Γιώργος Πατούλης: Η ανάρτηση για τον χαμό του ξαδέλφου του, Χρήστου Πολίτη

Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
Δείτε βίντεο για τον Χρήστο Πολίτη από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα
Ο ηθοποιός Χρήστος Πολίτης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών, με τον θάνατό του να σκορπίζει θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. 

Χρήστος Πολίτης: Έφυγε από τη ζωή στα 83 του ο σπουδαίος ηθοποιός

Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή το βράδυ της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου, από τον συγγραφέα Μάνο Λαμπράκη, ο οποίος έγραψε στα social media: «Ο Χρήστος Πολίτης δε βρίσκεται πια ανάμεσά μας… 1942 – 2026».

Ο Γιώργος Πατούλης με τον Χρήστο Πολίτη και τη Φάνη Πάλλη Πετραλιά

Ο Γιώργος Πατούλης με τον Χρήστο Πολίτη και τη Φάνη Πάλλη Πετραλιά /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Για τον θάνατο του θρυλικού «Γιάγκου Δράκου» της Λάμψης, έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο Γιώργος Πατούλης.

Μάλιστα, στην εν λόγω δημοσίευση ο Γιώργος Πατούλης αποκάλυψε πως ο Χρήστος Πολίτης ήταν ξάδελφός του.

«Τον βρήκα νεκρό στο σπίτι του» - Τι λέει ο αδελφός του Χρήστου Πολίτη

«Έφυγε από τη ζωή ο Χρήστος Πολίτης και μαζί του φεύγει ένα κομμάτι προσωπικής μου ιστορίας, αφού εκτός από τη γνωστή του πορεία στον χώρο του πολιτισμού, ήταν και ξάδερφός μου, με καταγωγή από τα ίδια πάτρια εδάφη της Κρήτης. Η απώλειά του με γεμίζει θλίψη. Θα τον θυμάμαι για την αξιοπρέπεια, την ευαισθησία και το ήθος του, στοιχεία που χαρακτήριζαν και τη ζωή και το έργο του. Η μνήμη του θα μείνει ζωντανή. Στις στιγμές μας, στις κουβέντες μας, στη διαδρομή του», έγραψε ο Γιώργος Πατούλης. 

