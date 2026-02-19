Λαγάνα με ταχίνι και μέλι

Mία σούπερ συνταγή για το σαρακοστιανό τραπέζι

Επιμέλεια STAR.GR
Συνταγες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τρεις μέρες μας χωρίζουν από την Καθαρά Δευτέρα την οποία έχουμε συνδέσει με βόλτα στο βουνό, πέταγμα χαρταετού, χαλβά, νηστίσιμα εδέσματα και φυσικά με ένα κομμάτι λαχταριστή και ζεστή λάγανα. 

Λαγάνα με ταχίνι και μέλι

Ο Γιώργος Ρήγας λοιπόν είπε να ξεφύγει από τις κλασικές συνταγές για λαγάνα και να την πάει ένα βήμα παρακάτω: ετοίμασε λοιπόν λαγάνα με ταχίνι και μέλι και έδειξε στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star βήμα-βήμα πώς να τη φτιάξουν. 

Λαγάνα με ταχίνι με μέλι

Υλικά της Συνταγής 

• 500 γρ. αλεύρι για ψωμί
• 1 φακελάκι ξηρή μαγιά 
• 1 κ.γ. ζάχαρη
 • 1 κ.γ. αλάτι
 • 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• 2 γεμάτες κ.σ. γραμ ταχίνι φυσικό
• 300 ml χλιαρό νερό
 • Σουσάμι για πασπάλισμα

Εκτέλεση της Συνταγής


Ενεργοποιείς τη μαγιά Σε μπολ βάλε το χλιαρό νερό, τη ζάχαρη και τη μαγιά. Άφησέ το 10 λεπτά να αφρίσει.  Ζύμωμα Ρίξε το αλεύρι, το αλάτι, το ελαιόλαδο και το ταχίνι. Ζύμωσε 8-10 λεπτά μέχρι να έχεις μαλακή, ελαστική ζύμη. (Αν κολλάει, λίγο αλεύρι. Αν είναι σφιχτή, λίγο νερό.)  Φούσκωμα Σκέπασε και άφησε 1 ώρα περίπου να διπλασιαστεί.  Σχήμα λαγάνας Άνοιξέ τη σε οβάλ σχήμα πάνω σε λαδόκολλα. Με τα δάχτυλα κάνε τα κλασικά βαθουλώματα.  Σουσάμι Βρέξε ελαφρά την επιφάνεια και ρίξε άφθονο σουσάμι.  Ψήσιμο Ψήσε στους 200°C (αντιστάσεις) για 20-25 λεπτά μέχρι να πάρει ωραίο χρώμα.

Δείτε το Breakfast@Star


 

ΣΥΝΤΑΓΕΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΡΗΓΑΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΗΓΑΣ
 |
BREAKFAST@STAR
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ BREAKFAST@STAR
 |
ΛΑΓΑΝΑ
 |
ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΛΑΓΑΝΑ
 |
ΝΗΣΤΙΣΙΜΑ ΦΑΓΗΤΑ
