ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Το Μαξίμου ενορχήστρωνε τις παράνομες επιδοτήσεις»

«Μήπως θυμάται ποιος είναι ‘ο άνθρωπος μας’ που πήρε έξι χιλιάρικα;»

ΠΑΣΟΚ Για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Το Μαξίμου Ενορχήστρωνε Τις Επιδοτήσεις»
«Πυρά» κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του τέως προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκου Μπαμπασίδη, εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του για το ζήτημα των παράνομων επιδοτήσεων.

Η Χαριλάου Τρικούπη τονίζει πως η κυβέρνηση όχι μόνο γνώριζε, αλλά «ενορχήστρωνε» την επιχείρηση των επιδοτήσεων, κάνοντας λόγο για «ενδεικτικούς διαλόγους» ανάμεσα στον κ. Μπαμπασίδη και τον στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου, Γεώργιο Κατσαούνο.

Διάβασε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr 

ΟΠΕΚΕΠΕ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΠΑΣΟΚ
