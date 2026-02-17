Βιολάντα: Διαρροή αερίου και στο εργοστάσιο Vitafree - Μπήκε λουκέτο

Διαρροή αερίου φαίνεται πως εντοπίστηκε και στο δεύτερο εργοστάσιο του ιδιοκτήτη της Βιολάντα, το οποίο έκλεισε τη Δευτέρα με εντολή της περιφέρειας Θεσσαλίας.

Όπως αναφέρει στην απόφασή της, μετά από έλεγχο, έβαλε λουκέτο το εργοστάσιο Vitafree που βρίσκεται στο 12ο χλμ. της εθνικής οδού Τρικάλων – Λάρισας, λόγω έλλειψης των απαραίτητων πιστοποιητικών πυροπροστασίας και ελέγχου των δεξαμενών.

Ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, κατά την έρευνα των αρχών διαπιστώθηκε διαρροή αερίου και στο συγκεκριμένο εργοστάσιο και πλέον τις έρευνες αναλαμβάνει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Ο Αλέξανδρος Καλαφάτης, στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» αποκάλυψε ότι την περασμένη Πέμπτη, κλιμάκιο της Περιφέρειας πήγε στο εργοστάσιο Vitafree και ζήτησε από τους υπεύθυνους τα πιστοποιητικά ελέγχου των δεξαμενών και πυρασφάλειας. Εκείνοι δεν ήταν σε θέση να τα παραδώσουν κι έτσι οι ελεγκτές έδωσαν προθεσμία 24 ωρών, ώστε να τους παραδοθούν τα έγγραφα αυτά. Την Παρασκευή και πάλι οι υπεύθυνοι δεν προσκόμισαν τα πιστοποιητικά που τους είχαν ζητηθεί και τότε η Περιφέρεια αποφάσισε να βάλει λουκέτο.

Στο μεταξύ η διοίκηση ανακοίνωσε την Κυριακή ότι το εργοστάσιο κλείνει για λίγες μέρες, ώστε να γίνουν προγραμματισμένες εργασίες, όμως η απόφαση της Περιφέρειας που αναρτήθηκε στη Διαύγεια τη Δευτέρα τη διέψευσε πανηγυρικά.

Μετά από αυτές τις εξελίξεις στο στόχαστρο των αρχών έχει μπει και το τρίτο εργοστάσιο της εταιρείας στο Μακρυχώρι Λάρισας με τις έρευνες από την Πυροσβεστική και την Περιφέρεια να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Μικτά κλιμάκια ελέγχουν τους χώρους και τα πιστοποιητικά προκειμένου να διαπιστωθεί εάν σε αυτή την περίπτωση τηρούνται οι προβλεπόμενοι από τη νομοθεσία κανόνες ασφαλείας.

Βιολάντα: Νέες σοκαριστικές μαρτυρίες εργαζομένων

Την ίδια ώρα, νέες μαρτυρίες εργαζομένων έρχονται στο φως, σύμφωνα με τις οποίες η έντονη οσμή στο εργοστάσιο ήταν τις τελευταίες 15 μέρες πριν από την έκρηξη.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο συγγενών θυμάτων από την έκρηξη Χρήστο Πατούνα, η δικογραφία ξεπερνά τις 1.500 σελίδες.

Όπως είπε στην ΕΡΤ, εργαζόμενοι έχουν καταθέσει πως η οσμή στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου το τελευταίο δεκαπενθήμερο ήταν τόσο έντονη, που προκαλούσε δάκρυα σε όσους πλησίαζαν στο σημείο, όπου βρίσκονταν οι τουαλέτες.

Οι εργαζόμενοι ενημέρωσαν τους υπεύθυνους βαρδιών, αλλά εκείνοι τους απάντησαν πως πρέπει να ρίξουν κάποια ουσία στην αποχέτευση από όπου προερχόταν η μυρωδιά.

Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη. Βγαίνοντας από το δικαστικό μέγαρο, εργαζόμενοι της επιχείρησής του είχαν συγκεντρωθεί και τον χειροκροτούσαν για να του δώσουν κουράγιο.