Κολωνάκι: «Ήπια μόνο ένα ποτό» - Καταδικάστηκε η τραγουδίστρια

Η ποινή που της επιβλήθηκε

19.02.26 , 15:44 Κολωνάκι: «Ήπια μόνο ένα ποτό» - Καταδικάστηκε η τραγουδίστρια
Στο αυτόφωρο δικάστηκε η 35χρονη τραγουδίστρια που χτύπησε πέντε οχήματα στο Κολωνάκι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ποινή φυλάκισης 20 μηνών επιβλήθηκε σε τραγουδίστρια για οδήγηση υπό την επήρρεια αλκοόλ και πρόσκρουση σε πέντε οχήματα στο Κολωνάκι.
  • Η ποινή είναι εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ την ημέρα και της αφαιρέθηκε η άδεια κυκλοφορίας για τρεις μήνες.
  • Η τραγουδίστρια υποστήριξε ότι είχε πιει μόνο ένα ποτό και απέδωσε το τροχαίο σε οξύ πόνο.
  • Η ποσότητα αλκοόλ στο αίμα της ήταν 0,83 mg/l, γεγονός που δεν έπεισε την πρόεδρο του δικαστηρίου.
  • Ζήτησε συγγνώμη από τους ζημιωθέντες και δήλωσε ότι θέλει να τους αποζημιώσει.

Ποινή φυλάκισης 20 μηνών, εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ την ημέρα επιβλήθηκε στην τραγουδίστρια που ενώ οδηγούσε υπό την επήρρεια αλκοόλ προσέκρουσε σε πέντε οχήματα στο Κολωνάκι

Κολωνάκι: Ποινική δίωξη στην τραγουδίστρια που οδηγούσε μεθυσμένη

Επιπλέον, της αφαιρέθηκε η άδεια κυκλοφορίας για τρεις μήνες και καλείται να πληρώσει τα δικαστικά έξοδα που ανέρχονται σε 200 ευρώ. 

Η υπεράσπιση ζήτησε αναβολή για να αποζημιωθούν οι ζημιωθέντες και να μελετηθεί η δικογραφία καλύτερα, ωστόσο το αίτημα απορρίφθηκε.

Η 36χρονη τραγουδίστρια που ενεπλάκη σε τροχαίο με υλικές ζημιές στο Κολωνάκι

 Η 36χρονη τραγουδίστρια που ενεπλάκη σε τροχαίο με υλικές ζημιές στο Κολωνάκι 

Η 36χρονη τραγουδίστρια υποστήριξε ότι είχε πιει μόνο ένα ποτό και απέδωσε το τροχαίο στο ότι ήταν νηστική: «Ήπια ένα ποτό. Όταν μπήκα στο αμάξι και πήγαινα σπίτι ήμουν πάρα πολύ καλά. Μέσα στο αμάξι με έπιασε οξύς πόνος και μου έφυγε το τιμόνι. Πήγα να το ισιώσω, σοκαρίστηκα και έπεσε πάνω στο δεύτερο όχημα».

Τροχαίο Κολωνάκι

Φωτογραφίες από το σημείο του τροχαίου στο Κολωνάκι / Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)

Τροχαίο στο Κολωνάκι με γνωστή τραγουδίστρια

Ακόμα, ζήτησε συγγνώμη από τους ιδιοκτήτες των οχημάτων: «Δόξα τον Θεό ήταν Δευτέρα βράδυ, δεν υπήρχε ψυχή στον δρόμο και δε χτύπησε άνθρωπος. Έ ω πληρώσει το πρόστιμο. Έχω κάνει ασφαλιστική δήλωση. Θέλω να βρω τους ανθρώπους να τους αποζημιώσω άμεσα, θέλω να ζητήσω ταπεινά συγγνώμη και απότους αστυνομικούς και από εσάς. Ειλικρινά συγγνώμη». 

Οι ισχυρισμοί της, ωστόσο, δεν έπεισαν την πρόεδρο του δικαστηρίου, καθώς η ποσότητα αλκόολ που βρέθηκε κατά τη διενέργεια του αλκοτέστ ήταν πολύ υψηλό, συγκεκριμένα 0,83 mg/l. 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
