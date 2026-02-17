Καρναβάλι Ρίο: Ξεκίνησε το μεγάλο πάρτι στο Σαμπαδρόμιο

Ξεκίνησε την Κυριακή το βράδυ το μεγάλο πάρτι του καρναβαλιού στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Το Σαμπαδρόμιο πλημμύρισε από πλήθος χορευτών με πολύχρωμες στολές, μέλη των τεσσάρων πρώτων σχολών σάμπας, που διαγωνίζονται για την καλύτερη σχολή.

Οι χορευτές των σχολών σκόρπισαν το κέφι, η μουσική και ο χορός ξεσήκωσαν τους παρευρισκόμενους και ο βασιλιάς καρνάβαλος μετέδωσε τη χαρά.

Παρών στο Σαμπαδρόμιο ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος απόλαυσε κι ένα από τα άρματα που φτιάχτηκαν προς τιμή του. Σήμερα το βράδυ θα διαγωνιστούν οι υπόλοιπες τέσσερις σχολές και οι νικητές θα ανακοινωθούν την Τετάρτη. Το Σάββατο θα γίνει η μεγάλη παρέλαση στο Σαμπαδρόμιο και το πάρτι αναμένεται να… πάρει φωτιά.

Πάρτι όμως γίνονται όλες τις μέρες και στους δρόμους του Ρίο, όπου ο χορός και η μουσική έχουν τον πρώτο λόγο.

Η Δημοτική Τουριστική Υπηρεσία του Ρίο έχει εγκρίνει 462 ομάδες να παρελάσουν κατά τη διάρκεια του Καρναβαλιού στους δρόμους της πόλης.

Δείτε κι άλλες φωτογραφίες από το Καρναβάλι του Ρίο



