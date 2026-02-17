Βιολάντα: Διαρροή αερίου και στο εργοστάσιο Vitafree - Μπήκε λουκέτο

«Δακρύζαμε από την οσμή» - Νέες σοκαριστικές μαρτυρίες εργαζομένων

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.02.26 , 15:57 Ελένη Μενεγάκη: Η απάντησή της για το αν θα επιστρέψει στην τηλεόραση
17.02.26 , 15:48 Σωτήρης Τσαφούλιας: «Θεωρώ λυπηρό όταν γράφουν ωραία λόγια για μένα»
17.02.26 , 15:47 Άγιος Βαλεντίνος 2026: Στα 30 ευρώ το μέσο budget των καταναλωτών
17.02.26 , 15:45 MasterChef: Ποιοι θα είναι οι υποψήφιοι προς αποχώρηση;
17.02.26 , 15:38 Νίκος Μέλλος: Διαγνώστηκε με καρκίνο ο ηθοποιός - Συγκλονίζει το μήνυμά του
17.02.26 , 15:35 Η Απεργία των ταξί έφερε κίνηση στους δρόμους
17.02.26 , 15:31 Βιολάντα: Η φωτογραφία της Βάσως στο εργοστάσιο & το αναπάντητο «γιατί»
17.02.26 , 15:23 Πορταριά: Συναγερμός για διαρροή υγραερίου σε βιοτεχνία γλυκών
17.02.26 , 15:21 Θλίψη στο Mega: Το «αντίο» της Δώρας Αναγνωστοπούλου στον Κώστα Κοσμίδη
17.02.26 , 15:15 Πρώτη έκλειψη της χρονιάς: Αυτά είναι τα 4 ζώδια που επηρεάζει
17.02.26 , 15:11 Βιολάντα: Διαρροή αερίου και στο εργοστάσιο Vitafree - Μπήκε λουκέτο
17.02.26 , 14:59 Κατερίνα Γκαγκάκη: Ο λόγος που αναβλήθηκε η πρεμιέρα της Μαρίας Μπακοδήμου
17.02.26 , 14:34 Παναγιώτης Στάθης: «Θα μου λείπεις πάντα» - Η φωτογραφία με τη μητέρα του
17.02.26 , 14:25 Άση Μπήλιου: Πώς μας επηρεάζει η πρώτη έκλειψη ηλίου της χρονιάς;
17.02.26 , 13:41 Brad Pitt: Όλη η Ύδρα ένα στούντιο για τα γυρίσματα της ταινίας The Riders
Παναγιώτης Στάθης: «Πριν βγούμε στον αέρα έμαθα ότι έχασα τη μητέρα μου»
Επίδομα ΔΥΠΑ 200 ευρώ για 12 μήνες – Ποιοι το δικαιούνται
Δανάη Λιβιεράτου: «Ήταν ένας χωρισμός που δεν τον είχα ξεπεράσει τελείως»
Good Job Nicky: Η ανάρτηση με τη Σοφία Αλιμπέρτη και τον αδερφό του!
Ρία Ελληνίδου: Έκανε... νυχάκια στο νέο μαγαζί του Δημήτρη Αλεξάνδρου
Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Στην Ταϊλάνδη το ερωτευμένο ζευγάρι
Good Job Nicky: Τα μαθήματα φωνητικής στη μητέρα του Σοφία Αλιμπέρτη
Νίκος Μέλλος: Διαγνώστηκε με καρκίνο ο ηθοποιός - Συγκλονίζει το μήνυμά του
Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ: Τα ζευγάρια στην επίσημη πρεμιέρα
Εύη Βατίδου για Αλέξη Κούγια: «Αυτό δεν είναι αγάπη, είναι μίσος»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Διαρροή αερίου εντοπίστηκε στο εργοστάσιο Vitafree της Βιολάντα, το οποίο έκλεισε με εντολή της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  • Το εργοστάσιο δεν είχε τα απαραίτητα πιστοποιητικά πυροπροστασίας και ελέγχου των δεξαμενών.
  • Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ανέλαβε τις έρευνες για τη διαρροή αερίου.
  • Εξετάζεται και το τρίτο εργοστάσιο της εταιρείας στο Μακρυχώρι Λάρισας για τυχόν παραβάσεις ασφαλείας.
  • Νέες μαρτυρίες εργαζομένων αναφέρουν έντονη οσμή στο εργοστάσιο τις τελευταίες 15 μέρες πριν την έκρηξη.

Διαρροή αερίου φαίνεται πως εντοπίστηκε και στο δεύτερο εργοστάσιο του ιδιοκτήτη της Βιολάντα, το οποίο έκλεισε τη Δευτέρα με εντολή της περιφέρειας Θεσσαλίας. 

Όπως αναφέρει στην απόφασή της, μετά από έλεγχο, έβαλε λουκέτο το εργοστάσιο Vitafree που βρίσκεται στο 12ο χλμ. της εθνικής οδού Τρικάλων – Λάρισας, λόγω έλλειψης των απαραίτητων πιστοποιητικών πυροπροστασίας και ελέγχου των δεξαμενών. 

Βιολάντα: Έκλεισε και το δεύτερο εργοστάσιο – Προθεσμία πήρε ο ιδιοκτήτης

Ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, κατά την έρευνα των αρχών διαπιστώθηκε διαρροή αερίου και στο συγκεκριμένο εργοστάσιο και πλέον τις έρευνες αναλαμβάνει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. 

Βιολάντα: Διαρροή αερίου και στο εργοστάσιο Vitafree - Μπήκε λουκέτο

Ο Αλέξανδρος Καλαφάτης, στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» αποκάλυψε ότι την περασμένη Πέμπτη, κλιμάκιο της Περιφέρειας πήγε στο εργοστάσιο Vitafree και ζήτησε από τους υπεύθυνους τα πιστοποιητικά ελέγχου των δεξαμενών και πυρασφάλειας. Εκείνοι δεν ήταν σε θέση να τα παραδώσουν κι έτσι οι ελεγκτές έδωσαν προθεσμία 24 ωρών, ώστε να τους παραδοθούν τα έγγραφα αυτά. Την Παρασκευή και πάλι οι υπεύθυνοι δεν προσκόμισαν τα πιστοποιητικά που τους είχαν ζητηθεί και τότε η Περιφέρεια αποφάσισε να βάλει λουκέτο. 

Βιολάντα: Eυθύνες για τουλάχιστον άλλα 7 άτομα - Πιθανά νέα εντάλματα

Στο μεταξύ η διοίκηση ανακοίνωσε την Κυριακή ότι το εργοστάσιο κλείνει για λίγες μέρες, ώστε να γίνουν προγραμματισμένες εργασίες, όμως η απόφαση της Περιφέρειας που αναρτήθηκε στη Διαύγεια τη Δευτέρα τη διέψευσε πανηγυρικά. 

Βιολάντα: Διαρροή αερίου και στο εργοστάσιο Vitafree - Μπήκε λουκέτο

Μετά από αυτές τις εξελίξεις στο στόχαστρο των αρχών έχει μπει και το τρίτο εργοστάσιο της εταιρείας στο Μακρυχώρι Λάρισας με τις έρευνες από την Πυροσβεστική και την Περιφέρεια να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Βιολάντα: Οι έξι λόγοι που οδήγησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη

Μικτά κλιμάκια ελέγχουν τους χώρους και τα πιστοποιητικά προκειμένου να διαπιστωθεί εάν σε αυτή την περίπτωση τηρούνται οι προβλεπόμενοι από τη νομοθεσία κανόνες ασφαλείας.

Βιολάντα: Νέες σοκαριστικές μαρτυρίες εργαζομένων

Την ίδια ώρα, νέες μαρτυρίες εργαζομένων έρχονται στο φως, σύμφωνα με τις οποίες η έντονη οσμή στο εργοστάσιο ήταν τις τελευταίες 15 μέρες πριν από την έκρηξη. 

Βιολάντα: Νέες αποκαλύψεις του Star για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο

Σύμφωνα με τον δικηγόρο συγγενών θυμάτων από την έκρηξη Χρήστο Πατούνα, η δικογραφία ξεπερνά τις 1.500 σελίδες. 

Βιολάντα: Διαρροή αερίου και στο εργοστάσιο Vitafree - Μπήκε λουκέτο

Όπως είπε στην ΕΡΤ, εργαζόμενοι έχουν καταθέσει πως η οσμή στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου το τελευταίο δεκαπενθήμερο ήταν τόσο έντονη, που προκαλούσε δάκρυα σε όσους πλησίαζαν στο σημείο, όπου βρίσκονταν οι τουαλέτες. 

Βιολάντα: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας

Οι εργαζόμενοι ενημέρωσαν τους υπεύθυνους βαρδιών, αλλά εκείνοι τους απάντησαν πως πρέπει να ρίξουν κάποια ουσία στην αποχέτευση από όπου προερχόταν η μυρωδιά. 

Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη. Βγαίνοντας από το δικαστικό μέγαρο, εργαζόμενοι της επιχείρησής του είχαν συγκεντρωθεί και τον χειροκροτούσαν για να του δώσουν κουράγιο. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΙΟΛΑΝΤΑ
 |
ΕΚΡΗΞΗ
 |
ΤΡΙΚΑΛΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top