Νίκος Μουτσινάς: Ανέβασε την πρώτη φωτογραφία από τα παρασκήνια του «Lingo»

Πριν από λίγες μέρες, το Star καλωσόρισε στην οικογένειά του τον Νίκο Μουτσινά, ανακοινώνοντας πως θα παρουσιάσει το νέο τηλεπαιχνίδι του σταθμού με τίτλο «Lingo».

Το βράδυ της Τρίτης 10 Μαρτίου, ο γνωστός ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram μία φωτογραφία από τα παρασκήνια του «Lingo», δίνοντας μια πρώτη γεύση στους διαδικτυακούς του φίλους από όσα πρόκειται να συμβούν. Στον εν λόγω στιγμιότυπο ο παρουσιαστής ποζάρει μπροστά στον καθρέφτη του καμαρινιού του.

Η φωτογραφία που πόσταρε ο Νίκος Μουτσινάς από τα παρασκήνια του «Lingo»

Ο Νίκος Μουτσινάς επιστρέφει στην τηλεόραση με κάτι ανατρεπτικό, το οποίο του δίνει τη δυνατότητα να αλληλεπιδρά με τον κόσμο που δείχνει τόσα χρόνια την αγάπη του προς το πρόσωπό του.

Τι είναι το «Lingo»

Το LINGO είναι ένα γρήγορο, διασκεδαστικό και εθιστικό παιχνίδι λέξεων, που συνδυάζει δεξιότητα, ένταση και χιούμορ, προσφέροντας στους παίκτες τη δυνατότητα να κερδίσουν μεγάλα χρηματικά έπαθλα. Ομάδες αναμετρώνται σε μια συναρπαστική μάχη, προσπαθώντας να συμπληρώσουν τα κενά και να βρουν τις λέξεις, που σχηματίζονται.

Μέσα από μια σειρά συναρπαστικών γύρων, όπου το χρηματικό έπαθλο αυξάνεται σταδιακά, αλλά και ο βαθμός δυσκολίας γίνεται ολοένα και πιο απαιτητικός, οι αντίπαλες ομάδες έχουν την δυνατότητα, ανά πάσα στιγμή, να παρέμβουν και να κλέψουν τη νίκη! Η ομάδα που καταφέρνει να συγκεντρώσει τα περισσότερα χρήματα στους πρώτους γύρους προκρίνεται στον Τελικό, εκεί όπου μπορεί να διπλασιάσει τα κέρδη της. Ωστόσο, αν δεν καταφέρει να βρει τις σωστές λέξεις, υπάρχει κίνδυνος να φύγει με άδεια χέρια.

Το LINGO είναι ένα super family friendly τηλεπαιχνίδι με τεράστια δυνατότητα play-along για το κοινό από το σπίτι, που γίνεται μανία!

