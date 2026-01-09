«Τον βρήκα νεκρό στο σπίτι του» - Τι λέει ο αδελφός του Χρήστου Πολίτη

Βαρύ πένθος σκόρπισε στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση του θανάτου του Χρήστου Πολίτη, ενός από τους πιο εμβληματικούς ηθοποιούς του ελληνικού θεάτρου, κινηματογράφου και τηλεόρασης.

Ο γνωστός πρωταγωνιστής έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα, σε ηλικία 83 ετών, ωστόσο η είδηση έγινε γνωστή τρεις ημέρες αργότερα, προκαλώντας συγκίνηση και θλίψη στο κοινό που τον αγάπησε.

Στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» μίλησε με βαθιά συναισθηματική φόρτιση ο αδελφός του ηθοποιού, Γιώργος Πιατουλάκης, θέλοντας να αποκαταστήσει την αλήθεια γύρω από τις συνθήκες του θανάτου του ηθοποιού και να βάλει τέλος σε ανακρίβειες που, όπως είπε, αναστάτωσαν την οικογένεια.

«Δεν ήταν απομονωμένος – Ήταν δεμένος με την οικογένειά του»

Όπως τόνισε ο αδελφός του, ο Χρήστος Πολίτης αντιμετώπιζε κάποια αναπνευστικά προβλήματα. Δεν ήταν ένας άνθρωπος αποκομμένος από τους δικούς του. Αντιθέτως, διατηρούσε στενή επαφή με την οικογένειά του, οργάνωνε ταξίδια με τα ανίψια του και είχε έντονη επικοινωνία μαζί τους, απλώς είχε επιλέξει συνειδητά να αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Του άρεσε η αναγνώριση από το κόσμο. Πάντα ήταν σεμνός άνθρωπος. Ήταν επιλογή του, ήθελε να μένει μόνος του, ήθελε να αποτραβηχτεί… Είχε κάποια προβληματάκια, είχε ένα αναπνευστικό πρόβλημα εκεί, ταλαιπωρήθηκε λίγο. Έφυγε τη Δευτέρα. Είχαμε επικοινωνία. Πάντα ήμασταν δεμένη οικογένεια. Εγώ και τα ανίψια του, δηλαδή. Τα οποία τα είχε ως παιδιά του».

Ο ίδιος ο αδελφός του ήταν εκείνος που τον αναζήτησε και τον εντόπισε στο σπίτι του, όπου και τον βρήκε νεκρό. Με σεβασμό στη μνήμη του, η οικογένεια ζήτησε δημόσια η κηδεία να γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο, χωρίς παρουσία κόσμου.

Χρήστος Πολίτης: Πότε και πού θα γίνει η κηδεία του ηθοποιού

Στη Ριτσώνα θα γίνει η αποτέφρωση του Χρήστου Πολίτη όπου συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του αναμένεται να τον αποχαιρετήσουν με σεβασμό και διακριτικότητα.

Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή με ανάρτησή του ο συγγραφέας Μάνος Λαμπράκης, γράφοντας: «Ο Χρήστος Πολίτης δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας… 1942 – 2026».

Μια ζωή αφιερωμένη στο θέατρο και την τέχνη

Ο Χρήστος Πολίτης, με πραγματικό όνομα Χρήστος Πιατουλάκης, γεννήθηκε στην Κρήτη και μεγάλωσε μέσα σε δύσκολες συνθήκες, γεγονός που τον δίδαξε από νωρίς τη δύναμη και την αξιοπρέπεια. Υπήρξε απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο, ιδρύοντας το «Απλό Θέατρο», με όραμα να ταξιδεύουν οι παραστάσεις σε όλη την Ελλάδα.

Στην καριέρα του ερμήνευσε εμβληματικούς ρόλους, όπως τον Αλέξη Κομνηνό στον «Τελευταίο του Ρούπελ», τον Χέρμαν Φον Βάιτζερ στο «Όχι», τον Ρωμαίο του Σαίξπηρ, τον Βασιλιά Όθωνα στη «Βασίλισσα Σμαραγδή» και φυσικά τον θρυλικό Γιάνγκο Δράκο στη «Λάμψη» του Νίκου Φώσκολου.

Συνάδελφοι και φίλοι μίλησαν για έναν άνθρωπο σεμνό, γενναιόδωρο και απόλυτα ειλικρινή. Παρά τη μεγάλη του αναγνωρισιμότητα, δεν τον ενδιέφερε η προβολή, αλλά η ουσία της τέχνης. Ακόμη και όταν συμμετείχε στη «Λάμψη», το έκανε – όπως ειπώθηκε – για να μπορεί οικονομικά να στηρίζει το θέατρό του.

Η τελευταία του κινηματογραφική εμφάνιση ήταν το 2022, στην ταινία «Broadway» του Χρήστου Μασαλά. Τα τελευταία χρόνια είχε επιλέξει συνειδητά την ηρεμία και την απομόνωση, χωρίς όμως να χάσει ποτέ την επαφή με τους ανθρώπους που αγαπούσε.

Ο θάνατός του σηματοδοτεί, όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά, το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για την ελληνική υποκριτική τέχνη.