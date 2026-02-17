Καρναβάλι Ρίο: Ξεκίνησε το μεγάλο πάρτι στο Σαμπαδρόμιο

Μια θάλασσα από χρώματα και μουσική

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.02.26 , 15:48 Σωτήρης Τσαφούλιας: «Θεωρώ λυπηρό όταν γράφουν ωραία λόγια για μένα»
17.02.26 , 15:47 Άγιος Βαλεντίνος 2026: Στα 30 ευρώ το μέσο budget των καταναλωτών
17.02.26 , 15:45 MasterChef: Ποιοι θα είναι οι υποψήφιοι προς αποχώρηση;
17.02.26 , 15:38 Νίκος Μέλλος: Διαγνώστηκε με καρκίνο ο ηθοποιός - Συγκλονίζει το μήνυμά του
17.02.26 , 15:35 Η Απεργία των ταξί έφερε κίνηση στους δρόμους
17.02.26 , 15:31 Βιολάντα: Η φωτογραφία της Βάσως στο εργοστάσιο & το αναπάντητο «γιατί»
17.02.26 , 15:23 Πορταριά: Συναγερμός για διαρροή υγραερίου σε βιοτεχνία γλυκών
17.02.26 , 15:21 Θλίψη στο Mega: Το «αντίο» της Δώρας Αναγνωστοπούλου στον Κώστα Κοσμίδη
17.02.26 , 15:15 Πρώτη έκλειψη της χρονιάς: Αυτά είναι τα 4 ζώδια που επηρεάζει
17.02.26 , 15:11 Βιολάντα: Διαρροή αερίου και στο εργοστάσιο Vitafree - Μπήκε λουκέτο
17.02.26 , 14:59 Κατερίνα Γκαγκάκη: Ο λόγος που αναβλήθηκε η πρεμιέρα της Μαρίας Μπακοδήμου
17.02.26 , 14:34 Παναγιώτης Στάθης: «Θα μου λείπεις πάντα» - Η φωτογραφία με τη μητέρα του
17.02.26 , 14:25 Άση Μπήλιου: Πώς μας επηρεάζει η πρώτη έκλειψη ηλίου της χρονιάς;
17.02.26 , 13:41 Brad Pitt: Όλη η Ύδρα ένα στούντιο για τα γυρίσματα της ταινίας The Riders
17.02.26 , 13:35 Καρναβάλι Ρίο: Ξεκίνησε το μεγάλο πάρτι στο Σαμπαδρόμιο
Παναγιώτης Στάθης: «Πριν βγούμε στον αέρα έμαθα ότι έχασα τη μητέρα μου»
Επίδομα ΔΥΠΑ 200 ευρώ για 12 μήνες – Ποιοι το δικαιούνται
Δανάη Λιβιεράτου: «Ήταν ένας χωρισμός που δεν τον είχα ξεπεράσει τελείως»
Good Job Nicky: Η ανάρτηση με τη Σοφία Αλιμπέρτη και τον αδερφό του!
Ρία Ελληνίδου: Έκανε... νυχάκια στο νέο μαγαζί του Δημήτρη Αλεξάνδρου
Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Στην Ταϊλάνδη το ερωτευμένο ζευγάρι
Good Job Nicky: Τα μαθήματα φωνητικής στη μητέρα του Σοφία Αλιμπέρτη
Νίκος Μέλλος: Διαγνώστηκε με καρκίνο ο ηθοποιός - Συγκλονίζει το μήνυμά του
Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ: Τα ζευγάρια στην επίσημη πρεμιέρα
Εύη Βατίδου για Αλέξη Κούγια: «Αυτό δεν είναι αγάπη, είναι μίσος»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ξεκίνησε το καρναβάλι στο Ρίο ντε Τζανέιρο με πλήθος χορευτών στο Σαμπαδρόμιο.
  • Οι τέσσερις πρώτες σχολές σάμπας διαγωνίζονται για την καλύτερη σχολή.
  • Παρόντος του προεδρου Λούλα ντα Σίλβα, το πάρτι γεμίζει με μουσική και χορό.
  • Σήμερα διαγωνίζονται οι υπόλοιπες τέσσερις σχολές, οι νικητές θα ανακοινωθούν την Τετάρτη.
  • 462 ομάδες έχουν εγκριθεί να παρελάσουν στους δρόμους του Ρίο κατά τη διάρκεια του Καρναβαλιού.

Ξεκίνησε την Κυριακή το βράδυ το μεγάλο πάρτι του καρναβαλιού στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Το Σαμπαδρόμιο πλημμύρισε από πλήθος χορευτών με πολύχρωμες στολές, μέλη των τεσσάρων πρώτων σχολών σάμπας, που διαγωνίζονται για την καλύτερη σχολή. 

Καρναβάλι Ρίο 1

Οι χορευτές των σχολών σκόρπισαν το κέφι, η μουσική και ο χορός ξεσήκωσαν τους παρευρισκόμενους και ο βασιλιάς καρνάβαλος μετέδωσε τη χαρά. 

Καρναβάλι Ρίο 2

Παρών στο Σαμπαδρόμιο ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος απόλαυσε κι ένα από τα άρματα που φτιάχτηκαν προς τιμή του. Σήμερα το βράδυ θα διαγωνιστούν οι υπόλοιπες τέσσερις σχολές και οι νικητές θα ανακοινωθούν την Τετάρτη. Το Σάββατο θα γίνει η μεγάλη παρέλαση στο Σαμπαδρόμιο και το πάρτι αναμένεται να… πάρει φωτιά. 

Καρναβάλι Ρίο 3

Πάρτι όμως γίνονται όλες τις μέρες και στους δρόμους του Ρίο, όπου ο χορός και η μουσική έχουν τον πρώτο λόγο. 

Καρναβάλι Ρίο 4

Η Δημοτική Τουριστική Υπηρεσία του Ρίο έχει εγκρίνει 462 ομάδες να παρελάσουν κατά τη διάρκεια του Καρναβαλιού στους δρόμους της πόλης.

Δείτε κι άλλες φωτογραφίες από το Καρναβάλι του Ρίο

Καρναβάλι Ρίο 5

Καρναβάλι Ρίο 6

Καρναβάλι Ρίο 7

Καρναβάλι Ρίο 8

Καρναβάλι Ρίο 9

Καρναβάλι Ρίο 10

Καρναβάλι Ρίο 11

Καρναβάλι Ρίο 12

Καρναβάλι Ρίο 13

Καρναβάλι Ρίο 14
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΡΑΖΙΛΙΑ
 |
ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ
 |
ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΙΡΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top