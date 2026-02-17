Κατερίνα Βρανά: «Η ιστορία μου σε 1'» - Τι της έχει συμβεί

«Δεν μπορώ να δω πολύ καλά και μιλάω σαν να είμαι μεθυσμένη»

Οι ατάκες της Κατερίνας Βρανά στον εθνικό τελικό για τη Eurovision 2026/ βίντεο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Η Κατερίνα Βρανά ήταν η ξεχωριστή παρουσία στη βραδιά του ελληνικού τελικού για τη Eurovision 2026, αφού με το χιούμορ της κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις και σε ρόλο παρουσιάστριας. 

Κατερίνα Βρανά: Η ιστορία της stand up comedian που δεν το έβαλε κάτω

Η stand up comedian με τη διεθνή καριέρα, δεν το έβαλε κάτω μετά την περιπέτεια υγείας της, το 2017, η οποία της άφησε δυσκολίες στην ομιλία και την κίνηση. 

Μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στο instagram, περιγράφει μέσα σε ένα λεπτό τι της έχει συμβεί. 

«Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Βρανά. Είμαι Ελληνίδα. Ζω στο Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και 16 χρόνια. Είμαι stand up comedian. Tον Απρίλιο του 2017, βρισκόμουν στη Μαλαισία για παράσταση κι ένιωσα πραγματικά πολύ άρρωστη. Σχεδόν πέθανα τρεις φορές. Τώρα, έχει επηρεαστεί η κίνησή μου, οπότε δεν μπορώ να περπατήσω πολύ καλά. Η όραση μου, οπότε δεν μπορώ να δω πολύ καλά, και η ομιλία μου, οπότε μιλάω σαν να είμαι μεθυσμένη», περιγράφει μέσα από ένα μονταρισμένο βίντεο από εμφανίσεις της. Ο ήχος που πλαισιώνει το βίντεό της είναι το διαχρονικό Staying alive. 

Η Κατερίνα Βρανά σπούδασε υποκριτική στο Λονδίνο και ξεκίνησε το stand-up comedy το 2009. Οι παραστάσεις που έχει κάνει είναι στα αγγλικά και τα ελληνικά και τις έχει παρουσιάσει σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Το 2016 αναδείχθηκε 3η στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό stand-up comedy «Το Πιο Αστείο Άτομο στον Κόσμο» (Laugh Factory), ενώ οι σόλο παραστάσεις της «Φέτα Με Την Βασίλισσα» και «About Sex» έχουν κερδίσει εξαιρετικές κριτικές. 

Το 2017, ήταν η χρονιά που της άλλαξε τη ζωή, έτσι όπως την ήξερε μέχρι τότε. Στη Μαλαισία όπου βρισκόταν για show, έπαθε σηψαιμικό σοκ κι έμεινε σε κώμα για μεγάλο διάστημα«Διάτρηση εντέρου, που οδήγησε σε σηψαιμία και σηψαιμικό σοκ, αλλά δεν πέθανα. Αυτό άφησε πάρα πολλά κατάλοιπα. Η αναπηρία δεν είναι κάτι κακό, είναι μία κατάσταση. Συνέβη κι αυτό. Δεν είναι ανάγκη να κρυβόμαστε από αυτό κι από τη λέξη αναπηρία», είχε πει η ίδια σε συνέντευξή της. 

Στο σήμερα, η περιπέτεια υγείας της Κατερίνας Βρανά, άλλαξε την καθημερινότητά της, αλλά όχι την ψυχή της. Κυκλοφορεί με animal print αναπηρικό αμαξίδιο, φορά γόβες και ντύνεται στιλάτα.

Το χιούμορ της δεν κρύβεται πίσω από την αργή ομιλία της. Χαμογελά και συνεχίζει να κάνει αυτό που ξέρει καλά... να κάνει τους άλλους να γελούν. 

