Τέμπη: Ποιοι συμμετέχουν στην απεργία της 28ης Φεβρουαρίου

Συλλαληλήριο πραγματοποιούν σήμερα στο κέντρο της Αθήνας φοιτητικοί σύλλογοι και μαθητές για την επέτειο των τριών χρόνων από την τραγωδία των Τεμπών. Παράλληλα, εργατικά συνδικάτα και ενώσεις έχουν εξαγγείλει απεργιακές κινητοποιήσεις για τις 28 Φεβρουαρίου.

Η ΑΔΕΔΥ έχει ανακοινώσει 24ωρη απεργία για όλους τους εργαζόμενους του Δημοσίου.

Παράλληλα, το Σάββατο θα προχωρήσουν σε 24ωρη απεργία οι εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο. Σύμφωνα με τη Hellenic Train δε θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο.

Δεμένα θα μείνουν και τα πλοία σε όλη τη χώρα από τις 00:01 έως και τις 24:00 το Σάββατο.

Στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις για τα Τέμπη συμμετέχει και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, «τρία χρόνια μετά το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους και συγκλόνισε ολόκληρη τη χώρα, δεν μπορούμε και δεν θα συνηθίσουμε το έγκλημα. Η κύρια δίκη ξεκινά λίγες μέρες αργότερα, στις 23 Μαρτίου».

Το ΕΚΑ επισημαίνει ακόμη πως «πριν και μετά την τραγωδία των Τεμπών, τα εγκλήματα είναι πολλά: Μάνδρα, Μάτι, πλημμύρες και πυρκαγιές που κοστίζουν ανθρώπινες ζωές. Οι χώροι εργασίας, οι γειτονιές, οι μαζικές μεταφορές και οι συγκοινωνίες έχουν μετατραπεί σε μία απέραντη κοιλάδα των Τεμπών, με 201 εργατικά δυστυχήματα μόνο το 2025».

Σήμερα, λόγω του φοιτητικοί συλλαλητηρίου, κλειστός θα παραμείνει από τις 10:00 το πρωί ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.

Οι συρμοί θα διέρχονται από τον σταθμό, αλλά δε θα κάνουν στάση.

Το συλλαλητήριο έχει προγραμματιστεί για τις 12:00 στα Προπύλαια και θα συμμετέχουν περισσότεροι από 20 φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας.

Η ανακοίνωση των φοιτητών για τα Τέμπη

Σε ανακοίνωσή του το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών (ΜΑΣ) αναφέρει:

«Τώρα είναι η ώρα όλοι μαζί να δυναμώσουμε τον αγώνα για να ανατραπούν οι ματωμένες ράγες του κέρδους που συγκρούονται με τα δικαιώματα και τις ζωές μας. Για να φτάσει το "μαχαίρι των ευθυνών μέχρι το κόκαλο" και να τιμωρηθούν όλοι οι ποινικά και πολιτικά υπεύθυνοι για το έγκλημα στα Τέμπη όσο ψηλά κι αν βρίσκονται.

Για να βρουν και οι συγγενείς των θυμάτων το δίκιο τους. Για να έχουμε σύγχρονες, αποκλειστικά δημόσιες και ασφαλείς μεταφορές. Για υγεία και ασφάλεια στους χώρους δουλειάς. Για να ανατραπεί το αντεργατικό νομοθετικό πλαίσιο, τα εξαντλητικά 13ωρα. Για αυξήσεις στους μισθούς και μέτρα στήριξης κατά της ακρίβειας».