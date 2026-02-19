Γλυφάδα: Νεκρός στον Ισθμό της Κορίνθου βρέθηκε ο 26χρονος που αγνοούταν

Απόσπασμα από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» / Εντοπίστηκε νεκρός ο 26χρονος που είχε εξαφανιστεί στη Γλυφάδα

Άλλη μία υπόθεση εξαφάνισης νεαρού ατόμου απασχόλησε τις τελευταίες ημέρες τις αρχές και την κοινή γνώμη, με τραγική -δυστυχώς- κατάληξη.

Ο 26χρονος Αλέξης δηλώθηκε ως αγνοούμενος το απόγευμα του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου, όταν χάθηκαν τα ίχνη του από την περιοχή της Γλυφάδας Αττικής. Η οικογένειά του προχώρησε άμεσα στις προβλεπόμενες ενέργειες, ενημερώνοντας τις αρμόδιες αρχές και ζήτησε τη συνδρομή τους για τον εντοπισμό του.

Τις πρωινές ώρες της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, το Λιμενικό Σώμα εντόπισε σορό άνδρα στη Διώρυγα της Κορίνθου, στον Ισθμό. Η σορός ανασύρθηκε και ακολούθησε η τυπική διαδικασία ταυτοποίησης. Οι αρμόδιοι αξιωματούχοι απέφυγαν να προβούν σε ανακοινώσεις προτού ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ενέργειες και ενημερωθούν επισήμως οι συγγενείς.

Σύμφωνα με όσα είπε ο Κώστας Γιαννόπουλος, πρόεδρος του «Χαμόγελου του παιδιού» στις «Αλήθειες με τη Ζήνα», επιβεβαιώθηκε ότι η σορός ανήκε στον αγνοούμενο Αλέξη. Η αναγνώριση πραγματοποιήθηκε από τη μητέρα του, η οποία είχε απευθύνει δημόσια έκκληση για πληροφορίες σχετικά με την τύχη του παιδιού της. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε βαθιά θλίψη στο οικογενειακό και φιλικό του περιβάλλον.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό συμβάν διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.