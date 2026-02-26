Τέμπη: Ποιοι συμμετέχουν στην απεργία της 28ης Φεβρουαρίου

Φοιτητικό συλλαλητήριο σήμερα - Κλειστός ο σταθμός Μετρό «Πανεπιστήμιο»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.02.26 , 10:41 Κυρανάκης: «Κάποιοι ήθελαν νέα Τέμπη» - Καταγγελία για δολιοφθορά
26.02.26 , 10:27 Δημήτρης Φιλιππίδης: «Ήταν τρομακτικό όταν φυλακίστηκε ο πατέρας μου»
26.02.26 , 10:13 Good Job Nicky για Eurovision: «Έριξα το κλάμα της ζωής μου στο σπίτι»
26.02.26 , 09:46 Novacinema: Αποκλειστικά οι ταινίες «Hamnet» και «Sentimental Value»
26.02.26 , 09:42 Τραμπ: «Μπείτε σε βάρκα με τον Ντε Νίρο και γυρίστε από εκεί που ήρθατε»
26.02.26 , 09:38 Θανάσης Αλευράς: «Το τραγούδι του Ακύλα μου αρέσει πάρα πολύ»
26.02.26 , 09:37 Ελληνικό: Οδηγός παρέσυρε και σκότωσε πεζό στη λεωφόρο Ποσειδώνος
26.02.26 , 09:25 Λένα Μαντά: «Δεν παρακολουθώ τη σειρά Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι!»
26.02.26 , 09:16 Audi RS 5: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε -Τιμές στην Γερμανία
26.02.26 , 09:06 Τέμπη: Ποιοι συμμετέχουν στην απεργία της 28ης Φεβρουαρίου
26.02.26 , 09:06 Με πνευμονία ο Νίκος Μακρόπουλος - Αναβλήθηκαν οι εμφανίσεις του
26.02.26 , 09:03 Ερντογάν: Από κουλουρτζής, στη φυλακή και μετά «Σουλτάνος»!
26.02.26 , 08:31 Συγκλονίζει ο Υπάτιος Πατμάνογλου: «Η πληγή δεν κλείνει, κρύβεται»
26.02.26 , 08:11 Ανθή Βούλγαρη: Εκτός εκπομπής η παρουσιάστρια - Τι είπε ο Χασοπόπουλος
26.02.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 26 Φεβρουαρίου
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ταξίδι στο Ντουμπάι με την οικογένειά της
Ανθή Βούλγαρη: Εκτός εκπομπής η παρουσιάστρια - Τι είπε ο Χασοπόπουλος
Κικίλας - Μπαλατσινού: Στην Πάτμο για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας
Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Φαίης Σκορδά
MasterChef: Βαρύ το κλίμα στους «μπλε» μετά την ήττα - «Απογοητεύτηκα»
Σπυροπούλου: «Έκλεψε» τις εντυπώσεις σε κυριακάτικη έξοδο με φίλες
Τατιάνα Στεφανίδου - Νίκος Ευαγγελάτος: «Απόδραση» στην Κωνσταντινούπολη
Τζένη Μπαλατσινού: Η εμφάνιση στο Κέντρο που... φωνάζει style icon!
Γιώργος Λιάγκας – Μαρία Αντωνά: Βραδινή έξοδος στον Χάρη Βαρθακούρη
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Ανυπομονεί να γίνει μπαμπάς- Το τρυφερό στιγμιότυπο
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας για την τρίτη επέτειο της τραγωδίας στα Τέμπη, με συμμετοχή φοιτητικών συλλόγων και μαθητών.
  • Η ΑΔΕΔΥ έχει προγραμματίσει 24ωρη απεργία για τους δημόσιους υπαλλήλους στις 28 Φεβρουαρίου.
  • Εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο θα απεργήσουν το Σάββατο, με κανένα δρομολόγιο να μην εκτελείται.
  • Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας συμμετέχει στις κινητοποιήσεις, τονίζοντας την ανάγκη για ασφαλείς μεταφορές και δικαίωση των θυμάτων.
  • Κλειστός ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» από τις 10:00 λόγω του συλλαλητηρίου.

