Παναγιώτης Στάθης: «Θα μου λείπεις πάντα» - Η φωτογραφία με τη μητέρα του

Το πρώτο μήνυμα του παρουσιαστή μετά τον θάνατο της μητέρας του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.02.26 , 16:01 Κυριακίδης: Δέχτηκε πρόταση για το reunion του «Υπέροχα Πλάσματα;»
17.02.26 , 15:57 Ελένη Μενεγάκη: Η απάντησή της για το αν θα επιστρέψει στην τηλεόραση
17.02.26 , 15:48 Σωτήρης Τσαφούλιας: «Θεωρώ λυπηρό όταν γράφουν ωραία λόγια για μένα»
17.02.26 , 15:47 Άγιος Βαλεντίνος 2026: Στα 30 ευρώ το μέσο budget των καταναλωτών
17.02.26 , 15:45 Τροχαίο Λούτσα: Στο σχολείο του η σορός του 15χρονου Έλιον
17.02.26 , 15:45 MasterChef: Ποιοι θα είναι οι υποψήφιοι προς αποχώρηση;
17.02.26 , 15:38 Νίκος Μέλλος: Διαγνώστηκε με καρκίνο ο ηθοποιός - Συγκλονίζει το μήνυμά του
17.02.26 , 15:35 Η Απεργία των ταξί έφερε κίνηση στους δρόμους
17.02.26 , 15:31 Βιολάντα: Η φωτογραφία της Βάσως στο εργοστάσιο & το αναπάντητο «γιατί»
17.02.26 , 15:23 Πορταριά: Συναγερμός για διαρροή υγραερίου σε βιοτεχνία γλυκών
17.02.26 , 15:21 Θλίψη στο Mega: Το «αντίο» της Δώρας Αναγνωστοπούλου στον Κώστα Κοσμίδη
17.02.26 , 15:15 Πρώτη έκλειψη της χρονιάς: Αυτά είναι τα 4 ζώδια που επηρεάζει
17.02.26 , 15:11 Βιολάντα: Διαρροή αερίου και στο εργοστάσιο Vitafree - Μπήκε λουκέτο
17.02.26 , 14:59 Κατερίνα Γκαγκάκη: Ο λόγος που αναβλήθηκε η πρεμιέρα της Μαρίας Μπακοδήμου
17.02.26 , 14:34 Παναγιώτης Στάθης: «Θα μου λείπεις πάντα» - Η φωτογραφία με τη μητέρα του
Παναγιώτης Στάθης: «Πριν βγούμε στον αέρα έμαθα ότι έχασα τη μητέρα μου»
Επίδομα ΔΥΠΑ 200 ευρώ για 12 μήνες – Ποιοι το δικαιούνται
Good Job Nicky: Τα μαθήματα φωνητικής στη μητέρα του Σοφία Αλιμπέρτη
Θλίψη στο Mega: Το «αντίο» της Δώρας Αναγνωστοπούλου στον Κώστα Κοσμίδη
Good Job Nicky: Η ανάρτηση με τη Σοφία Αλιμπέρτη και τον αδερφό του!
Δανάη Λιβιεράτου: «Ήταν ένας χωρισμός που δεν τον είχα ξεπεράσει τελείως»
Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Στην Ταϊλάνδη το ερωτευμένο ζευγάρι
Νίκος Μέλλος: Διαγνώστηκε με καρκίνο ο ηθοποιός - Συγκλονίζει το μήνυμά του
Ρία Ελληνίδου: Έκανε... νυχάκια στο νέο μαγαζί του Δημήτρη Αλεξάνδρου
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ντύθηκε... Akylas και τραγούδησε το «Ferto»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Παναγιώτης Στάθης αποχαιρέτησε δημόσια τη μητέρα του, Καλλιόπη, με συγκινητικό μήνυμα και φωτογραφία.
  • Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 στα Κύθηρα.
  • Η μητέρα του Στάθη έφυγε από τη ζωή νωρίς το πρωί της Τρίτης, λίγο πριν την εκπομπή του.
  • Ο παρουσιαστής την περιέγραψε ως τον μοναδικό ήρωα της ζωής του, που στήριξε την οικογένεια σε δύσκολες στιγμές.
  • Ευχαρίστησε την ομάδα του για τη συμπαράσταση κατά τη διάρκεια της εκπομπής.

