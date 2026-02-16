MasterChef 2026: Το... διπλό ατύχημα της Μενεξιάς με την κατσαρόλα!

Ατύχημα είχε η Μενεξιά κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας του Mystey Box στο επεισόδιο του MasterChef της Δευτέρας. Την ώρα που μαγείρευε της έπεσε η κατσαρόλα που έκαιγε!

Η παίκτρια πήγε να πιάσει την καυτή κατσαρολά και της πέφτει από τα χέρια: «Πιάνω την κατσαρόλα κι έκαιγαν τα χερούλια της. Οπότε την αφήνω, φωνάζω "Κωνσταντίνε πρόσεχε!". Καθόλου drama queen... "Κωνσταντίνε πρόσεχε!". Τίποτα, έφυγε όλο», είπε η παίκτρια.

Εκείνη τη στιγμή, ο Πάνος Ιωαννίδης τη ρωτάει: «Μενεξιά εντάξει; Πρόσεχε, πρόσεχε λίγο... νερά είναι μόνο; Δεν πειράζει, άμα είναι νερό μόνο, δεν πειράζει. Εντάξει. Δεν κάηκες;».

MasterChef 2026: Η κατσαρόλα της Μενεξιάς βρέθηκε στο πάτωμα!

Στη συνέχεια, η διαγωνιζόμενη αποκάλυψε ότι κάηκε ξανά: «Έχει και συνέχεια. Ξανακάηκα. Πιάνω και το δεύτερο, το δίπλα, το κατσαρολάκι... κι αυτό το ίδιο. Δηλαδή... ναι, το ίδιο. Ίδια κατσαρόλα, ήταν σε μικρότερο μέγεθος. Τι νόμιζα, ότι δε θα είναι καψωμένο αυτό;».

MasterChef 2026: Ο Πάνος Ιωαννίδης ανησύχησε με το ατύχημα της Μενεξιάς

Για να μη χάσει χρόνο, η παίκτρια ζήτησε από τον διασωστή να μην της κάνει κάτι για το μικρό έγκαυμα που έπαθε.

