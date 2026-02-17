Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Στην Ταϊλάνδη το ερωτευμένο ζευγάρι

Οι πρώτες φωτογραφίες στο Instagram από τα ίδια μέρη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.02.26 , 12:23 Τέτοια σούπα δεν έχεις ξαναφάει- Δες μία σούπερ νόστιμη συνταγή
17.02.26 , 12:07 Βιολάντα: Έκλεισε και το δεύτερο εργοστάσιο – Προθεσμία πήρε ο ιδιοκτήτης
17.02.26 , 12:03 Η Vertizon ξεκινά την κατασκευαστική δραστηριότητά της στην ελληνική αγορά
17.02.26 , 11:49 Κατερίνα Βρανά: «Η ιστορία μου σε 1'» - Τι της έχει συμβεί
17.02.26 , 11:46 Επίδομα 200 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν – Ποια τα κριτήρια
17.02.26 , 11:45 Γερμανού για Akyla: «Δε θα εκπλαγώ καθόλου αν κερδίσει τη Eurovision»
17.02.26 , 11:42 Δημοσία δαπάνη η κηδεία της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ - Πότε θα γίνει
17.02.26 , 11:26 Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Στην Ταϊλάνδη το ερωτευμένο ζευγάρι
17.02.26 , 11:06 Έκτακτο δελτίο καιρού: Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν ισχυρές καταιγίδες
17.02.26 , 10:30 Mήπως του αρέσεις και δεν το έχεις πάρει χαμπάρι; Δες ποια είναι τα σημάδια
17.02.26 , 10:21 Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ: Τα ζευγάρια στην επίσημη πρεμιέρα
17.02.26 , 10:10 Κολωνάκι: Συνελήφθη τραγουδίστρια- Ήταν μεθυσμένη και πήρε «σβάρνα» 5 Ι.Χ.
17.02.26 , 10:02 Μετά τον Αρναούτογλου και η Τσιμτσιλή σε ρόλο... Akyla χορεύει Ferto
17.02.26 , 09:56 Παναγιώτης Στάθης: «Πριν βγούμε στον αέρα έμαθα ότι έχασα τη μητέρα μου»
17.02.26 , 09:53 AION V: Πού μπορείτε να το δείτε από κοντά
Παναγιώτης Στάθης: «Πριν βγούμε στον αέρα έμαθα ότι έχασα τη μητέρα μου»
Δανάη Λιβιεράτου: «Ήταν ένας χωρισμός που δεν τον είχα ξεπεράσει τελείως»
Επίδομα ΔΥΠΑ 200 ευρώ για 12 μήνες – Ποιοι το δικαιούνται
Good Job Nicky: Τα μαθήματα φωνητικής στη μητέρα του Σοφία Αλιμπέρτη
Good Job Nicky: Η ανάρτηση με τη Σοφία Αλιμπέρτη και τον αδερφό του!
Νίκος Μέλλος: Διαγνώστηκε με καρκίνο ο ηθοποιός - Συγκλονίζει το μήνυμά του
Κολωνάκι: Συνελήφθη τραγουδίστρια- Ήταν μεθυσμένη και πήρε «σβάρνα» 5 Ι.Χ.
Εύη Βατίδου για Αλέξη Κούγια: «Αυτό δεν είναι αγάπη, είναι μίσος»
Ρία Ελληνίδου: Έκανε... νυχάκια στο νέο μαγαζί του Δημήτρη Αλεξάνδρου
Άση Μπήλιου: Η εβδομάδα ξεκινά με νευρικότητα - Έρχεται δυναμικό τριήμερο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου ταξιδεύουν στην Ταϊλάνδη, συγκεκριμένα στο Πουκέτ.
  • Το ζευγάρι κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
  • Είναι μαζί τους τελευταίους μήνες και δηλώνουν πολύ ερωτευμένοι.
  • Η Ρία Ελληνίδου εκφράζει την ενόχλησή της για την ενασχόληση των μέσων με την προσωπική της ζωή.
  • Το ζευγάρι αποφάσισε να κάνει διάλειμμα από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις του.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου έκαναν το πρώτο τους μεγάλο ταξίδι και επέλεξαν την Ταϊλάνδη.

Το ζευγάρι που είναι μαζί τους τελευταίους μήνες έχει επιλέξει να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ρία Ελληνίδου: «Μου τη σπάει να ασχολούνται με την προσωπική μου ζωή»

Παρότι δε μιλούν συχνά για τη σχέση τους, είναι γνωστό ότι είναι μαζί και πολύ ερωτευμένοι!

Το ζευγάρι αποφάσισε να κάνει ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και να ταξιδέψει εκτός Ελλάδας, επιλέγοντας έναν εξωτικό προορισμό. 

Συγκεκριμένα, βρίσκονται στο Πουκέτ, όπως αποκάλυψαν μέσα από αναρτήσεις και βίντεο στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα social media.

Ρία Ελληνίδου: Ταξίδι στην Ταϊλάνδη

Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Ταξίδι στην Ταϊλάνδη

Η γνωστή τραγουδίστρια σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού «Καλύτερα δε γίνεται» είχε απαντήσει για την προσωπική της ζωή και είχε πει ότι την ενοχλεί να ασχολούνται:

«Μου τη σπάσει η ενασχόληση των μέσων με την προσωπική μου ζωή, γι’ αυτό εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται. Δεν κρύβομαι, αλλά θέλω να μιλάω για τη δουλειά μου. Ούτε θα ρωτούσα κάποιον για την προσωπική του ζωή. Αυτό που επέλεξα να κάνω βέβαια, επειδή εκτίθεμαι, είναι πρόβλημά μου να σχολιάζονται τα πάντα, από την προσωπική μου ζωή μέχρι τη νούμερο βαφή βάζω στα μαλλιά μου.

Δεν πειράζει. Δεν τρελαίνομαι, αλλά δεν πειράζει. Το καταλαβαίνω βέβαια ότι ενδιαφέρονται, θέλουν να τα ξέρουν όλα… Δε θα κλειστώ στο κλουβί σίγουρα. Προσπαθώ πάντως να μην προκαλώ. Δεν ξέρω κατά πόσο το καταφέρνω. Όλα πάνε πολύ καλά στη ζωή μου».

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
 |
ΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΟΥ
 |
ΤΑΪΛΑΝΔΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top