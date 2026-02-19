Μαρία Χάνου: «Το διαζύγιο των γονιών μου ήταν τραυματική εμπειρία»

«Μεγάλη μου επιθυμία ήταν να μην ταυτιστώ καλλιτεχνικά με τους γονείς μου»

Η Μαρία Χάνου, μίλησε στην κάμερα του Breakfast@star και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στα επαγγελματικά της βήματα, τη θεατρική παράσταση όπου πρωταγωνιστεί, τη σχέση της με τους γονείς της,  Ταξιάρχη Χάνο και Ελισάβετ Κωνσταντινίδου,  καθώς και το πώς βίωσε το διαζύγιό τους.

Μαρία Χάνου: «Όλοι με ρωτούν για τον ρόλο της μαμάς μου στο Παρά Πέντε»

 

Η ταλαντούχα ηθοποιός, συμμετέχει στην παράσταση «Ευρυδίκη», συμπρωταγωνιστώντας με τους Φώτη Στρατηγό, Ηρώ Μπέζου και Χρήστο Θάνου. Πρόκειται για μια μουσικοθεατρική παραγωγή, η οποία έκανε πριν από λίγες μέρες πρεμιέρα στο θέατρο Rabbithole, ενώ το «παρών» έδωσε και η μητέρα της Ελισάβετ Κωνσταντινίδου για να τη στηρίξει. 

Ελισάβετ Κωνσταντινίδου: Στην πρεμιέρα της κόρης της στο Εθνικό Θέατρο

Όσον αφορά στην τηλεόραση, η Μαρία Χάνου δήλωσε ότι κάνει κάποιες συζητήσεις και σύντομα θα γνωρίζει περισσότερες λεπτομέρειες για το νέο επαγγελματικό της project. 

 

Το τηλεοπτικό κοινό γνώρισε τη νεαρή ηθοποιό μέσα από τη σειρά Μην αρχίζεις τη Μουρμούρα. «Είναι τόσο τρυφερή και ωραία η ανταπόκριση που παίρνω ακόμα από το κοινό, για τον ρόλο της Βέλης - και εγώ δεν το πιστεύω μερικές φορές, γιατί έχουν περάσει κάποια χρόνια και όμως είμαι στο μυαλό του κόσμου συνδεδεμένη με αυτόν το ρόλο», δήλωσε η Μαρία Χάνου. 

Επιπρόσθετα, μίλησε για τον κόσμο που την αναγνωρίζει στο δρόμο και πλησιάζει και της μιλά: «Είναι πολύ συγκινητικό», δήλωσε η ηθοποιός. 

Μαρία Χάνου: «Το διαζύγιο των γονιών μου ήταν τραυματική εμπειρία»

Σε ερώτηση της δημοσιογράφου για το εάν ήταν εύκολο για εκείνη να διαφοροποιηθεί καλλιτεχνικά από τους γονείς της, η Μαρία Χάνου αποκάλυψε ότι: «Ήταν μία ανησυχία που είχα τα πρώτα χρόνια. Μία δική μου μεγάλη επιθυμία ήταν να μην ταυτιστώ, ίσως».

Χάνος για διαζύγιο: «Η κόρη μου με κατηγόρησε ότι έφυγα από το σπίτι»

Ενώ εάν ένιωθε ότι κουβαλά κάποιο βάρος ως ένα παιδί επιτυχημένων γονιών, εκείνη απάντησε ότι: «Μπορεί τα πρώτα χρόνια να σκεφτόμουν να φανώ αντάξια, ας πούμε. Αλλά είναι τόσο λάθος σκέψη...».

Μαρία Χάνου: «Το διαζύγιο των γονιών μου ήταν τραυματική εμπειρία»

Τέλος, όσον αφορά στον χωρισμό των γονιών της και εάν αυτό το γεγονός την επηρέασε/ της στέρησε κάτι ως παιδί: «Σαφώς, είναι μία τραυματική εμπειρία, δεν μπορεί να είναι τίποτα λιγότερο... Όσο γλυκά και τρυφερά και με προσοχή και μέριμνα να γίνει. Θέλω να πω, ένα παιδί θα πληγωθεί, δε γίνεται να μην πληγωθεί. Η διαχείριση των γονιών μετά είναι πολύ σημαντική. Θεωρώ ότι το παιδί χωρισμένων γονιών είναι πολύ σημαντικό να ξέρει στα σίγουρα ότι οι γονείς του, παρόλο που συντροφικά και ερωτικά δε θέλουν να είναι πια μαζί, θέλουν πάρα πολύ να είναι μαζί και να το μεγαλώσουν».

Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο μπαμπάς της ηθοποιού Ταξιάρχης Χάνος, είχε αναφερθεί στο διαζύγιό του από την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, αποκαλύπτοντας ότι: «Δεν είναι πάντα θετικό το παράδειγμα των γονιών. Υπάρχουν και αρνητικά. Το ότι χωρίσαμε με τη μητέρα της δεν είναι θετικό. Το παιδί θα σου πει, ναι, αλλά εσύ έφυγες κάποια στιγμή, που μου το είπε κιόλας. Καλά έκανε και μου το είπε, αφού είχε δίκιο. Παρόλο που έχουμε υπέροχη σχέση, ήμουν δίπλα της και η μάνα της κι εγώ».

Ενώ πρόσθεσε λέγοντας ότι: «Παρόλα αυτά το παιδί έχει μια ασφάλεια, δύο κολώνες, τον πατέρα και τη μητέρα. Δεν πιστεύω ότι κανένα παιδί θέλει να χωρίσουν οι γονείς του. Δεν το φέρνω ούτε βαρέως ούτε ελαφρέως, αλλά κανονικά. Είναι βαρύ το τίμημα; Είναι. Τι κάνεις από εκεί πέρα; Μπορεί να σου το πει, αλλά εσύ είσαι δίπλα». Το ζευγάρι ήταν παντρεμένο από το 1993 έως το 2011.

Δείτε το Breakfast@star

 

