Λογαριασμοί ρεύματος: Ο απλός κανόνας που εξοικονομεί πάνω από 100 ευρώ

Κι όμως οι πατεράδες μας είχαν δίκιο: Δεν πρέπει να αφήνουμε τις συσκευές να «καίνε» χωρίς λόγο. Ο πατέρας τριών αγοριών από την Αυστραλία έλαβε πρόσφατα έναν τριμηνιαίο λογαριασμό ρεύματος αξίας 1.400 δολαρίων. Από τότε παραδέχεται πως έχει ξεκινήσει το «κλισέ» των πατεράδων: Περιφέρεται από δωμάτιο σε δωμάτιο και απενεργοποιεί τις συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται, ενώ φωνάζει στα παιδιά να σβήνουν τα φώτα.

Σύμφωνα με την Origin Energy, η επιμονή του αυτή θα συμβάλλει πράγματι σε εξοικονόμηση ενέργειας. Οι συσκευές με μονάδες επεξεργασίας, όπως φορητοί υπολογιστές, κονσόλες παιχνιδιών και οι smart τηλεοράσεις, έχουν τη μεγαλύτερη κατανάλωση, ενώ ακόμη και παλαιότερες συσκευές, όπως οι εκτυπωτές, σπαταλούν συχνά «χωρίς λόγο» ενέργεια.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr

