Κολωνάκι: Ποινική δίωξη στην τραγουδίστρια που οδηγούσε μεθυσμένη

Προκάλεσε ζημιές σε πέντε αυτοκίνητα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.02.26 , 16:01 Κυριακίδης: Δέχτηκε πρόταση για το reunion του «Υπέροχα Πλάσματα;»
17.02.26 , 15:57 Ελένη Μενεγάκη: Η απάντησή της για το αν θα επιστρέψει στην τηλεόραση
17.02.26 , 15:48 Σωτήρης Τσαφούλιας: «Θεωρώ λυπηρό όταν γράφουν ωραία λόγια για μένα»
17.02.26 , 15:47 Άγιος Βαλεντίνος 2026: Στα 30 ευρώ το μέσο budget των καταναλωτών
17.02.26 , 15:45 Τροχαίο Λούτσα: Στο σχολείο του η σορός του 15χρονου Έλιον
17.02.26 , 15:45 MasterChef: Ποιοι θα είναι οι υποψήφιοι προς αποχώρηση;
17.02.26 , 15:38 Νίκος Μέλλος: Διαγνώστηκε με καρκίνο ο ηθοποιός - Συγκλονίζει το μήνυμά του
17.02.26 , 15:35 Η Απεργία των ταξί έφερε κίνηση στους δρόμους
17.02.26 , 15:31 Βιολάντα: Η φωτογραφία της Βάσως στο εργοστάσιο & το αναπάντητο «γιατί»
17.02.26 , 15:23 Πορταριά: Συναγερμός για διαρροή υγραερίου σε βιοτεχνία γλυκών
17.02.26 , 15:21 Θλίψη στο Mega: Το «αντίο» της Δώρας Αναγνωστοπούλου στον Κώστα Κοσμίδη
17.02.26 , 15:15 Πρώτη έκλειψη της χρονιάς: Αυτά είναι τα 4 ζώδια που επηρεάζει
17.02.26 , 15:11 Βιολάντα: Διαρροή αερίου και στο εργοστάσιο Vitafree - Μπήκε λουκέτο
17.02.26 , 14:59 Κατερίνα Γκαγκάκη: Ο λόγος που αναβλήθηκε η πρεμιέρα της Μαρίας Μπακοδήμου
17.02.26 , 14:34 Παναγιώτης Στάθης: «Θα μου λείπεις πάντα» - Η φωτογραφία με τη μητέρα του
Παναγιώτης Στάθης: «Πριν βγούμε στον αέρα έμαθα ότι έχασα τη μητέρα μου»
Επίδομα ΔΥΠΑ 200 ευρώ για 12 μήνες – Ποιοι το δικαιούνται
Good Job Nicky: Τα μαθήματα φωνητικής στη μητέρα του Σοφία Αλιμπέρτη
Θλίψη στο Mega: Το «αντίο» της Δώρας Αναγνωστοπούλου στον Κώστα Κοσμίδη
Good Job Nicky: Η ανάρτηση με τη Σοφία Αλιμπέρτη και τον αδερφό του!
Δανάη Λιβιεράτου: «Ήταν ένας χωρισμός που δεν τον είχα ξεπεράσει τελείως»
Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Στην Ταϊλάνδη το ερωτευμένο ζευγάρι
Νίκος Μέλλος: Διαγνώστηκε με καρκίνο ο ηθοποιός - Συγκλονίζει το μήνυμά του
Ρία Ελληνίδου: Έκανε... νυχάκια στο νέο μαγαζί του Δημήτρη Αλεξάνδρου
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ντύθηκε... Akylas και τραγούδησε το «Ferto»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε 36χρονη τραγουδίστρια για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.
  • Η τραγουδίστρια προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε πέντε σταθμευμένα αυτοκίνητα στο Κολωνάκι.
  • Η σύγκρουση έγινε τα ξημερώματα στην οδό Ξανθίππου, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.
  • Αλκοτέστ έδειξε 0,80 mg/l και 0,83 mg/l αλκοόλ, τρεις φορές πάνω από το όριο.
  • Η τραγουδίστρια συνελήφθη και αναμένεται να δικαστεί στο αυτόφωρο.

Ενώπιον του Αυτώφορου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου παραπέμφθηκε να δικαστεί η 36χρονη τραγουδίστρια, η οποία έπεσε με το αυτοκίνητό της πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στο Κολωνάκι, καθώς οδηγούσε μεθυσμένη

Κολωνάκι: Συνελήφθη τραγουδίστρια- Ήταν μεθυσμένη και πήρε «σβάρνα» 5 Ι.Χ.

Ο εισαγγελέας πρωτοδικών άσκησε σε βάρος της ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και για την πράξη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

H τραγουδίστρια έπεσε με το αυτοκίνητό της σε πέντε σταθμευμένα αυτοκίνητα στο Κολωνάκι

H τραγουδίστρια έπεσε με το αυτοκίνητό της σε πέντε σταθμευμένα αυτοκίνητα στο Κολωνάκι

Όλα συνέβησαν σήμερα τα ξημερώματα στην οδό Ξανθίππου. Σύμφωνα με τον Γιώργο Σόμπολο και την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» η 36χρονη τραγουδίστρια μπήκε στον συγκεκριμένο δρόμο από την οδό Κλεομένους. Αρχικά χτύπησε ένα γκρι αυτοκίνητο, προκαλώντας του ζημιές στην πίσω πόρτα και στην πόρτα του οδηγού. Μάλιστα ήταν τόσο σφοδρή η σύγκρουση που το σταθμευμένο αυτοκίνητο ανασηκώθηκε και η πίσω δεξιά ρόδα ανέβηκε στο κράσπεδο. 

Κολωνάκι: Ποινική δίωξη στην τραγουδίστρια που οδηγούσε μεθυσμένη

Στη συνέχεια η τραγουδίστρια, χωρίς να έχει τον έλεγχο του αυτοκινήτου της, έπεσε σε άλλα τέσσερα αυτοκίνητα, στα οποία επίσης προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές. 

Η τραγουδίστρια είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ

Η τραγουδίστρια είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ

Οι κάτοικοι αναστατώθηκαν καθώς άκουγαν εκκωφαντικούς θορύβους από τις συνεχείς προσκρούσεις και στο σημείο έσπευσαν αμέσως αστυνομικοί, αφού είναι μια περιοχή με αστυνομικές δυνάμεις, καθώς εκεί κατοικούν πολύ πολιτικοί. 

Η τραγουδίστρια συνελήφθη και σε βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης

Η τραγουδίστρια συνελήφθη και σε βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης

Φτάνοντας εκεί οι αστυνομικοί διέκριναν ότι η τραγουδίστρια είναι καταναλώσει αλκοόλ. Η ίδια το παραδέχθηκε, αλλά είπε ότι είχε πιει πολύ λιγότερο από ό,τι αποδείχθηκε τελικά. Στην πρώτη μέτρηση το αλκοτέστ έδειξε 0,80 mg/l αλκοόλ στον οργανισμό της και στη δεύτερη 0,83 mg/l, δηλαδή τρεις φορές πάνω από το όριο. 

Η τραγουδίστρια συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, όπου και περιμένει να εκδικαστεί.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΟΛΩΝΑΚΙ
 |
ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ
 |
ΜΕΘΥΣΜΕΝΗ
 |
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top