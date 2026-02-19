Νοσοκομείο Νίκαιας: Επεισόδια κατά την άφιξη Γεωργιάδη - «Κινδύνευσα»

Ένταση με υγειονομικούς που πραγματοποιούσαν στάση εργασίας & διαμαρτυρία

Πολιτικη
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Επεισόδια σημειώθηκαν κατά την άφιξη του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στο νοσοκομείο Νίκαιας, όπου υγειονομικοί διαμαρτύρονταν.
  • Διαδηλωτές πέταξαν αντικείμενα και αποδοκίμασαν τον υπουργό, ο οποίος εισήλθε από άλλη είσοδο.
  • Ο Γεωργιάδης δήλωσε ότι κινδύνευσε η σωματική του ακεραιότητα και ότι η Δημοκρατία δεν υποχωρεί στη βία.
  • Ο νευροχειρουργός Πάνος Παπανικολάου κατήγγειλε ότι τα νέα ΤΕΠ είναι ημιτελή και χωρίς προσωπικό.
  • Νωρίτερα, ο υπουργός αντιμετώπισε διαδηλωτές και στο «Αρεταίειο» Νοσοκομείο κατά την κοπή βασιλόπιτας.

Ένταση και σοβαρά επεισόδια διαδραματίστηκαν κατά την άφιξη του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, στο Γενικό Κρατικό νοσοκομείο της Νίκαιας, όπου πραγματοποιούσαν στάση εργσσίας και διαμαρτυρία υγειονομικοί. 

Επεισόδια κατά την άφιξη Γεωργιάδη στο νοσοκομείο της Νίκαιας/ Eurokinissi ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Επεισόδια κατά την άφιξη Γεωργιάδη στο νοσοκομείο της Νίκαιας/ Eurokinissi ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Άτομα της ασφάλειας του υπουργού αναγκάστηκαν να μπουν μπροστά για να τον προστατεύσουν, καθώς οι διαδηλωτές πετούσαν αντικείμενα, μέσα σε ένα κλίμα έντονων αποδοκιμασιών. Εν τέλει, ο υπουργός Υγείας μπήκε στο νοσοκομείο από άλλη είσοδο για τα εγκαίνια του νέου ΤΕΠ. Στη συνέχεια, η ένταση συνεχίστηκε μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων. 

Επεισόδια κατά την άφιξη Γεωργιάδη στο νοσοκομείο της Νίκαιας/ Eurokinissi ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Επεισόδια κατά την άφιξη Γεωργιάδη στο νοσοκομείο της Νίκαιας/ Eurokinissi ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

«Μερικοί κομμουνιστές προσπάθησαν δια της βίας να με εμποδίσουν να κάνω τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ του Νοσοκομείου Νικαίας! Δεν τα κατάφεραν διότι δεν τους φοβάμαι. Η Δημοκρατία δεν υποχωρεί ποτέ στην βία!», ανέφερε με ανάρτησή του στο Χ, ο Άδωνις Γεωργιάδης. 

Ο Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο ΟΡΕΝ, είπε για το περιστατικό: «To πρόβλημα σήμερα ήταν ότι είχαν αποφασίσει να εμποδίσουν την είσοδό μου στο νοσοκομείο δια της βίας. Κινδύνευσε σοβαρά η σωματική μου ακεραιότητα. Προφανώς, ο σκοπός ήταν να φοβηθώ και να φύγω. Αυτό δεν έγινε και δεν έγινε γιατί δεν μπορώ να δεχτώ ότι η κομμουνιστική ή η φασιστική βία θα μπορεί να επικρατήσει της Δημοκρατίας. Αλίμονο, αν οι θεσμοί της Δημοκρατίας υποχωρούν στους κομμουνιστές και στη βία που αυτή ασκούν».

Επεισόδια κατά την άφιξη Γεωργιάδη στο νοσοκομείο της Νίκαιας/ Eurokinissi ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Επεισόδια κατά την άφιξη Γεωργιάδη στο νοσοκομείο της Νίκαιας/ Eurokinissi ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

«Έρχεται να εγκαινιάσει μισό ντουβάρι, άδειο από γιατρούς και υπόλοιπο προσωπικό, το οποίο κιόλας είναι ημιτελές και πλημμυρίζει κάθε φορά που βρέχει», δήλωσε στο ΟΡΕΝ, ο νευροχειρουργός του νοσοκομείου και γ.γ ΟΕΝΓΕ, Πάνος Παπανικολάου.

Επεισόδια κατά την άφιξη Γεωργιάδη στο νοσοκομείο της Νίκαιας/ Eurokinissi ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Επεισόδια κατά την άφιξη Γεωργιάδη στο νοσοκομείο της Νίκαιας/ Eurokinissi ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Νωρίτερα το πρωί, ο υπουργός Υγείας επισκέφθηκε το «Αρεταίειο» Νοσοκομείο για την κοπή της βασιλόπιτας, όπου κι εκεί τον περίμεναν διαδηλωτές, κρατώντας πανό με το σύνθημα: Tέμπη, Πύλος, Παλαιστίνη.

«Πριν λίγο έφτασα στο «Αρεταίειο» Νοσοκομείο για την κοπή της παραδοσιακής βασιλόπιτας. Στην είσοδο με περίμεναν οι «γνωστοί»…άκουσε το βίντεο έχει ενδιαφέρον: "Είμαστε με τη Χαμάς" η βασική τους πολιτική δήλωση….φυσικά καμμία σχέση με το ΕΣΥ τα αιτήματα και οι διαμαρτυρίες τους», σημείωσε στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Δείτε το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

 

