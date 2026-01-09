Χρήστος Πολίτης: Ζούσε στο Πόρτο Ράφτη – Η τελευταία δημόσια εμφάνιση

Δείτε δηλώσεις του Χρήστου Πολίτη πριν από τρία χρόνια

Απομονωμένος στο σπίτι του στο Πόρτο Ράφτη ζούσε τα τελευταία χρόνια ο ηθοποιός Χρήστος Πολίτης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών

Ο ηθοποιός, ο οποίος διέγραψε μια λαμπρή καριέρα σε κινηματογράφο, θέατρο και τηλεόραση, έγινε ευρέως γνωστός μέσα από την ερμηνεία του ως Γιάγκος Δράκος στην καθημερινή σειρά «Λάμψη» του Νίκου Φώσκολου που προβλήθηκε επί σειρά ετών στον ΑΝΤ1.

Η δυσάρεστη είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή με ανάρτηση του συγγραφέα Μάνου Λαμπράκη στο προσωπικό του προφίλ στο Facebook.

«Ήταν μια επιλογή του Χρήστου η απομόνωση. Επέλεξε τη μοναχικότητα και τον καταλαβαίνω απολύτως. Αποζητούσε τη μοναχικότητα και το μυαλό του και η ψυχή του» είχε δηλώσει η Κάτια Δανδουλάκη πριν κάποια χρόνια.

Ο γνωστός ηθοποιός σε μία από τις τελευταίες και σπάνιες εμφανίσεις που είχε κάνει στο παρελθόν είχε εμφανιστεί πικραμένος από τη συμπεριφορά των ανθρώπων του καλλιτεχνικού κόσμου.

Θεωρούσε ότι δε εισέπραξε τον σεβασμό που του άξιζε και έφυγε εκτός Αθηνών.

«Δεν έχω κρατήσει με κανέναν επαφή από την «Λάμψη». Έχω αποχωρήσει από τη δημόσια ζωή, η πραγματικότητα που ζούμε είναι άθλια και δεν θέλω να συμμετέχω πουθενά. Δεν έχω κρατήσει επαφές με κανέναν συνάδελφό μου από τη Λάμψη. Έχω αποχωρήσει, γενικά από την καλλιτεχνική ζωή, από τη δημόσια ζωή, από τα πάντα. Η πραγματικότητα που ζούμε για εμένα είναι άθλια και δεν θέλω να συμμετέχω πουθενά», είχε τονίσει ο Χρήστος Πολίτης στις τηλεοπτικές κάμερες το 2022.

Χρήστος Πολίτης: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση το καλοκαίρι του 2023

Ο Χρήστος Πολίτης είχε πραγματοποιήσει την τελευταία του δημόσια εμφάνιση, πριν απομονωθεί ξανά, το καλοκαίρι του 2023 στην Απονομή Βραβείων Ίρις στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.

Ο Χρήστος Πολίτης ήταν πρωταγωνιστής του θεάτρου, της τηλεόρασης και του κινηματογράφου. Εργάστηκε στο θέατρο από το 1966-1967 έως το 1997-1998, σε περισσότερες από 45 θεατρικές παραγωγές, ενώ στον κινηματογράφο, κυρίως, από το 1968 έως το 1974, συμμετέχοντας σε 18 ταινίες. Στην τηλεόραση εργάστηκε από το 1973 έως το 2005, πρωταγωνιστώντας σε 8 τηλεοπτικές σειρές.

Ήταν απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Πρωτοεμφανίστηκε στον θίασο Γιάννη Φέρτη – Ξένιας Καλογεροπούλου στο έργο Δέκα μικροί νέγροι. Έπειτα έπαιξε στον θίασο Τιτίκας Νικηφοράκη – Νίκου Χατζίσκου στα έργα Πολύ κακό για το τίποτα και Τσάι και συμπάθεια.

Στη συνέχεια έκανε συνεργασίες με το θέατρο του Κώστα Μουσούρη και με το Εθνικό Θέατρο. Στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Εθνικό Θέατρο εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην αρχαία τραγωδία, στα έργα Χοηφόροι – Ευμενίδες του Αισχύλου και Ιππόλυτος του Ευριπίδη.

Παραστάσεις με τις οποίες συμμετείχε σε διεθνή φεστιβάλ στο εξωτερικό. Υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος του Απλού Θεάτρου. Θίασος που είχε στόχο την θεατρική αποκέντρωση, αρχικά με περιοδείες σε όλη την Ελλάδα και στη συνέχεια, από το 1982, με τη δημιουργία και λειτουργία ενός θεάτρου στις παρυφές του θεατρικού κέντρου της Αθήνας, στην Καλλιθέα.

Περιστασιακά ασχολήθηκε και με την πολιτική. Το 1998, εκλέχθηκε νομαρχιακός σύμβουλος Αθηνών με τον συνδυασμό του Θεόδωρου Κατριβάνου. Θέση από την οποία αποχώρησε σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ συμμετείχε και ως υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο επικρατείας της Πολιτικής Άνοιξης για τις βουλευτικές εκλογές του 1996.

Για περίπου 14 χρόνια ήταν πρωταγωνιστής στη «Λάμψη» του Νίκου Φώσκολου, ενσαρκώνοντας τον εμβληματικό ρόλο του Γιάγκου Δράκου.

Η συνεργασία αυτή τον καθιέρωσε στη συνείδηση του τηλεοπτικού κοινού ως “Γιάγκο Δράκο”, ενώ η συμμετοχή του στη Λάμψη υπήρξε μία από τις τελευταίες καλλιτεχνικές του δραστηριότητες.

