Διαγράφηκε από το ΠΑΣΟΚ ο βουλευτής Λέσβου Παρασκευαΐδης!

Ζήτησε συνεργασία ακόμα και με «δικτατορικά καθεστώτα»

Παναγιώτης Παρασκευαΐδης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Διαγράφηκε από το ΠΑΣΟΚ ο βουλευτής Λέσβου Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, μειώνοντας την κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματος στους 32 βουλευτές.
  • Ο Ανδρουλάκης ανακοίνωσε τη διαγραφή λόγω των απαράδεκτων δηλώσεων του βουλευτή, που θολώνουν το πολιτικό μήνυμα του ΠΑΣΟΚ.
  • Ο Παρασκευαΐδης είχε δηλώσει ότι θα συνεργαζόταν ακόμα και με δικτατορικά καθεστώτα για να αποφευχθεί η ακυβερνησία.
  • Εξέφρασε ανησυχίες για τη δημιουργία μουσουλμανικών χωριών στη Λέσβο και κατηγόρησε για «προβοκάτορες» στο μεταναστευτικό.
  • Αναφέρθηκε στην ανεργία στη Λέσβο, επικρίνοντας τους ανέργους για την αδράνειά τους.

Διαγράφηκε από το ΠΑΣΟΚ ο βουλευτής Λέσβου Παναγιώτης Παρασκευαΐδης. Με επιστολή του στον Πρόεδρο της Βουλής, ο Νίκος Ανδρουλάκης γνωστοποιεί οτι ο κ. Παρασκευαΐδης τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Βουλευτής ΠΑΣΟΚ: Ο νόμος θα οδηγήσει τα παιδιά στην ομοφυλοφιλία 

Με τη διαγραφή αυτή η κοινοβουλευτική δύναμη της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ μειώνεται στους 32 βουλευτές.    

Είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις του βουλευτή Λέσβου στο Κανάλι της Βουλής, όπου όταν ερωτήθηκε  για το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Νέα Δημοκρατία, χαρακτήρισε τη συνεργασία αυτή «ως έσχατη λύση», αλλά πρόσθεσε ότι προκειμένου να μην μείνει η χώρα ακυβέρνητη, «θα συνεργαζόταν ακόμα και με τον διάβολο».

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι  «σε περίπτωση που το σκάφος πρόκειται να πέσει στα βράχια δεν θα απέκλειε κανέναν», διευκρινίζοντας ότι θα δεχόταν συνεργασία με όλους, με τους πάντες, «ακόμα και με δικτατορικά καθεστώτα αν ήταν να καταστραφεί ο τόπος».

ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Το Μαξίμου ενορχήστρωνε τις παράνομες επιδοτήσεις»

«Οι συνεχείς απαράδεκτες δηλώσεις του βουλευτή Λέσβου, κ. Παρασκευαΐδη θολώνουν το πολιτικό και ιδεολογικό μήνυμα του ΠΑΣΟΚ και δεν μπορούν να είναι ανεκτές» διαμήνυσε η Χαριλάου Τρικούπη.    

Οι αναφορές σε «προβοκάτορες» για το μεταναστευτικό  

Σημειώνεται ότι ο βουλευτής Λέσβου  Παράλληλα, αναφερόμενος στη δημιουργία της δομής στη Βάστρια της Μυτιλήνης, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να εγκαθιδρυθούν χωριά μουσουλμανικά και εξέφρασε τον φόβο ότι ανάμεσα στους διαμένοντες θα υπάρχουν «μουσουλμάνοι εξτρεμιστές και πράκτορες».

Ισχυρίσθηκε επίσης ότι  «θα βάλουν μερικούς προβοκάτορες οι οποίοι θα βάλουν φωτιές για να ξεσηκωθεί ο κόσμος και να έρθει η Τουρκία να τους σώσει, όπως ακριβώς έπραξε και στην Κύπρο»!

Κατήγγειλε ακόμα προσπάθεια «αλλοίωσης» του πληθυσμού, ενώ σχετικά με την  Ίμβρο και της Τένεδο διερωτήθηκε «γιατί να μην μπούμε και εμείς στα νησιά αυτά».

Υποστήριξε επίσης σχετικά με τους ανέργους στη Λέσβο ότι «κάθονται από το πρωί ως το βράδυ με ένα πακέτο τσιγάρα και ένα καφέ περιμένοντας το επίδομα, την ίδια στιγμή που οι ελιές σαπίζουν επειδή δεν συμφέρει τον παραγωγό να τις μαζέψει».

