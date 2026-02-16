Γαλλία: Καινοτόμος θεραπεία έσωσε αγέννητο μωρό που έπασχε από σπάνιο όγκο!

Η πρωτοποριακή ενδομήτρια θεραπεία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.02.26 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Ο Νίκος δεν τα πήγε καλά με τα «Αντίθετα» - Εσύ;
16.02.26 , 19:39 Πέθανε η σπουδαία ιστορικός και καθηγήτρια Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ
16.02.26 , 19:24 Γαλλία: Καινοτόμος θεραπεία έσωσε αγέννητο μωρό που έπασχε από σπάνιο όγκο!
16.02.26 , 19:19 Λογαριασμοί ρεύματος: Ο απλός κανόνας που εξοικονομεί πάνω από 100 ευρώ
16.02.26 , 18:58 Τέμπη: Εντολή για εκταφή 9 σορών από την Εισαγγελέα Λάρισας
16.02.26 , 18:56 Καλομοίρα: «Περίπου για τρία χρόνια έκλαιγα στην τουαλέτα μόνη μου»
16.02.26 , 18:16 Geely: Πρώτη στις πωλήσεις στην Κίνα
16.02.26 , 18:12 Εύη Βατίδου για Αλέξη Κούγια: «Αυτό δεν είναι αγάπη, είναι μίσος»
16.02.26 , 18:08 ΕΝΦΙΑ 2026: Τελευταία ημέρα για έκπτωση 20%
16.02.26 , 18:00 AUTECO: «Αν πιείς, καλύτερα συνοδηγός» - Δωρεάν Alco-Selftest
16.02.26 , 17:57 Eurovision 2026: Η πρώτη ανάρτηση του Akyla μετά τη νίκη στον Εθνικό Τελικό
16.02.26 , 17:33 Εκτελεσθέντες Καισαριανής: Η Βουλή θέλει να αποκτήσει τις φωτογραφίες
16.02.26 , 17:29 Πειραιάς: Πανικός σε σούπερ μάρκετ μετά από ένοπλη ληστεία - Βίντεο
16.02.26 , 17:24 Akylas: To σαρωτικό Ferto κυκλοφορεί! Έτοιμο να κατακτήσει την Ευρώπη!
16.02.26 , 17:06 Αδελφοκτονία στην Κρήτη: Αυτοψία στο σημείο του άγριου εγκλήματος
Good Job Nicky: Τα προβλήματα ήχου και η συγκίνηση της Σοφίας Αλιμπέρτη
Δανάη Λιβιεράτου: «Ήταν ένας χωρισμός που δεν τον είχα ξεπεράσει τελείως»
Good Job Nicky: Η ανάρτηση με τη Σοφία Αλιμπέρτη και τον αδερφό του!
Πέθανε η σπουδαία ιστορικός και καθηγήτρια Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ
«Πλακώθηκε» με τον Άρη και πάει σε άλλη μεγάλη ομάδα ο Μορόν!
O Φλεβάρης φέρνει αλλαγές σε τρία ζώδια
Τζένη Μπαλατσινού: Πιο στιλάτη από ποτέ σε νέα της δημόσια εμφάνιση!
Evangelia: Η επική απάντηση του πατέρα της για τον γάμο της!
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ντύθηκε... Akylas και τραγούδησε το «Ferto»
Αλεξάνδρα Νίκα: Η έκπληξη της μητέρας της στον γιο της
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου pexels (Pavel Danilyuk)
Γαλλία: Βρέφος Με Σπάνιο Όγκο Σώθηκε Με Ενδομήτρια Θεραπεία
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ένα βρέφος στη Γαλλία έλαβε καινοτόμο ενδομήτρια θεραπεία για σπάνιο αγγειακό όγκο, κάτι που έγινε για πρώτη φορά στον κόσμο.
  • Ο όγκος, που εντοπίστηκε στο έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης, απείλησε τη ζωή του μωρού λόγω κινδύνου απόφραξης του αεραγωγού.
  • Χορηγήθηκε αντιαγγειογενετικός παράγοντας Sirolimus στη μητέρα, ο οποίος πέρασε στο έμβρυο και σταμάτησε την ανάπτυξη του όγκου.
  • Το μωρό γεννήθηκε με καισαρική στις 14 Νοεμβρίου 2025, με μειωμένο όγκο και χωρίς ανάγκη διασωλήνωσης.
  • Σήμερα, το βρέφος είναι 3 μηνών, παρακολουθείται τακτικά και συνεχίζει τη θεραπεία με Sirolimus.

