«Τον βρήκα νεκρό στο σπίτι του» - Τι λέει ο αδελφός του Χρήστου Πολίτη

Πού θα γίνει η κηδεία του ηθοποιού που πέθανε σε ηλικία 83 ετών

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.01.26 , 15:33 Τούνη: «Έχει γενέθλια ο γιος μου, στενοχωριέμαι όμως γιατί είναι Αθήνα»
09.01.26 , 15:17 Εγκρίθηκε η συμφωνία Μercosur- Αγροτικά μπλόκα στους δρόμους προς Βρυξέλλες
09.01.26 , 15:10 Ρότα: Ποιανού διάσημου την κόρη έχει παντρευτεί; Δείτε πού πήγε το ζευγάρι
09.01.26 , 15:03 Αυτό είναι το νέο Opel Astra
09.01.26 , 14:55 ΑΜΚΑ: Πώς θα επηρεάζει τον μισθό σου - Αυτοί που θα κερδίζουν περισσότερα
09.01.26 , 14:33 Αποκαλύψεις για την υπόθεση στην Κρήτη: «Χτυπούσαν με ξύλα τη μεγάλη κόρη»
09.01.26 , 14:12 «Τον βρήκα νεκρό στο σπίτι του» - Τι λέει ο αδελφός του Χρήστου Πολίτη
09.01.26 , 14:07 Χριστίνα Πολίτη: Βραδινή έξοδος με τον κούκλο 18χρονο γιο της
09.01.26 , 13:47 Ρούτσι: «Έκανα τον αγώνα μου για το παιδί μου, όχι για να μπω σε κόμμα»
09.01.26 , 13:41 Leapmotor: Τι θα παρουσιάσει στο σαλόνι αυτοκινήτου στις Βρυξέλλες
09.01.26 , 13:30 Συνήθη συντηρητικά τροφίμων συνδέονται με τον καρκίνο & τον διαβήτη τύπου 2
09.01.26 , 13:00 Νόνη Δούνια: «Ο Πατέρας Μου Πέθανε Στον Ύπνο Του»
09.01.26 , 12:41 Stars System: Προβλέψεις για το 2026 - Ποιοι θα γνωρίσουν τον μεγάλο έρωτα;
09.01.26 , 12:19 Κουτσογιαννόπουλος: Η απάντηση για το unfollow της Ελένης Μενεγάκη
09.01.26 , 12:18 Πεντανόστιμα ραβιόλια με κρέμα παρμεζάνας
«Άδειασαν την Τσολάκη» - Το παρασκήνιο, η Καραβάτου και η απόφαση του Αντ1
Αλεξάνδρα Νίκα: Φωτογράφισε τη μητέρα της, Μιράντα Πατέρα, με τον γιο της
Οικονομάκου: «Η μητέρα του Μπρούνο είναι μια υπέροχη, πανέμορφη γυναίκα»
Νατάσα Θεοδωρίδου: «Μπήκα μέσα σε ένα χειρουργείο και βγήκα μια άλλη»
Ο Γιώργος Λιάγκας για την υγεία του: «Αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η σπάνια φωτογραφία με τον γιο της, τον Γιαννάκη της
Τούνη: Το δώρο του συντρόφου της - «Να βρείτε κάποιον να σας κακομαθαίνει»
«Τον βρήκα νεκρό στο σπίτι του» - Τι λέει ο αδελφός του Χρήστου Πολίτη
Λίτσα Πατέρα: Αυτός είναι ο λόγος που δεν πήγε στην κηδεία του Παπαδάκη
Ελένη Χατζίδου: «Είναι μια δύσκολη ημέρα για εμένα»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Βαρύ πένθος σκόρπισε στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση του θανάτου του Χρήστου Πολίτη, ενός από τους πιο εμβληματικούς ηθοποιούς του ελληνικού θεάτρου, κινηματογράφου και τηλεόρασης.

Ο γνωστός πρωταγωνιστής έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα, σε ηλικία 83 ετών, ωστόσο η είδηση έγινε γνωστή τρεις ημέρες αργότερα, προκαλώντας συγκίνηση και θλίψη στο κοινό που τον αγάπησε.

