Θρήνος στη Λούτσα: Στο σχολείο του η σορός του 15χρονου

Αύριο θα γίνει η κηδεία του Έλιον που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.02.26 , 18:59 Καισαριανή: Ποιος Γερμανός στρατηγός διέταξε την εκτέλεση των 200
17.02.26 , 18:50 Ναταλία Καποδίστρια: «Όλο το αρχείο του Καποδίστρια καταστράφηκε από φωτιά»
17.02.26 , 17:50 ΕΛΠΙΔΑ: Χαμόγελα στα παιδιά την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Καρκίνου
17.02.26 , 17:34 Ελένη Μενεγάκη: Η νέα αινιγματική ανάρτηση κι η αναφορά στη... μουσική!
17.02.26 , 17:21 ΙΕΛΚΑ για τιμές σούπερ μάρκετ: Η 2η υψηλότερη επιβάρυνση ΦΠΑ στην Ελλάδα
17.02.26 , 17:00 Η Αναστασία δίνει εικόνα στο “Βρέχει” μέσα από ένα δυναμικό cinematic video
17.02.26 , 16:44 SAFE: Εγκρίθηκε η πρόταση της Ελλάδας για αμυντικές επενδύσεις
17.02.26 , 16:39 Aυτό είναι το ευχάριστο άθλημα που συμβάλει στη μακροζωϊα
17.02.26 , 16:19 Λαμία: Η Απολογία Του Ισοβίτη Για Το Φονικό Στον Δομοκό
17.02.26 , 16:14 Κυριάκος Σαλής: Η καταγωγή, το βιογραφικό και το Instagram του
17.02.26 , 16:04 Ματθαίος Γιαννούλης: H Εξομολόγηση Για Τη Γυναίκα Που Του Άλλαξε Τη Ζωή
17.02.26 , 16:04 Φωτογραφίες Καισαριανής: Οι κινήσεις του Υπουργείου Πολιτισμού
17.02.26 , 16:03 Κωνσταντίνος Ντάφλος: «Φοβόμαστε να είμαστε ο εαυτός μας»
17.02.26 , 16:01 Κυριακίδης: Δέχτηκε πρόταση για το reunion του «Υπέροχα Πλάσματα;»
17.02.26 , 15:57 Ελένη Μενεγάκη: Η απάντησή της για το αν θα επιστρέψει στην τηλεόραση
Παναγιώτης Στάθης: «Πριν βγούμε στον αέρα έμαθα ότι έχασα τη μητέρα μου»
Επίδομα ΔΥΠΑ 200 ευρώ για 12 μήνες – Ποιοι το δικαιούνται
Good Job Nicky: Η ανάρτηση με τη Σοφία Αλιμπέρτη και τον αδερφό του!
Good Job Nicky: Τα μαθήματα φωνητικής στη μητέρα του Σοφία Αλιμπέρτη
Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Στην Ταϊλάνδη το ερωτευμένο ζευγάρι
Γιάννης Κολοκυθάς: Απάντησε για τη Μαρία Αναστασοπούλου και ήταν κάθετος
Ρία Ελληνίδου: Έκανε... νυχάκια στο νέο μαγαζί του Δημήτρη Αλεξάνδρου
Νίκος Μέλλος: Διαγνώστηκε με καρκίνο ο ηθοποιός - Συγκλονίζει το μήνυμά του
Δανάη Λιβιεράτου: «Ήταν ένας χωρισμός που δεν τον είχα ξεπεράσει τελείως»
Φαίη Σκορδά: Στη Ρώμη με τον σύντροφό της για τον Άγιο Βαλεντίνο
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Απόσπασμα από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» (17/2/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σοβαρό τροχαίο στη Λούτσα κόστισε τη ζωή σε 15χρονο μαθητή, Έλιον, όταν ο ανήλικος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου.
  • Το δυστύχημα συνέβη στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Σωτήρος, με το όχημα να κινείται με μεγάλη ταχύτητα.
  • Ο Έλιον σκοτώθηκε ακαριαία, ενώ ο οδηγός και ο τρίτος επιβάτης τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται.
  • Η σορός του 15χρονου θα περάσει από το σχολείο του για αποχαιρετιστήριο τελετουργικό.
  • Η διοίκηση του σχολείου παρέχει ψυχολογική στήριξη στους μαθητές και ενημερώσεις για την οδική ασφάλεια.

Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της Λούτσας μετά το τροχαίο δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε έναν 15χρονο μαθητή, βυθίζοντας στο πένθος οικογένεια αλλά και φίλους. Το δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της προηγούμενης Παρασκευής, στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Σωτήρος, όταν ο ανήλικος οδηγός, επίσης 15 ετών, φέρεται να πήρε εν αγνοία του πατέρα του τα κλειδιά του αυτοκινήτου για να κάνει βόλτα με δύο φίλους του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το όχημα κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα το αυτοκίνητο προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δέντρο, από την πλευρά του συνοδηγού. Η σύγκρουση ήταν μοιραία για τον 15χρονο Έλιον, ο οποίος σκοτώθηκε ακαριαία. Ο οδηγός και ο τρίτος επιβάτης τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, με τον ανήλικο οδηγό να νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Λούτσα: Βίντεο με τη στιγμή που ο 15χρονος χάνει τον έλεγχο του ΙΧ

Ο οδηγός και ο τρίτος επιβάτης τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, με τον ανήλικο οδηγό να νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Σήμερα, η σορός του 15χρονου αναμένεται να περάσει από το σχολείο του, όπου συμμαθητές, φίλοι και εκπαιδευτικοί θα τον αποχαιρετήσουν. Το κλίμα εκεί είναι βαρύ από το πρωί με τους συμμαθητές του αλλά και τους εκπαιδευτικούς να είναι άκρως συγκινημένοι. 

Τροχαίο Λούτσα: «Καλό παράδεισο αδερφούλη μου»

Η διοίκηση του σχολείου έχει ήδη προχωρήσει σε ενέργειες στήριξης των μαθητών. Όπως δήλωσε η υποδιευθύντρια: «Θερμά συλλυπητήρια, διότι είναι ένας μαθητής τον οποίο ζήσαμε τόσα χρόνια. Όλα τα παιδιά και τα τρία τα παιδιά τα οποία ενεπλάκησαν σε αυτό… όλοι στο σύλλογο διδασκόντων έχουμε στεναχωρηθεί. Και να μην ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο. Ό,τι μπορούμε σαν σχολείο αυτή τη στιγμή κάνουμε». Παράλληλα τόνισε: «Και ψυχολόγοι ήρθανε και χθες και σήμερα. Το διαχειρίζονται οι ψυχολόγοι, έχουν έρθει άνθρωποι της Τροχαίας, μιλάνε για την οδική συμπεριφορά που πρέπει να έχουν. Όλοι οι συνάδελφοι είμαστε πάρα πολύ στεναχωρημένοι».

Τραγωδία Λούτσα: Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίo με νεκρό έναν 15χρονο

Τροχαίο Λούτσα: «Καλό παράδεισο αδερφούλη μου»

Συμμαθητές του 15χρονου, με δάκρυα στα μάτια, μίλησαν για τον φίλο τους: «Σήμερα είμαστε εδώ για τη μνήμη του φίλου μας. Τον είχαμε σαν αδελφό μας». Ένας από αυτούς πρόσθεσε: «Βγαίναμε το πρωί μέχρι το βράδυ. Κάναμε βλακείες, κάναμε πάρα πολλά. Τώρα όλα αυτά θα γίνουν μια φωτογραφία». Άλλος φίλος του είπε: «Καλό παράδεισο αδερφούλη μου».

Η κηδεία του 15χρονου θα τελεστεί αύριο.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
 |
ΛΟΥΤΣΑ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
 |
ΣΧΟΛΕΙΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top