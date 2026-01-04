Χάος στα ελληνικά αεροδρόμια - «Παγώνουν» όλες οι πτήσεις λόγω βλάβης

Δεν πραγματοποιούνται απογειώσεις και προσγειώσεις αεροσκαφών

Χάος στα ελληνικά αεροδρόμια - «Παγώνουν» όλες οι πτήσεις λόγω βλάβης
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιώργος Κωνσταντινίδης)
Σοβαρό πρόβλημα με τις πτήσεις λόγω προβλήματος στις ραδιοσυχνότητες / Bίντεο Σκάι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Προβλήματα παρουσιάζονται τις τελευταίες ώρες στον ελληνικό FIR, καθώς λόγω τεχνικού προβλήματος στις ραδιοσυχνότητες δε γίνονται προσγειώσεις και απογειώσεις αεροσκαφών.

Σοβαρή δυσλειτουργία έχει παρουσιαστεί τις τελευταίες ώρες στον ελληνικό εναέριο χώρο, προκαλώντας γενικευμένο «πάγωμα» στις πτήσεις. Αφίξεις και αναχωρήσεις δεν πραγματοποιούνται τόσο στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας όσο και στα περιφερειακά, λόγω τεχνικού προβλήματος που επηρεάζει τη συνολική λειτουργία της εναέριας κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η βλάβη εντοπίζεται στα βασικά συστήματα ραδιοεπικοινωνιών των Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας, τα οποία υπάγονται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Το τεχνικό ζήτημα έχει άμεσο αντίκτυπο σε όλες τις πτήσεις από και προς την Ελλάδα, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να καταβάλλουν προσπάθειες για την ταχύτερη δυνατή αποκατάστασή του.

Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται επίσημη ενημέρωση από την ΥΠΑ, ενώ δεν αποκλείεται να τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας το FIR Αθηνών έως ότου αποκατασταθούν πλήρως τα προβλήματα στις επικοινωνίες.

Η ΥΠΑ σε συνεργασία με την Cosmote επιδιώκουν να βρουν το πρόβλημα και να αποκαταστήσουν το δυνατόν συντομότερα την ομαλή λειτουργία του συστήματος, ενώ αναμένεται επίσημη ανακοίνωση από την ΥΠΑ.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
FIR ΑΘΗΝΩΝ
 |
ΠΤΗΣΕΙΣ
 |
ΑΦΙΞΕΙΣ
 |
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
 |
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ
