Νοσοκομείο Νίκαιας: Επεισόδια κατά την άφιξη Γεωργιάδη - «Κινδύνευσα»

Ένταση και σοβαρά επεισόδια διαδραματίστηκαν κατά την άφιξη του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, στο Γενικό Κρατικό νοσοκομείο της Νίκαιας, όπου πραγματοποιούσαν στάση εργσσίας και διαμαρτυρία υγειονομικοί.

Άτομα της ασφάλειας του υπουργού αναγκάστηκαν να μπουν μπροστά για να τον προστατεύσουν, καθώς οι διαδηλωτές πετούσαν αντικείμενα, μέσα σε ένα κλίμα έντονων αποδοκιμασιών. Εν τέλει, ο υπουργός Υγείας μπήκε στο νοσοκομείο από άλλη είσοδο για τα εγκαίνια του νέου ΤΕΠ. Στη συνέχεια, η ένταση συνεχίστηκε μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων.

«Μερικοί κομμουνιστές προσπάθησαν δια της βίας να με εμποδίσουν να κάνω τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ του Νοσοκομείου Νικαίας! Δεν τα κατάφεραν διότι δεν τους φοβάμαι. Η Δημοκρατία δεν υποχωρεί ποτέ στην βία!», ανέφερε με ανάρτησή του στο Χ, ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο ΟΡΕΝ, είπε για το περιστατικό: «To πρόβλημα σήμερα ήταν ότι είχαν αποφασίσει να εμποδίσουν την είσοδό μου στο νοσοκομείο δια της βίας. Κινδύνευσε σοβαρά η σωματική μου ακεραιότητα. Προφανώς, ο σκοπός ήταν να φοβηθώ και να φύγω. Αυτό δεν έγινε και δεν έγινε γιατί δεν μπορώ να δεχτώ ότι η κομμουνιστική ή η φασιστική βία θα μπορεί να επικρατήσει της Δημοκρατίας. Αλίμονο, αν οι θεσμοί της Δημοκρατίας υποχωρούν στους κομμουνιστές και στη βία που αυτή ασκούν».

«Έρχεται να εγκαινιάσει μισό ντουβάρι, άδειο από γιατρούς και υπόλοιπο προσωπικό, το οποίο κιόλας είναι ημιτελές και πλημμυρίζει κάθε φορά που βρέχει», δήλωσε στο ΟΡΕΝ, ο νευροχειρουργός του νοσοκομείου και γ.γ ΟΕΝΓΕ, Πάνος Παπανικολάου.

Νωρίτερα το πρωί, ο υπουργός Υγείας επισκέφθηκε το «Αρεταίειο» Νοσοκομείο για την κοπή της βασιλόπιτας, όπου κι εκεί τον περίμεναν διαδηλωτές, κρατώντας πανό με το σύνθημα: Tέμπη, Πύλος, Παλαιστίνη.

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 19, 2026

«Πριν λίγο έφτασα στο «Αρεταίειο» Νοσοκομείο για την κοπή της παραδοσιακής βασιλόπιτας. Στην είσοδο με περίμεναν οι «γνωστοί»…άκουσε το βίντεο έχει ενδιαφέρον: "Είμαστε με τη Χαμάς" η βασική τους πολιτική δήλωση….φυσικά καμμία σχέση με το ΕΣΥ τα αιτήματα και οι διαμαρτυρίες τους», σημείωσε στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

