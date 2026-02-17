Κολωνάκι: Ποινική δίωξη στην τραγουδίστρια που οδηγούσε μεθυσμένη

Ενώπιον του Αυτώφορου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου παραπέμφθηκε να δικαστεί η 36χρονη τραγουδίστρια, η οποία έπεσε με το αυτοκίνητό της πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στο Κολωνάκι, καθώς οδηγούσε μεθυσμένη.

Ο εισαγγελέας πρωτοδικών άσκησε σε βάρος της ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και για την πράξη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

H τραγουδίστρια έπεσε με το αυτοκίνητό της σε πέντε σταθμευμένα αυτοκίνητα στο Κολωνάκι

Όλα συνέβησαν σήμερα τα ξημερώματα στην οδό Ξανθίππου. Σύμφωνα με τον Γιώργο Σόμπολο και την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» η 36χρονη τραγουδίστρια μπήκε στον συγκεκριμένο δρόμο από την οδό Κλεομένους. Αρχικά χτύπησε ένα γκρι αυτοκίνητο, προκαλώντας του ζημιές στην πίσω πόρτα και στην πόρτα του οδηγού. Μάλιστα ήταν τόσο σφοδρή η σύγκρουση που το σταθμευμένο αυτοκίνητο ανασηκώθηκε και η πίσω δεξιά ρόδα ανέβηκε στο κράσπεδο.

Στη συνέχεια η τραγουδίστρια, χωρίς να έχει τον έλεγχο του αυτοκινήτου της, έπεσε σε άλλα τέσσερα αυτοκίνητα, στα οποία επίσης προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές.

Η τραγουδίστρια είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ

Οι κάτοικοι αναστατώθηκαν καθώς άκουγαν εκκωφαντικούς θορύβους από τις συνεχείς προσκρούσεις και στο σημείο έσπευσαν αμέσως αστυνομικοί, αφού είναι μια περιοχή με αστυνομικές δυνάμεις, καθώς εκεί κατοικούν πολύ πολιτικοί.

Η τραγουδίστρια συνελήφθη και σε βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης

Φτάνοντας εκεί οι αστυνομικοί διέκριναν ότι η τραγουδίστρια είναι καταναλώσει αλκοόλ. Η ίδια το παραδέχθηκε, αλλά είπε ότι είχε πιει πολύ λιγότερο από ό,τι αποδείχθηκε τελικά. Στην πρώτη μέτρηση το αλκοτέστ έδειξε 0,80 mg/l αλκοόλ στον οργανισμό της και στη δεύτερη 0,83 mg/l, δηλαδή τρεις φορές πάνω από το όριο.

Η τραγουδίστρια συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, όπου και περιμένει να εκδικαστεί.