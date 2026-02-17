Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Στην Ταϊλάνδη το ερωτευμένο ζευγάρι

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου έκαναν το πρώτο τους μεγάλο ταξίδι και επέλεξαν την Ταϊλάνδη.

Το ζευγάρι που είναι μαζί τους τελευταίους μήνες έχει επιλέξει να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Παρότι δε μιλούν συχνά για τη σχέση τους, είναι γνωστό ότι είναι μαζί και πολύ ερωτευμένοι!

Το ζευγάρι αποφάσισε να κάνει ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και να ταξιδέψει εκτός Ελλάδας, επιλέγοντας έναν εξωτικό προορισμό.

Συγκεκριμένα, βρίσκονται στο Πουκέτ, όπως αποκάλυψαν μέσα από αναρτήσεις και βίντεο στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα social media.

Η γνωστή τραγουδίστρια σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού «Καλύτερα δε γίνεται» είχε απαντήσει για την προσωπική της ζωή και είχε πει ότι την ενοχλεί να ασχολούνται:

«Μου τη σπάσει η ενασχόληση των μέσων με την προσωπική μου ζωή, γι’ αυτό εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται. Δεν κρύβομαι, αλλά θέλω να μιλάω για τη δουλειά μου. Ούτε θα ρωτούσα κάποιον για την προσωπική του ζωή. Αυτό που επέλεξα να κάνω βέβαια, επειδή εκτίθεμαι, είναι πρόβλημά μου να σχολιάζονται τα πάντα, από την προσωπική μου ζωή μέχρι τη νούμερο βαφή βάζω στα μαλλιά μου.

Δεν πειράζει. Δεν τρελαίνομαι, αλλά δεν πειράζει. Το καταλαβαίνω βέβαια ότι ενδιαφέρονται, θέλουν να τα ξέρουν όλα… Δε θα κλειστώ στο κλουβί σίγουρα. Προσπαθώ πάντως να μην προκαλώ. Δεν ξέρω κατά πόσο το καταφέρνω. Όλα πάνε πολύ καλά στη ζωή μου».