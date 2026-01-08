Τρομακτικό βίντεο από το τροχαίο στην Κορινθία - Νεκρά δύο νέα παιδιά

Σοκ προκαλεί βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο σε χωριό της Κορινθίας με θύματα δύο νεαρά άτομα. Σε αυτό, έχει καταγραφεί καρέ καρέ η ανεξέλεγκτη πορεία του αυτοκινήτου, το οποίο κατέληξε στην αυλή κατοικίας στα Εξαμίλια.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου, περίπου στις 11:30. Το γκρι όχημα, στο οποίο επέβαιναν ένα αγόρι και ένα κορίτσι ηλικίας 18–19 ετών, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ήταν ανήλικοι, κινούταν στην επαρχιακή οδό Κορίνθου – Αγγελοκάστρου, στην περιοχή των Εξαμιλίων.

Σύμφωνα με το βιντεοληπτικό υλικό που δημοσίευσε το Ηλέκτρα, το αυτοκίνητο ανέπτυσσε υπερβολική ταχύτητα, όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο, εξετράπη της πορείας του, εισήλθε σε πρατήριο καυσίμων, πέρασε δίπλα από αντλία και στη συνέχεια κατέληξε με σφοδρότητα στην αυλή γειτονικού σπιτιού.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες απεγκλώβισαν από το σπαραλιασμένο όχημα τους δύο νεαρούς χωρίς τις αισθήσεις τους.

Φωτογραφίες από το σημείο της τραγωδίας / korinthostv.gr

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν πλέον τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, ενώ παράλληλα εξετάζονται μαρτυρίες που κάνουν λόγο για συμμετοχή του αυτοκινήτου σε κόντρα λίγο πριν από το μοιραίο.