Με μία φωτογραφία μαζί με τη μητέρα του και ένα συγκινητικό μήνυμα ο Παναγιώτης Στάθης θέλησε να την αποχαιρετήσει και δημόσια ενώ ανακοίνωσε ότι η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί στα Κύθηρα το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου.

Παναγιώτης Στάθης: «Πριν βγούμε στον αέρα έμαθα ότι έχασα τη μητέρα μου»

Η μητέρα του δημοσιογράφου και παρουσιαστή του «Καλημέρα Ελλάδα» έφυγε από τη ζωή νωρίς το πρωί της Τρίτης και εκείνος το έμαθε λίγα λεπτά πριν βγει στην εκπομπή.

Παναγιώτης Στάθης: «Θα μου λείπεις πάντα» - Η φωτογραφία με τη μητέρα του

Ο Παναγιώτης Στάθης μαζί με τη μητέρα του, Καλλιόπη Στάθη/ Φωτογραφία Instagram

«Η αλήθεια είναι ότι μεγάλωσα χωρίς παιδικούς ήρωες. Πιθανόν γιατί ο μοναδικός ήρωας που γνώρισα στη ζωή μου ήταν η μάνα μου.

Καλό ταξίδι κυρά Καλλιόπη, θα σε θυμάμαι πάντα για την αγάπη σου, την διαρκή προσφορά σου, το χιούμορ σου, την απεριόριστη καλοσύνη σου και την ευφυία σου.

Θα μου λείπεις πάντα. Χαιρετισμούς στο μπαμπά και τον Μανόλη. Στο επανιδείν.

Η κηδεία της Καλλιόπης Στάθη θα γίνει το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 στις 10 π.μ στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στα Φατσάδικα Κυθήρων», έγραψε ο Παναγιώτης Στάθης.

Παναγιώτης Στάθης: «Θα μου λείπεις πάντα» - Η φωτογραφία με τη μητέρα του

 Λίγο πριν κλείσει την εκπομπή του ο Παναγιώτης Στάθης, ιδιαίτερα συγκινημένος, ανακοίνωσε το δυσάρεστο γεγονός.

«Τώρα θα το πω, οφείλω να το πω. Δύσκολη μέρα ομολογώ σήμερα, πολύ δύσκολη μέρα. Δυστυχώς, πριν βγούμε στον αέρα, έμαθα ότι έχασα τη μητέρα μου. Ευχαριστώ την ομάδα για τη συμπαράσταση, δύσκολη εκπομπή. Να 'στε καλά. Να πω ένα αντίο στην κυρά-Καλλιόπη κι από δω. Να ‘στε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα», είπε με μάτια βουρκωμένα ο αγαπημένος παρουσιαστής. 

O Παναγιώτης Στάθης έχει μιλήσει στο παρελθόν για τη μητέρα του, η οποία υπήρξε ο συνδετικός κρίκος της οικογένειας, κρατώντας την ενωμένη σε δύσκολες συνθήκες, αφού ο πατέρας του παρουσιαστή είχε φύγει νωρίς από τη ζωή,

Εκείνη δούλεψε σκληρά στην ύπαιθρο και μεγάλωσε μόνη της τα παιδιά της, χωρίς να λείψει ποτέ η φροντίδα και η στήριξη από το σπίτι. Ο ίδιος την είχε χαρακτηρίσει ως τον μοναδικό ήρωα που γνώρισε στη ζωή του, μια γυναίκα που στάθηκε και μητέρα και πατέρας ταυτόχρονα.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top