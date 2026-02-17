Παναγιώτης Στάθης: «Θα μου λείπεις πάντα» - Η φωτογραφία με τη μητέρα του

Με μία φωτογραφία μαζί με τη μητέρα του και ένα συγκινητικό μήνυμα ο Παναγιώτης Στάθης θέλησε να την αποχαιρετήσει και δημόσια ενώ ανακοίνωσε ότι η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί στα Κύθηρα το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου.

Η μητέρα του δημοσιογράφου και παρουσιαστή του «Καλημέρα Ελλάδα» έφυγε από τη ζωή νωρίς το πρωί της Τρίτης και εκείνος το έμαθε λίγα λεπτά πριν βγει στην εκπομπή.

Ο Παναγιώτης Στάθης μαζί με τη μητέρα του, Καλλιόπη Στάθη/ Φωτογραφία Instagram

«Η αλήθεια είναι ότι μεγάλωσα χωρίς παιδικούς ήρωες. Πιθανόν γιατί ο μοναδικός ήρωας που γνώρισα στη ζωή μου ήταν η μάνα μου.

Καλό ταξίδι κυρά Καλλιόπη, θα σε θυμάμαι πάντα για την αγάπη σου, την διαρκή προσφορά σου, το χιούμορ σου, την απεριόριστη καλοσύνη σου και την ευφυία σου.

Θα μου λείπεις πάντα. Χαιρετισμούς στο μπαμπά και τον Μανόλη. Στο επανιδείν.

Η κηδεία της Καλλιόπης Στάθη θα γίνει το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 στις 10 π.μ στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στα Φατσάδικα Κυθήρων», έγραψε ο Παναγιώτης Στάθης.

Λίγο πριν κλείσει την εκπομπή του ο Παναγιώτης Στάθης, ιδιαίτερα συγκινημένος, ανακοίνωσε το δυσάρεστο γεγονός.

«Τώρα θα το πω, οφείλω να το πω. Δύσκολη μέρα ομολογώ σήμερα, πολύ δύσκολη μέρα. Δυστυχώς, πριν βγούμε στον αέρα, έμαθα ότι έχασα τη μητέρα μου. Ευχαριστώ την ομάδα για τη συμπαράσταση, δύσκολη εκπομπή. Να 'στε καλά. Να πω ένα αντίο στην κυρά-Καλλιόπη κι από δω. Να ‘στε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα», είπε με μάτια βουρκωμένα ο αγαπημένος παρουσιαστής.

O Παναγιώτης Στάθης έχει μιλήσει στο παρελθόν για τη μητέρα του, η οποία υπήρξε ο συνδετικός κρίκος της οικογένειας, κρατώντας την ενωμένη σε δύσκολες συνθήκες, αφού ο πατέρας του παρουσιαστή είχε φύγει νωρίς από τη ζωή,

Εκείνη δούλεψε σκληρά στην ύπαιθρο και μεγάλωσε μόνη της τα παιδιά της, χωρίς να λείψει ποτέ η φροντίδα και η στήριξη από το σπίτι. Ο ίδιος την είχε χαρακτηρίσει ως τον μοναδικό ήρωα που γνώρισε στη ζωή του, μια γυναίκα που στάθηκε και μητέρα και πατέρας ταυτόχρονα.