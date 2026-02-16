ΕΝΦΙΑ 2026: Τελευταία ημέρα για έκπτωση 20%

Σήμερα, Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026, πέφτει η αυλαία για μια κρίσιμη προθεσμία που αφορά χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων. Όσοι είχαν ασφαλίσει την κατοικία τους μέσα στο 2025 και δεν έχουν ακόμη υποβάλει αίτηση, έχουν λίγες ώρες για να κατοχυρώσουν έκπτωση έως 20% στον ΕΝΦΙΑ 2026.

Η έκπτωση αφορά κατοικίες που ήταν ασφαλισμένες για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα. Για να φτάσει η μείωση στο ανώτατο ποσοστό του 20%, το ακίνητο πρέπει να ήταν ασφαλισμένο και τους 12 μήνες του 2025.

