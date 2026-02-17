Θρήνος στη Λούτσα: Στο σχολείο του η σορός του 15χρονου

Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της Λούτσας μετά το τροχαίο δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε έναν 15χρονο μαθητή, βυθίζοντας στο πένθος οικογένεια αλλά και φίλους. Το δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της προηγούμενης Παρασκευής, στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Σωτήρος, όταν ο ανήλικος οδηγός, επίσης 15 ετών, φέρεται να πήρε εν αγνοία του πατέρα του τα κλειδιά του αυτοκινήτου για να κάνει βόλτα με δύο φίλους του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το όχημα κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα το αυτοκίνητο προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δέντρο, από την πλευρά του συνοδηγού. Η σύγκρουση ήταν μοιραία για τον 15χρονο Έλιον, ο οποίος σκοτώθηκε ακαριαία. Ο οδηγός και ο τρίτος επιβάτης τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, με τον ανήλικο οδηγό να νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Σήμερα, η σορός του 15χρονου αναμένεται να περάσει από το σχολείο του, όπου συμμαθητές, φίλοι και εκπαιδευτικοί θα τον αποχαιρετήσουν. Το κλίμα εκεί είναι βαρύ από το πρωί με τους συμμαθητές του αλλά και τους εκπαιδευτικούς να είναι άκρως συγκινημένοι.

Τροχαίο Λούτσα: «Καλό παράδεισο αδερφούλη μου»

Η διοίκηση του σχολείου έχει ήδη προχωρήσει σε ενέργειες στήριξης των μαθητών. Όπως δήλωσε η υποδιευθύντρια: «Θερμά συλλυπητήρια, διότι είναι ένας μαθητής τον οποίο ζήσαμε τόσα χρόνια. Όλα τα παιδιά και τα τρία τα παιδιά τα οποία ενεπλάκησαν σε αυτό… όλοι στο σύλλογο διδασκόντων έχουμε στεναχωρηθεί. Και να μην ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο. Ό,τι μπορούμε σαν σχολείο αυτή τη στιγμή κάνουμε». Παράλληλα τόνισε: «Και ψυχολόγοι ήρθανε και χθες και σήμερα. Το διαχειρίζονται οι ψυχολόγοι, έχουν έρθει άνθρωποι της Τροχαίας, μιλάνε για την οδική συμπεριφορά που πρέπει να έχουν. Όλοι οι συνάδελφοι είμαστε πάρα πολύ στεναχωρημένοι».

Συμμαθητές του 15χρονου, με δάκρυα στα μάτια, μίλησαν για τον φίλο τους: «Σήμερα είμαστε εδώ για τη μνήμη του φίλου μας. Τον είχαμε σαν αδελφό μας». Ένας από αυτούς πρόσθεσε: «Βγαίναμε το πρωί μέχρι το βράδυ. Κάναμε βλακείες, κάναμε πάρα πολλά. Τώρα όλα αυτά θα γίνουν μια φωτογραφία». Άλλος φίλος του είπε: «Καλό παράδεισο αδερφούλη μου».

Η κηδεία του 15χρονου θα τελεστεί αύριο.