Χρήστος Πολίτης: Ζούσε στο Πόρτο Ράφτη – Η τελευταία δημόσια εμφάνιση

Στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» μίλησε με βαθιά συναισθηματική φόρτιση ο αδελφός του ηθοποιού, Γιώργος Πιατουλάκης, θέλοντας να αποκαταστήσει την αλήθεια γύρω από τις συνθήκες του θανάτου του ηθοποιού και να βάλει τέλος σε ανακρίβειες που, όπως είπε, αναστάτωσαν την οικογένεια.

«Δεν ήταν απομονωμένος – Ήταν δεμένος με την οικογένειά του»

Όπως τόνισε ο αδελφός του, ο Χρήστος Πολίτης αντιμετώπιζε κάποια αναπνευστικά προβλήματα. Δεν ήταν ένας άνθρωπος αποκομμένος από τους δικούς του. Αντιθέτως, διατηρούσε στενή επαφή με την οικογένειά του, οργάνωνε ταξίδια με τα ανίψια του και είχε έντονη επικοινωνία μαζί τους, απλώς είχε επιλέξει συνειδητά να αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Του άρεσε η αναγνώριση από το κόσμο. Πάντα ήταν σεμνός άνθρωπος. Ήταν επιλογή του, ήθελε να μένει μόνος του, ήθελε να αποτραβηχτεί… Είχε κάποια προβληματάκια, είχε ένα αναπνευστικό πρόβλημα εκεί, ταλαιπωρήθηκε λίγο. Έφυγε τη Δευτέρα. Είχαμε επικοινωνία. Πάντα ήμασταν δεμένη οικογένεια. Εγώ και τα ανίψια του, δηλαδή. Τα οποία τα είχε ως παιδιά του».

Ο ίδιος ο αδελφός του ήταν εκείνος που τον αναζήτησε και τον εντόπισε στο σπίτι του, όπου και τον βρήκε νεκρό. Με σεβασμό στη μνήμη του, η οικογένεια ζήτησε δημόσια η κηδεία να γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο, χωρίς παρουσία κόσμου.

Χρήστος Πολίτης: Πότε και πού θα γίνει η κηδεία του ηθοποιού

Στη Ριτσώνα θα γίνει η αποτέφρωση του Χρήστου Πολίτη όπου συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του αναμένεται να τον αποχαιρετήσουν με σεβασμό και διακριτικότητα.

Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή με ανάρτησή του ο συγγραφέας Μάνος Λαμπράκης, γράφοντας: «Ο Χρήστος Πολίτης δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας… 1942 – 2026».

Μια ζωή αφιερωμένη στο θέατρο και την τέχνη

Ο Χρήστος Πολίτης, με πραγματικό όνομα Χρήστος Πιατουλάκης, γεννήθηκε στην Κρήτη και μεγάλωσε μέσα σε δύσκολες συνθήκες, γεγονός που τον δίδαξε από νωρίς τη δύναμη και την αξιοπρέπεια. Υπήρξε απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο, ιδρύοντας το «Απλό Θέατρο», με όραμα να ταξιδεύουν οι παραστάσεις σε όλη την Ελλάδα.

Στην καριέρα του ερμήνευσε εμβληματικούς ρόλους, όπως τον Αλέξη Κομνηνό στον «Τελευταίο του Ρούπελ», τον Χέρμαν Φον Βάιτζερ στο «Όχι», τον Ρωμαίο του Σαίξπηρ, τον Βασιλιά Όθωνα στη «Βασίλισσα Σμαραγδή» και φυσικά τον θρυλικό Γιάνγκο Δράκο στη «Λάμψη» του Νίκου Φώσκολου.

Συνάδελφοι και φίλοι μίλησαν για έναν άνθρωπο σεμνό, γενναιόδωρο και απόλυτα ειλικρινή. Παρά τη μεγάλη του αναγνωρισιμότητα, δεν τον ενδιέφερε η προβολή, αλλά η ουσία της τέχνης. Ακόμη και όταν συμμετείχε στη «Λάμψη», το έκανε – όπως ειπώθηκε – για να μπορεί οικονομικά να στηρίζει το θέατρό του.

Η τελευταία του κινηματογραφική εμφάνιση ήταν το 2022, στην ταινία «Broadway» του Χρήστου Μασαλά. Τα τελευταία χρόνια είχε επιλέξει συνειδητά την ηρεμία και την απομόνωση, χωρίς όμως να χάσει ποτέ την επαφή με τους ανθρώπους που αγαπούσε.

Ο θάνατός του σηματοδοτεί, όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά, το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για την ελληνική υποκριτική τέχνη.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
 |
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top