MasterChef: Ποιοι θα είναι οι υποψήφιοι προς αποχώρηση;

Δείτε το τρέιλερ του αποψινού επεισοδίου

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η νέα θεματική εβδομάδα του MasterChef 10 είναι αφιερωμένη σε υλικά που προέρχονται από τη γη.
  • Η Μπλε μπριγάδα, μετά την αποχώρηση του Παναγιώτη Καλημέρη, ξεκινά με δοκιμασία Τεστ Δημιουργικότητας.
  • Ο παίκτης που δεν θα συμμετάσχει στη δοκιμασία θα είναι ασφαλής από αποχώρηση.
  • Οι έξι ηττημένοι θα είναι υποψήφιοι για αποχώρηση, με δύο να αναδεικνύονται στο τέλος της βραδιάς.
  • Ο διαγωνισμός προσφέρει συνολικά πάνω από 160.000€ σε έπαθλα, με 100.000€ για τον νικητή.

Η νέα θεματική εβδομάδα, που ξεκίνησε στο MasterChef 10 χθες (Δευτέρα 16/2) είναι αφιερωμένη στα υλικά που προέρχονται από ό,τι ζει, φυτρώνει, καλλιεργείται και αντλείται από το έδαφος.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

Μια εβδομάδα γεμάτη δημιουργικότητα, έμπνευση και απαιτητικές δοκιμασίες, όπου όλα κρίνονται στις λεπτομέρειες!  

Απόψε, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, για την Μπλε μπριγάδα, η οποία ήδη μετράει την πρώτη της απώλεια μετά την αποχώρηση του Παναγιώτη Καλημέρη, η εβδομάδα ξεκινάει με τη δοκιμασία του Τεστ Δημιουργικότητας. 

MasterChef: Ποιοι θα είναι οι υποψήφιοι προς αποχώρηση;

Ο Γιώργος Αχλαδιώτης, ως αρχηγός της Μπλε μπριγάδας, θα ορίσει όλα τα ζευγάρια, καθώς και ποιο μέλος της μπριγάδας του δεν θα μαγειρέψει.

Ο παίκτης ή η παίκτρια που θα μείνει εκτός της διαδικασίας, δεν θα μπορεί να διεκδικήσει το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ, αλλά θα είναι ασφαλής, αφού δεν θα κινδυνεύει να αναδειχθεί υποψήφιος για αποχώρηση.

Ασφαλείς θα είναι και οι έξι νικητές των μονομαχιών. Αντίθετα, οι έξι ηττημένοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της αποχώρησης, καθώς στο τέλος της βραδιάς δύο από αυτούς θα αναδειχθούν υποψήφιοι. 

Πώς θα εξελιχθούν οι αποψινές μαγειρικές δοκιμασίες και ποιοι θα είναι, στο τέλος της βραδιάς, οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση από την Μπλε μπριγάδα; 

Το MasterChef, το δυναμικό brand, που μας εκπλήσσει και μας συναρπάζει με τις συγκλονιστικές και αμέτρητες γαστρονομικές συγκινήσεις, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επέστρεψε στο Star με τον 10ο πιο εορταστικό, πιο ανατρεπτικό και πιο ανταγωνιστικό επετειακό κύκλο, για να αναδείξει τον επόμενο ή την επόμενη MasterChef της Ελλάδας! 

Το MasterChef κλείνει 10 χρόνια και έρχεται για να τα αλλάξει όλα. Τίποτα δεν θα είναι αναμενόμενο.

Η επετειακή χρονιά έφερε ξανά στις οθόνες μας τις αγαπημένες και ανατρεπτικές audition, που επέστρεψαν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή!  

Η περιπετειώδης αναζήτηση του MasterChef 10 για τολμηρές μαγειρικές, πρωτότυπες ιδέες,  πιάτα υψηλής αισθητικής και νοστιμιάς υπόσχεται μια σεζόν που θα μείνει αξέχαστη.

Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες, μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό.

Οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές επιστρέφουν δριμύτεροι στις θέσεις τους για να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που αντέξει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιo και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ! 

Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης! Μία κουζίνα, όμως, δύο κόσμοι. 

Τα μέλη των δύο μπριγάδων θα μένουν, αρχικά, σε δύο ξεχωριστά σπίτια, θα συναντιούνται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες και θα συγκρούονται καθ΄όλη τη διάρκεια τού διαγωνισμού!

Θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη παραμένοντας, όμως, δύο ξεχωριστές μπριγάδες, παραμένοντας αμείλικτοι αντίπαλοι. Μπλε και Κόκκινοι!

Όταν ο διαγωνισμός φτάσει στην τελική 10άδα και κάθε μπριγάδα θα αριθμεί από 5 μέλη, Μπλε και Κόκκινοι θα συγκρουστούν, για μία τελευταία φορά, για την απόλυτη, την τελική επικράτηση στη «Μητέρα των Μαχών»! 

Γιατί μόνο μία μπριγάδα μπορεί να επικρατήσει στο τέλος! Και μόνο τα 5 μέλη της νικήτριας μπριγάδας, θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας!

Και τότε, οι πέντε σύμμαχοι της νικήτριας ομάδας θα γίνουν αντίπαλοι. ‘Ένας, μόνο, θα είναι ο απόλυτος νικητής, που θα ξεπεράσει τους αντιπάλους του, αλλά και τον εαυτό του και θα ανταπεξέλθει στις εξαιρετικά εφευρετικές μαγειρικές δοκιμασίες, κατακτώντας τον τίτλο του 10ου MasterChef, το τρόπαιο και το έπαθλο συνολικά των 100.000€, 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο και επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα!

Ο 2ος φιναλίστ του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 30.000€!

Ειδικά έπαθλα θα δίνονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τις δοκιμασίες του Mystery Box, του Τεστ Δημιουργικότητας, αλλά και τα καθιερωμένα Awards, να μοιράζουν φέτος, περισσότερα από 30.000€ στους νικητές! Συνολικά πάνω από 160.000€ μόνο σε έπαθλα!

MasterChef: Ποιοι θα είναι οι υποψήφιοι προς αποχώρηση;


 

 

