣ
 |
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ
 |
ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
 |
ΠΤΗΣΕΙΣ
