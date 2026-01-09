ΝΟVA: 11 υποψηφιότητες στα «The Actor Awards 2026» για ταινίες

Οι ταινίες και οι σειρές θα προβληθούν στα κανάλια Novacinema

Υποψηφιότητες στα «The Actor Awards 2026» στα Novacinema!
Οι ταινίες & σειρές που θα προβληθούν στα κινηματογραφικά κανάλια της Nova απέσπασαν 11 υποψηφιότητες σε όλες τις Premium Κατηγορίες!

  • Οι ταινίες «Hamnet» και «Marty Supreme» κέρδισαν από 3 υποψηφιότητες η κάθε μία, η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, «Bugonia», απέσπασε 2 υποψηφιότητες ενώ από μία υποψηφιότητα απέσπασαν οι ταινίες «Song Sung Blue» & «Wicked: for Good!», καθώς και η σειρά «All Her Fault».
  •  Όλες οι παραπάνω ταινίες και σειρές θα προβληθούν στα κανάλια Novacinema ως μέρος του προγράμματος για τη σεζόν 2026-2027

ΝΟVA: 11 υποψηφιότητες στα «The Actor Awards 2026» για ταινίες

Η Nova, συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στα μεγαλύτερα διεθνή βραβεία, αποσπώντας 11 υποψηφιότητες σε όλες τις Premium Κατηγορίες των φετινών “The Actor Awards 2026” (πρώην SAG Awards) για ταινίες και σειρές που θα προβληθούν αποκλειστικά από τα κανάλια της, τα Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό!

 

  • Η ταινία «Hamnet» κέρδισε 3 υποψηφιότητες: Καλύτερη ερμηνεία ηθοποιού σε Β’ Ανδρικό ρόλο για τον Paul Mescal, Καλύτερη ερμηνεία Ηθοποιού σε Α’ Γυναικείο ρόλο για την Jessie Buckley και Καλύτερη ερμηνεία συνολικού καστ σε κινηματογραφική ταινία.
  •  Η ταινία «Marty Supreme» απέσπασε 3 υποψηφιότητες: Καλύτερη ερμηνεία Ηθοποιού σε Α’ Ανδρικό ρόλο για τον Timothee Chalamet, Καλύτερη ερμηνεία

Ηθοποιού σε Β’ Γυναικείο ρόλο για την Odessa A’zion και Καλύτερη Ερμηνεία συνολικού καστ για κινηματογραφική ταινία.

  •  Η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, «Bugonia», απέσπασε 2 υποψηφιότητες: Καλύτερη Ηθοποιού σε Α’ Γυναικείο ρόλο για την Emma Stone, Καλύτερη ερμηνεία Ηθοποιού σε Α’ Ανδρικό Ρόλο για τον Jesse Plemons.
  • Η Kate Hudson είναι υποψήφια για Καλύτερη ερμηνεία Ηθοποιού σε Α’ Γυναικείο Ρόλο για την ταινία «Song Sung Blue».
  •  Η Ariana Grande είναι υποψήφια για Καλύτερη ερμηνεία ηθοποιού σε Β’ Γυναικείο ρόλο για την ταινία «Wicked: for Good!».


Στον χώρο των σειρών, η «All Her Fault» είναι υποψήφια για Καλύτερη ερμηνεία σε Γυναικείο Ρόλο σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά για την Sarah Snook.

Όλες οι παραπάνω ταινίες και σειρές αποτελούν μέρος του προγράμματος καναλιών Novacinema για τη σεζόν 2026-2027 που θα απολαύσουν οι σινεφίλ και συνδρομητές των κινηματογραφικών καναλιών της Nova.

 

