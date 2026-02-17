Κινέζικη Πρωτοχρονιά στην Ινδονησία για την έλευση του Έτους του Αλόγου

Η Κινέζικη Πρωτοχρονιά 2026, γνωστή και ως Γιορτή της Άνοιξης ή Lunar New Year, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πολιτιστικές και θρησκευτικές γιορτές στην Ασία. Ανάμεσα στις χώρες στις οποίες γιορτάζεται με λαμπρότητα είναι και η Ινδονησία. Το 2026 είναι η Χρονιά του Αλόγου.

Στην Ινδονησία, η μέρα της Κινέζικης Πρωτοχρονιάς 2026 είναι εθνική αργία και πέφτει σήμερα, 17 Φεβρουαρίου. Αυτή η γιορτή — που στην Ινδονησία είναι γνωστή ως Imlek — γιορτάζεται με ένα ευρύ φάσμα παραδόσεων και εκδηλώσεων. Από οικογενειακά τραπέζια και ανταλλαγές δώρων έως παρελάσεις.

Εορτασμός της κινεζικής Πρωτοχρονιάς / AP (Vincent Thian)

Είναι ενδιαφέρον ότι η Κινέζικη Πρωτοχρονιά δεν αφορά απλώς την Κίνα. Λόγω της μεγάλης κινεζικής διασποράς και της πολυπολιτισμικής κουλτούρας στην Ινδονησία — όπου ζουν εκατομμύρια άνθρωποι κινεζικής καταγωγής αλλά και πολλοί άλλοι που συμμετέχουν στον εορτασμό — η ημέρα έχει αποκτήσει ευρύτερη σημασία. Στην πραγματικότητα, το 2026 σηματοδοτεί την πρώτη φορά που διοργανώνεται στην Ινδονησία ένα Φεστιβάλ Κινέζικης Πρωτοχρονιάς, με την κυβέρνηση να προωθεί την εκδήλωση ως έκφραση της ενότητας και της πολιτιστικής διαφορετικότητας.

Πλάνα από τη Τζακάρτα όπου γιορτάζεται η Χρονιά του Αλόγου / AP (Dita Alangkara)

Τι φέρνει η Χρονιά του Αλόγου

Το 2026 είναι για τον ασιατικό κόσμο - και όχι μόνο - το Έτος του Αλόγου στον κινεζικό ζωδιακό κύκλο.

Στον κινεζικό ζωδιακό κύκλο, κάθε έτος αντιστοιχεί σε ένα ζώο και έναν από τα πέντε βασικά φυσικά στοιχεία (ξύλο, φωτιά, γη, μέταλλο και νερό). Το άλογο αντιπροσωπεύει την ελευθερία, την ταχύτητα, τη δύναμη και την ανεξαρτησία.

Πιστή προσεύχεται κατά τη διάρκεια των εορτασμών / AP (Tatan Syuflana)

Για πολλούς, η έναρξη ενός νέου ζωδιακού κύκλου συμβολίζει έναν νέο κύκλο ζωής, γεμάτο πιθανότητες και προκλήσεις. Οι άνθρωποι που γεννήθηκαν σε χρόνια του Αλόγου, όπως το 1990 ή το επερχόμενο 2026, λέγεται ότι έχουν χαρακτηριστικά όπως θάρρος, αποφασιστικότητα και ανεξαρτησία, καθώς και μια ιδιαίτερη ικανότητα να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες με θάρρος και ανοιχτό πνεύμα.

Δεν είναι μόνο η αστρολογία, όμως: η σχέση ανθρώπου–αλόγου είναι βαθιά ριζωμένη στην ανθρώπινη ιστορία. Από την αρχαιότητα, όταν τα άλογα ήταν η πρωταρχική κινητήρια δύναμη για πόλεμο, μεταφορές και γεωργία, μέχρι τον σύγχρονο ρόλο τους στην ψυχοθεραπεία και την εκπαιδευτική καθοδήγηση, το άλογο παραμένει σύμβολο πνευματικότητας και απαράμιλλης αφοσίωσης.

Εορτασμοί για το Έτος του Αλόγου και στη Μόσχα / AP (Pavel Bednyakov)

Για πολλούς ανθρώπους σε Ασία και πέρα από αυτήν, το 2026 είναι μια χρονιά για να αγκαλιάσουν την αλλαγή, να αναζητήσουν νέες ευκαιρίες και να θέσουν σε προτεραιότητα την προσωπική τους εξέλιξη.

Σε ευρύτερο κοινωνικό επίπεδο, η είσοδος σε Έτος του Αλόγου μπορεί να λειτουργήσει και ως μεταφορικό κάλεσμα για κοινωνική και οικονομική αλλαγή.