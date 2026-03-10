Πανουσόπουλος: Η κρίση στον γάμο με τη Λιβανού - Είχε φύγει από το σπίτι

Ο Γιώργος Πανουσόπουλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική παρακαταθήκη στον ελληνικό κινηματογράφο. Ο σκηνοθέτης, σεναριογράφος και διευθυντής φωτογραφίας υπήρξε μια ιδιαίτερη δημιουργική προσωπικότητα, με έργα που ξεχώρισαν για την αισθητική τους και το ξεχωριστό κινηματογραφικό τους ύφος. Παράλληλα όμως με την καλλιτεχνική του διαδρομή, η προσωπική του ζωή είχε επίσης στιγμές έντονες και ανθρώπινες, όπως συμβαίνει συχνά πίσω από τις κάμερες.

Για δεκαετίες στο πλευρό του βρισκόταν η Μπέτυ Λιβανού, με την οποία μοιράστηκε μια μακρά κοινή πορεία ζωής. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1980 και απέκτησε δύο κόρες, τη Δέσποινα και τη Μαργαρίτα. Μαζί δημιούργησαν μια οικογένεια που έζησε για χρόνια μακριά από τα έντονα φώτα της δημοσιότητας, επιλέγοντας έναν πιο ήσυχο τρόπο ζωής.

Μάλιστα, για μεγάλο διάστημα επέλεξαν να κατοικούν σε ένα κτήμα στο Κορωπί, μακριά από τη φασαρία της πόλης. Εκεί διαμόρφωσαν ένα περιβάλλον πιο γαλήνιο για την οικογένειά τους, κρατώντας σε μεγάλο βαθμό την προσωπική τους ζωή προστατευμένη από τη δημόσια έκθεση. Ωστόσο, όπως συμβαίνει σε πολλές μακροχρόνιες σχέσεις, η κοινή τους πορεία δεν ήταν πάντα χωρίς δυσκολίες.

Η ίδια η ηθοποιός είχε μιλήσει στο παρελθόν ανοιχτά για μια από τις πιο δύσκολες περιόδους του γάμου τους. Σε συνέντευξή της στο περιοδικό You, είχε αποκαλύψει ότι υπήρξε μια περίοδος έντονης κρίσης στη σχέση τους, κατά την οποία ο σκηνοθέτης αποφάσισε να φύγει από το σπίτι. Η απόφαση αυτή σημάδεψε εκείνη τη φάση της ζωής τους και έφερε το ζευγάρι αντιμέτωπο με μια μεγάλη δοκιμασία.

Η αποχώρησή του από το οικογενειακό σπίτι δημιούργησε απόσταση ανάμεσά τους και έθεσε τον γάμο τους σε μια ιδιαίτερα δύσκολη δοκιμασία. Ήταν μια περίοδος κατά την οποία οι ισορροπίες άλλαξαν και οι δυο τους χρειάστηκε να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους, τα συναισθήματά τους αλλά και το μέλλον τους.

Γιώργος Πανουσόπουλος-Μπέτυ Λιβανού με την κόρη τους,Μαργαρίτα Πανουσοπούλου

Παρά τη ρήξη εκείνης της περιόδου, τα χρόνια που ακολούθησαν έδειξαν ότι η σχέση τους είχε βαθιές ρίζες. Μετά από καιρό, ο σκηνοθέτης επέστρεψε στο σπίτι και το ζευγάρι κατάφερε να ξαναχτίσει τη σχέση του, βρίσκοντας έναν νέο τρόπο συνύπαρξης και κατανόησης.

Η ίδια η ηθοποιός είχε μιλήσει με ειλικρίνεια για την εξέλιξη των σχέσεων μέσα στον χρόνο, περιγράφοντας πώς μεταμορφώνονται τα συναισθήματα σε μια μακρόχρονη συμβίωση.

«Δεν υπάρχει μυστικό, δεν υπάρχει και επιτυχία. Οι σχέσεις μεταλλάσσονται μέσα στον χρόνο, δεν μένουν ίδιες. Ξεκινούν από έναν έρωτα και καταλήγουν στην τρυφερότητα, στη συντροφικότητα και σε μια βαθιά συγγένεια. Ο έρωτας δεν διαρκεί εφ’ όρου ζωής, όμως όσο υπάρχουν αισθήματα, υπάρχουν και σχέσεις», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Στην ίδια συνέντευξη είχε αποκαλύψει και το πιο δύσκολο σημείο εκείνης της διαδρομής: «Περάσαμε μεγάλη κρίση στον γάμο μας. Ο σύζυγός μου είχε φύγει από το σπίτι και γύρισε ξανά πίσω μετά από χρόνια».

Παρά τις δοκιμασίες που πέρασαν, η σχέση τους άντεξε στον χρόνο. Το ζευγάρι συνέχισε να μοιράζεται τη ζωή του για πολλά χρόνια ακόμη, μεγαλώνοντας τις κόρες του και διατηρώντας έναν δεσμό που εξελίχθηκε μέσα στα χρόνια από έναν μεγάλο έρωτα σε βαθιά συντροφικότητα.

Η κοινή τους πορεία, που κράτησε σχεδόν μισό αιώνα, αποδεικνύει πως ακόμη και όταν μια σχέση περνά από έντονες κρίσεις και αποστάσεις, μπορεί τελικά να βρει ξανά τον δρόμο της.