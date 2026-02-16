Βιολάντα: Eυθύνες για τουλάχιστον άλλα 7 άτομα - Πιθανά νέα εντάλματα

Το αποκλειστικό ρεπορτάζ της K. Ρίστα στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Star

Ελλαδα
Το ρεπορτάζ της Κατερίνας Ρίστα στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ευθύνες για την τραγωδία στη Βιολάντα αναζητούνται σε τουλάχιστον 7 ακόμα άτομα πέρα από τους τρεις βασικούς υπεύθυνους.
  • Αναφέρονται 4 μηχανικοί που υπέγραψαν άδεια οικοδόμησης χωρίς να δηλώσουν υπόγειο και 2 μηχανικοί για παράνομες δεξαμενές.
  • Υπάρχει ευθύνη και ενός υδραυλικού για την τοποθέτηση σωληνώσεων χωρίς μέτρα ασφαλείας.
  • Εντοπίστηκαν ευθύνες και για υπαλλήλους της περιφέρειας και της πολεοδομίας για ελέγχους που δεν έγιναν.
  • Πιθανές νέες συλλήψεις αναμένονται τις επόμενες ημέρες, ενώ ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου έχει ήδη συλληφθεί.

Ευθύνες για όσα δεν έγιναν σωστά στο εργοστάσιο της Βιολάντα και κόστισαν πέντε ζωές, δεν έχουν μόνο τα τρία βασικά πρόσωπα. Κάποιοι υπέγραφαν και προφανώς γνώριζαν. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε το Star,  τουλάχιστον επτά ακόμα πρόσωπα αναφέρονται στη δικογραφία που έχει υποβληθεί. Πάμε στην Κατερίνα Ρίστα που έχει το ρεπορτάζ. 

Βιολάντα: Οι έξι λόγοι που οδήγησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη

Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ της Κατερίνας Ρίστα στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, στη δικογραφία που υπέβαλαν τα στελέχη της ΔΑΕΕ, προκύπτουν ευθύνες για εκείνους που υπέγραφαν άδειες και έκαναν εργασίες, ενώ γνώριζαν ότι υπάρχει παρανομία ή αδιαφόρησαν και δεν έλεγξαν σωστά.  

Βιολάντα: Eυθύνες για τουλάχιστον άλλα 7 άτομα - Πιθανά νέα εντάλματα

Συγκεκριμένα :  

  • Υπάρχουν 4 μηχανικοί που έβαλαν την υπογραφή τους σε μια άδεια οικοδόμησης ενός κτηρίου που έβλεπαν ότι υπόγειο υπάρχει, αλλά στα χαρτιά είναι άφαντο  
  • Τουλάχιστον 2 μηχανικοί που υπέγραψαν για την επέκταση της μονάδας το 2018 και είδαν και πάλι ότι και το υπόγειο δεν υπάρχει στη μελέτη αλλά και παράνομες δεξαμενές υπάρχουν  
  • Υπάρχει ένας υδραυλικός, ο οποίος τοποθέτησε τις σωληνώσεις με παράτυπη διαδικασία χωρίς να ακολουθούνται τα μέτρα ασφαλείας  για αγωγούς που διοχευτεύουν προπάνιο. 

Τέλος, έχουν εντοπιστεί ευθύνες και για υπαλληλους της περιφέρειας και της πολεοδομίας για ελέγχους που δεν έγιναν . Είναι στη κρίση της δικαιοσύνης πόσους θα καλέσει τις επόμενες μέρες καθώς μου έλεγαν ότι δεν αποκλείεται να έχουμε εντάλματα τα επόμενα 24ωρα. 

Προς το παρόν ο μόνος που έχει συλληφθεί είναι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα, ο οποίος μάλιστα όταν ενημερώθηκε για τις καταθέσεις και τα στοιχεία που τον «καίνε» έπαθε... αμνησία. Ξέχασε μηχανικούς και υδραυλικούς που δούλευαν για εκείνον. Συγκεριμένα φέρεται να ανέφερε: «Ποιοι είναι αυτοί που μιλάνε για μένα και που δούλευαν για μένα...Ποιος είναι ο  Δανίκας και ποιος αυτός ο υδραυλικός;». 

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

