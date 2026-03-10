Νίκος Μουτσινάς: Ανέβασε την πρώτη φωτογραφία από τα παρασκήνια του «Lingo»

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Νίκος Μουτσινάς ανακοινώθηκε ως παρουσιαστής του νέου τηλεπαιχνιδιού «Lingo» στο Star.
  • Δημοσίευσε φωτογραφία από τα παρασκήνια του παιχνιδιού στο Instagram.
  • Το «Lingo» είναι ένα γρήγορο και διασκεδαστικό παιχνίδι λέξεων με χρηματικά έπαθλα.
  • Ομάδες ανταγωνίζονται σε γύρους για να βρουν λέξεις και να κερδίσουν χρήματα.
  • Το παιχνίδι είναι φιλικό προς τις οικογένειες και προσφέρει δυνατότητα συμμετοχής από το σπίτι.

Πριν από λίγες μέρες, το Star καλωσόρισε στην οικογένειά του τον Νίκο Μουτσινά, ανακοινώνοντας πως θα παρουσιάσει το νέο τηλεπαιχνίδι του σταθμού με τίτλο «Lingo».

Το Star καλωσορίζει τον Νίκο Μουτσινά και το LINGO!

Το βράδυ της Τρίτης 10 Μαρτίου, ο γνωστός ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram μία φωτογραφία από τα παρασκήνια του «Lingo», δίνοντας μια πρώτη γεύση στους διαδικτυακούς του φίλους από όσα πρόκειται να συμβούν. Στον εν λόγω στιγμιότυπο ο παρουσιαστής ποζάρει μπροστά στον καθρέφτη του καμαρινιού του

Νίκος Μουτσινάς: Η πρώτη ανάρτηση μετά την ανακοίνωση για το Lingo!

Η φωτογραφία που πόσταρε ο Νίκος Μουτσινάς από τα παρασκήνια του «Lingo»

Η φωτογραφία που πόσταρε ο Νίκος Μουτσινάς από τα παρασκήνια του «Lingo»

Ο Νίκος Μουτσινάς επιστρέφει στην τηλεόραση με κάτι ανατρεπτικό, το οποίο του δίνει τη δυνατότητα να αλληλεπιδρά με τον κόσμο που δείχνει τόσα χρόνια την αγάπη του προς το πρόσωπό του.

Τι είναι το «Lingo»

Το LINGO είναι ένα γρήγορο, διασκεδαστικό και εθιστικό παιχνίδι λέξεων, που συνδυάζει δεξιότητα, ένταση και χιούμορ, προσφέροντας στους παίκτες τη δυνατότητα να κερδίσουν μεγάλα χρηματικά έπαθλα. Ομάδες αναμετρώνται σε μια συναρπαστική μάχη, προσπαθώντας να συμπληρώσουν τα κενά και να βρουν τις λέξεις, που σχηματίζονται.

Επίσημο! Ο Νίκος Μουτσινάς θα είναι ο παρουσιαστής του Lingo!

Μέσα από μια σειρά συναρπαστικών γύρων, όπου το χρηματικό έπαθλο αυξάνεται σταδιακά, αλλά και ο βαθμός δυσκολίας γίνεται ολοένα και πιο απαιτητικός, οι αντίπαλες ομάδες έχουν την δυνατότητα, ανά πάσα στιγμή, να παρέμβουν και να κλέψουν τη νίκη! Η ομάδα που καταφέρνει να συγκεντρώσει τα περισσότερα χρήματα στους πρώτους γύρους προκρίνεται στον Τελικό, εκεί όπου μπορεί να διπλασιάσει τα κέρδη της. Ωστόσο, αν δεν καταφέρει να βρει τις σωστές λέξεις, υπάρχει κίνδυνος να φύγει με άδεια χέρια.

Το LINGO είναι ένα super family friendly τηλεπαιχνίδι με τεράστια δυνατότητα play-along για το κοινό από το σπίτι, που γίνεται μανία!

Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο lingo.star.gr και έλα στο παιχνίδι που μιλάει τη γλώσσα σου!

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ
LINGO