Ένα βρέφος που έπασχε από έναν σπάνιο αγγειακό όγκο και κινδύνευε να πεθάνει έλαβε θεραπεία ενδομητρίως στη Γαλλία, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στον κόσμο για τη συγκεκριμένη πάθηση.

Προς το τέλος του έβδομου μήνα της εγκυμοσύνης εντοπίστηκε ο όγκος (σύνδρομο Κάσαμπακ-Μέριτ) στο έμβρυο, σε μια μαιευτική κλινική της Μιλούζ, στην ανατολική Γαλλία. Λόγω του όγκου στο ύψος του λαιμού, υπήρχε κίνδυνος να κλείσει ο αεραγωγός και να πεθάνει το μωρό πριν από τη γέννησή του, όπως εξήγησε ο γιατρός Κρις Μινέλα, του Κέντρου Προγεννητικής Διάγνωσης των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων του Στρασβούργου, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο νοσοκομείο «Γυναίκα-Μητέρα-Παιδί» της Μιλούζ.

Ο όγκος μεγάλωνε πολύ γρήγορα και είχε καλύψει όλη τη βάση του προσώπου του εμβρύου. 

Μετά τη διάγνωση, το Κέντρο Αναφοράς των Αγγειακών Επιδερμικών Ανωμαλιών των Δημόσιων Νοσοκομείων της Λιόν, που ειδικεύεται στις σπάνιες νόσους, πρότεινε να χορηγηθεί στο έμβρυο, πριν από τη γέννησή του, ένας αντιαγγειογενετικός παράγοντας (το φάρμακο Sirolimus, που περιορίζει την ανάπτυξη αγγείων), υπό την επίβλεψη του καθηγητή Λοράν Γκιμπό. 

Το φάρμακο, που χορηγείται δια του στόματος στη μητέρα, περνάει το φράγμα του πλακούντα και φτάνει στο έμβρυο, επιτρέποντας να σταματήσει η ανάπτυξη του όγκου. 

«Ήταν ο μοναδικός τρόπος για να σωθεί το μωρό», εξήγησε ο καθηγητής στο Γαλλικό Πρακτορείο. 

Στις 14 Νοεμβρίου 2025 ο Ισά γεννήθηκε με καισαρική. Το μέγεθος του όγκου είχε μειωθεί και δε χρειάστηκε να διασωληνωθεί για να αναπνέει. Τα αιμοπετάλιά του ωστόσο ήταν αρκετά χαμηλά και για αυτό του έγινε μετάγγιση. 

Σήμερα το βρέφος είναι 3 μηνών και έχει έναν όγκο στο κάτω μέρος του προσώπου του, όμως είναι ζωηρός και χαρούμενος. «Παρά τον όγκο του, είναι ένα φυσιολογικό παιδί, τρώει καλά, μεγαλώνει καλά», είπε η 34χρονη μητέρα του, η Βιβιάν. 

Το μωρό επέστρεψε στο σπίτι της οικογένειας ένα μήνα μετά τη γέννησή του. Παρακολουθείται τακτικά στο νοσοκομείο και συνεχίζει τη θεραπεία με το Sirolimus. 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΑΛΛΙΑ
 |
ΒΡΕΦΟΣ
 |
ΜΩΡΟ
 |
ΟΓΚΟΣ
 |
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top