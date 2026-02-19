Στο εδώλιο ο Mr. Facebook- «Οι εφαρμογές του προκαλούν εθισμό στα παιδιά»

Περισσότερες από πέντε ώρες κατέθετε στο δικαστήριο του Λος Άντζελες ο Διευθύνων Σύμβολος της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, χθες 18/2, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του Instagram από νέους, μετά από καταγγελίες ότι οι εφαρμογές του είναι εθιστικές για τα παιδιά.

Η κατάθεση του Mr Facebook αποτελεί μέρος μιας άνευ προηγουμένου δίκης για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που αμφισβητεί το κατά πόσον οι πλατφόρμες της Meta εθίζουν και βλάπτουν σκόπιμα τα παιδιά.

O Μαρκ Ζάκερμπεργκ κατά την άφιξή του στο δικαστήριο του Λος Άντζελες/ AP Photo/Ryan Sun

Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης από τον δικηγόρο της καταγγέλουσας, ο Ζάκερμπεργκ δήλωσε - ότι εξακολουθεί να συμφωνεί με μια προηγούμενη δήλωση που έκανε- ότι το υπάρχον σύνολο επιστημονικών εργασιών δεν έχει αποδείξει ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκαλούν βλάβες στην ψυχική υγεία.

Οι δικηγόροι που εκπροσωπούν την ενάγουσα, μια πλέον 20χρονη γυναίκα από την Καλιφόρνια, η οποία ταυτοποιείται με τα αρχικά KGM, ισχυρίζονται ότι το κορίτσι εθίστηκε στο Instagram σε μικρή ηλικία, λόγω του τρόπου που έχει σχεδιαστεί η πλατφόρμα με στόχο να τραβά την προσοχή των χρηστών της κι αυτό επιδείνωσε την κατάθλιψη και τις αυτοκτονικές σκέψεις.

O Μαρκ Ζάκερμπεργκ κατά την έξοδό του από το δικαστήριο του Λος Άντζελες/ AP Photo/Damian Dovarganes

Η ενάγουσα ανέφερε στην κατάθεσή της ότι η εφαρμογή του Instagram που επιτρέπει το «αέναο» σκρολάρισμα την κρατούσε κολλημένη στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Ο δικηγόρος της 20χρονης, Μαρκ Λάνιερ, επέμεινε στις ερωτήσεις του στον Ζάκερμπεργκ σχετικά με τις πολιτικές επαλήθευσης της εταιρίας για την ηλικία των χρηστών.

O Μαρκ Ζάκερμπεργκ κατά την έξοδό του από το δικαστήριο του Λος Άντζελες/ AP Photo/Damian Dovarganes

«Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό είναι τόσο περίπλοκο», είπε ο Ζάκερμπεργκ μετά από μια μακρά αντιπαράθεση, επαναλαμβάνοντας ότι η πολιτική της εταιρείας περιορίζει τους χρήστες κάτω των 13 ετών και ότι εργάζονται για να εντοπίσουν χρήστες που έχουν πει ψέματα για την ηλικία τους, για να παρακάμψουν τους περιορισμούς.

Στη δίκη που έγινε πριν λίγες μέρες, όποτε κατέθεσε ο επικεφαλής του Instagram, Άνταμ Μοσέρι, οι δικηγόροι της ενάγουσας δήλωσαν ότι υπάρχουν αρχεία, σύμφωνα με τα οποία η Meta γνώριζε τη βλάβη που προκαλεί στα παιδιά η χρήση του Instagram.

Μάλιστα, αναφέρθηκαν συγκεκριμένα σε πρόσφατη έρευνα της εταιρείας, η οποία, όπως επισήμαναν, δείχνει ότι έφηβοι που αντιμετωπίζουν άλλες δυσκολίες στη ζωή τους είναι πιο πιθανό να εθιστούν και ότι οι γονείς δεν έχουν ουσιαστικό έλεγχο στη χρήση των μέσων κοινωνική δικτύωσης από τα παιδιά.

Μια μέρα νωρίτερα, συγκεκριμένα στις 10 Φεβρουαρίου, είχε καταθέσει στη δίκη η ψυχίατρος του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, Άνα Λέμπκε, η οποία δήλωσε, απευθυνόμενη στους 12 ενόρκους:

«Ο προμετωπιαίος φλοιός του εγκεφάλου ενεργεί όπως τα φρένα ενός αυτοκινήτου. Είναι το κομμάτι του εγκεφάλου μας που λέει: “ΟΚ, αρκετά, φτάνει τώρα”. Όμως η ανάπτυξη του προμετωπιαίου φλοιού ολοκληρώνεται περίπου στα 25 έτη, γεγονός που εξηγεί για ποιο λόγο οι έφηβοι δυσκολεύονται να αυτορυθμιστούν».

Συνέχισε, λέγοντας πως η πρόωρη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι ένα πραγματικό «εισαγωγικό ναρκωτικό» για τους ανήλικους, εξηγώντας πως αυτή η έκθεση αλλάζει τον «εύπλαστο» εγκέφαλο και προδιαθέτει τους νέους και σε άλλες εξαρτήσεις, όπως το τσιγάρο, το αλκοόλ ή τα ναρκωτικά.

Η απόφαση που θα λάβουν οι 12 ένορκοι στη δίκη αυτή αναμένεται να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουν εκατοντάδες άλλες αντίστοιχες προσφυγές στις ΗΠΑ οι εταιρείες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.