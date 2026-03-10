Τραμπ στο Ιράν: «Απομακρύνετε τις νάρκες από τα Στενά του Ορμούζ»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε σήμερα το Ιράν να απομακρύνει τυχόν νάρκες που ενδεχομένως να έχει τοποθετήσει στα Στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας την Τεχεράνη πως αν δεν το κάνει, θα βρεθεί αντιμέτωπη με πρωτοφανείς στρατιωτικές συνέπειες.

«Εάν το Ιράν έχει τοποθετήσει νάρκες στο Στενό του Χορμούζ - και δεν έχουμε αναφορές ότι το έκαναν - θέλουμε να τις απομακρύνουν ΑΜΕΣΩΣ», υπογραμμίζει ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. «Εάν για οποιονδήποτε λόγο τοποθετήθηκαν νάρκες, και δεν απομακρυνθούν άμεσα, οι στρατιωτικές συνέπειες για το Ιράν θα είναι σε πρωτόγνωρο επίπεδο. Αντιθέτως, εάν αφαιρέσουν όσες ενδεχομένως να έχουν τοποθετηθεί, θα είναι ένα τεράστιο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση», συμπλήρωσε.

Τα Στενά του Ορμούζ είτε θα είναι ένα στενό ειρήνης και ευημερίας για όλους, είτε ένα στενό ήττας και βασάνων για «πολεμοχαρείς», δήλωσε ο επικεφαλής του ιρανικού Ανώτατου Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας, ο Αλί Λαριτζανί, με ανάρτησή του στο Χ.

Λίγο νωρίτερα σήμερα ο Λαριτζανί είπε ότι το Ιράν «δεν φοβάται» τις «κενές απειλές» του Τραμπ, απαντώντας στη δήλωση του Αμερικανού προέδρου ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν «σκληρότερα» το Ιράν, αν η Τεχεράνη μπλοκάρει τις παραδόσεις πετρελαίου μέσω των Στενών.

Η ναυσιπλοΐα στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται συνήθως σχεδόν το 20% του παγκόσμιου αργού πετρελαίου, έχει διαταραχθεί σοβαρά μετά το ξέσπασμα του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου και την έναρξη των αμερικανικών και ισραηλινών πληγμάτων εναντίον του Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με πλήγματα με drones και πυραύλους εναντίον ισραηλινών και αμερικανικών συμφερόντων σε όλη την περιοχή της Μέσης Ανατολής και στοχοθέτησε επανειλημμένα πετρελαιοφόρα που διέρχονταν από τα Στενά.