Tροχαίο Κορινθία: Έγκυος η 17χρονη που σκοτώθηκε με τον σύντροφό της

Τραγωδία δίχως τέλος στην Κορινθία, με το νεαρό ζευγάρι που σκοτώθηκε σε τροχαίο. Η 17χρονη, όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική, ήταν έγκυος στο πρώτο της παιδί.

Νέες συγκλονιστικές πληροφορίες έρχονται στο φως για το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στα Εξαμίλια Κορινθίας, που κόστισε τη ζωή σε δύο νεαρά παιδιά. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, η 17χρονη κοπέλα που σκοτώθηκε στο δυστύχημα κυοφορούσε και μάλιστα βρισκόταν μόλις στις πρώτες ημέρες της εγκυμοσύνης της.

Όπως αναφέρεται, την αποκάλυψη έκαναν οι συγγενείς της ανήλικης, οι οποίοι ενημερώθηκαν για το γεγονός κατά τη διάρκεια της ιατροδικαστικής εξέτασης της σορού της.

Τροχαίο Κορινθία: «Ραγίζουν» καρδιές τα μηνύματα αποχαιρετισμού

Οι φίλοι του 18χρονου και της 17χρονης είναι συντετριμμένοι. Η είδηση του θανάτου τους βύθισε στο πένθος φίλους και συγγενείς, με δεκάδες συγκινητικά μηνύματα να κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι διαδικτυακές αναρτήσεις φίλων τους αποτυπώνουν το σοκ και τη θλίψη για τον άδικο χαμό δύο παιδιών που είχαν όλη τη ζωή μπροστά τους.

Το μοιραίο σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν, κινούμενο με υπερβολική ταχύτητα, ξέφυγε από την πορεία του έπεσε σε βενζινάδικο και κατέληξε σε κατοικία που βρισκόταν δίπλα.