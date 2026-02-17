MasterChef: «Αυτό το πιάτο είναι... γλύπτης Βαρόγκας από τους Απαράδεκτους»

Στο αποψινό Τεστ Δημιουργικότητας του MasterChef τα μέλη της μπλε μπριγάδας μαγειρεύουν με αγνά υλικά από το μποστάνι.

«Σήμερα μπαίνουμε στην κουζίνα του MasterChef. Βλέπουμε να έχει ξανάρθει πάλι φάρμα μέσα. Έχει κήπους μπροστά από τους κριτές, έχει δέντρα, έχει διάφορα υλικά της φύσης», σχολιάζει ο Πέτρος στο αποκλειστικό απόσπασμα που προβλήθηκε στην εκπομπή Breakfast@Star.

Το σημερινό concept συναρπάζει, αλλά και μπερδεύει. «Λέω μια χαρά. Δεντροφύτευση θα κάνουμε σήμερα. Δε μαγειρεύουμε», λέει με χιούμορ ο Μιχάλης.

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος εξηγεί το ζητούμενο της δοκιμασίας, σύμφωνα με το οποίο οι παίκτες μαζεύουν πρώτες ύλες από το χωράφι για τα πιάτα τους. «Έχουμε, λοιπόν, το μποστάνι, φτιαράκια, κουβαδάκια και μαζεύουμε ό,τι χρειαζόμαστε για να ολοκληρώσουμε τη δημιουργική μας ιδέα».

Το πλατό του MasterChef μεταμορφώνεται σε μποστάνι

Η τρούφα διχάζει, με τον Άρη να δηλώνει με νόημα: «Στο τέλος της ημέρας πρέπει να κοιτάς τον εαυτό στον καθρέφτη. Θα βάλεις δύο τρούφες σε ένα πιάτο».

Η προσπάθεια του Βασίλη δημιουργεί απορίες στον chef Κουτσόπουλο: «Το πιάτο το έχουμε παρουσιάσει έτσι επί τούτου; Δεν είχαμε κάποιο ατύχημα; Αυτό είναι η ιδέα; Αυτό είναι γλύπτης Βαρόγκας από τους Απαράδεκτους», σχολιάζει με χιούμορ ο γνωστός κριτής.

«Έναν-έναν μας έχει πάρει στη σειρά και μας εκτελεί», υπογραμμίζει σε άλλο σημείο ο Μιχάλης.

Για άλλη μια φορά, ο αρχηγός Γιώργος Α. θα πρέπει να υποδείξει τον πρώτο υποψήφιο προς αποχώρηση, ο οποίος, σε περίπτωση ήττας των «μπλε» στην ομαδική δοκιμασία, θα διεκδικήσει την παραμονή του στο MasterChef 10.

