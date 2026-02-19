Γλυφάδα: Νεκρός στον Ισθμό της Κορίνθου βρέθηκε ο 26χρονος που αγνοούταν

Η μητέρα του αναγνώρισε τη σορό του νεαρού

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Απόσπασμα από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» / Εντοπίστηκε νεκρός ο 26χρονος που είχε εξαφανιστεί στη Γλυφάδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο 26χρονος Αλέξης αγνοούνταν από το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στη Γλυφάδα.
  • Η σορός του βρέθηκε το πρωί της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου στον Ισθμό της Κορίνθου.
  • Η ταυτοποίηση της σορού έγινε από τη μητέρα του, η οποία είχε ζητήσει δημόσια πληροφορίες.
  • Η υπόθεση έχει προκαλέσει θλίψη στην οικογένεια και τους φίλους του.
  • Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του θανάτου του.

Άλλη μία υπόθεση εξαφάνισης νεαρού ατόμου απασχόλησε τις τελευταίες ημέρες τις αρχές και την κοινή γνώμη, με τραγική -δυστυχώς- κατάληξη.

Ο 26χρονος Αλέξης δηλώθηκε ως αγνοούμενος το απόγευμα του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου, όταν χάθηκαν τα ίχνη του από την περιοχή της Γλυφάδας Αττικής. Η οικογένειά του προχώρησε άμεσα στις προβλεπόμενες ενέργειες, ενημερώνοντας τις αρμόδιες αρχές και ζήτησε τη συνδρομή τους για τον εντοπισμό του.

Θύμα ληστείας η Μαρίνα Σταυράκη – Άγνωστοι διέρρηξαν το σπίτι της

Τραγική κατάληξη στην εξαφάνιση του 26χρονου Αλέξη

Τις πρωινές ώρες της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, το Λιμενικό Σώμα εντόπισε σορό άνδρα στη Διώρυγα της Κορίνθου, στον Ισθμό. Η σορός ανασύρθηκε και ακολούθησε η τυπική διαδικασία ταυτοποίησης. Οι αρμόδιοι αξιωματούχοι απέφυγαν να προβούν σε ανακοινώσεις προτού ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ενέργειες και ενημερωθούν επισήμως οι συγγενείς.

Σύμφωνα με όσα είπε ο Κώστας Γιαννόπουλος, πρόεδρος του «Χαμόγελου του παιδιού» στις «Αλήθειες με τη Ζήνα», επιβεβαιώθηκε ότι η σορός ανήκε στον αγνοούμενο Αλέξη. Η αναγνώριση πραγματοποιήθηκε από τη μητέρα του, η οποία είχε απευθύνει δημόσια έκκληση για πληροφορίες σχετικά με την τύχη του παιδιού της. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε βαθιά θλίψη στο οικογενειακό και φιλικό του περιβάλλον.

Γλυφάδα: Πώς ο 46χρονος κατέσφαξε μητέρα και πατέρα με διαφορά 12 ετών

Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό συμβάν διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. 