Συλλαληλήριο πραγματοποιούν σήμερα στο κέντρο της Αθήνας φοιτητικοί σύλλογοι και μαθητές για την επέτειο των τριών χρόνων από την τραγωδία των Τεμπών. Παράλληλα, εργατικά συνδικάτα και ενώσεις έχουν εξαγγείλει απεργιακές κινητοποιήσεις για τις 28 Φεβρουαρίου. 

Η ΑΔΕΔΥ έχει ανακοινώσει 24ωρη απεργία για όλους τους εργαζόμενους του Δημοσίου

Παράλληλα, το Σάββατο θα προχωρήσουν σε 24ωρη απεργία οι εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο. Σύμφωνα με τη Hellenic Train δε θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο.

Τρία χρόνια από τα Τέμπη: «Τα παιδιά ούρλιαζαν, ήξεραν ότι πεθαίνουν»

Δεμένα θα μείνουν και τα πλοία σε όλη τη χώρα από τις 00:01 έως και τις 24:00 το Σάββατο. 

Στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις για τα Τέμπη συμμετέχει και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, «τρία χρόνια μετά το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους και συγκλόνισε ολόκληρη τη χώρα, δεν μπορούμε και δεν θα συνηθίσουμε το έγκλημα. Η κύρια δίκη ξεκινά λίγες μέρες αργότερα, στις 23 Μαρτίου».

Το ΕΚΑ επισημαίνει ακόμη πως «πριν και μετά την τραγωδία των Τεμπών, τα εγκλήματα είναι πολλά: Μάνδρα, Μάτι, πλημμύρες και πυρκαγιές που κοστίζουν ανθρώπινες ζωές. Οι χώροι εργασίας, οι γειτονιές, οι μαζικές μεταφορές και οι συγκοινωνίες έχουν μετατραπεί σε μία απέραντη κοιλάδα των Τεμπών, με 201 εργατικά δυστυχήματα μόνο το 2025».

Πανελλαδική απεργία στις 28/2 - Ποιοι συμμετέχουν

Σήμερα, λόγω του φοιτητικοί συλλαλητηρίου, κλειστός θα παραμείνει από τις 10:00 το πρωί ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ. 

Οι συρμοί θα διέρχονται από τον σταθμό, αλλά δε θα κάνουν στάση. 

Το συλλαλητήριο έχει προγραμματιστεί για τις 12:00 στα Προπύλαια και θα συμμετέχουν περισσότεροι από 20 φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας. 

Η ανακοίνωση των φοιτητών για τα Τέμπη

Σε ανακοίνωσή του το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών (ΜΑΣ) αναφέρει:

«Τώρα είναι η ώρα όλοι μαζί να δυναμώσουμε τον αγώνα για να ανατραπούν οι ματωμένες ράγες του κέρδους που συγκρούονται με τα δικαιώματα και τις ζωές μας. Για να φτάσει το "μαχαίρι των ευθυνών μέχρι το κόκαλο" και να τιμωρηθούν όλοι οι ποινικά και πολιτικά υπεύθυνοι για το έγκλημα στα Τέμπη όσο ψηλά κι αν βρίσκονται.

Τέμπη: Σε βαρύ κλίμα το μνημόσυνο για τις Χρύσα, Θώμη και Αναστασία Πλακιά

Για να βρουν και οι συγγενείς των θυμάτων το δίκιο τους. Για να έχουμε σύγχρονες, αποκλειστικά δημόσιες και ασφαλείς μεταφορές. Για υγεία και ασφάλεια στους χώρους δουλειάς. Για να ανατραπεί το αντεργατικό νομοθετικό πλαίσιο, τα εξαντλητικά 13ωρα. Για αυξήσεις στους μισθούς και μέτρα στήριξης κατά της ακρίβειας».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΕΤΡΟ
 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 |
ΤΕΜΠΗ
 |
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
 |
ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top