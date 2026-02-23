Κυψέλη: Στο Star η κόρη του 64χρονου -«Είχε κακοποιήσει κι εμένα στα 7 μου»

Νέο σοκαριστικό στοιχείο στην υπόθεση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.02.26 , 22:49 MasterChef: Πέτρος ή Γιώργος; Ποιος έφτιαξε ένα εξαιρετικό πιάτο;
23.02.26 , 22:48 Τουρκοβούνια: Έπεσε από ύψος έξι μέτρων ενώ πετούσε χαρταετό
23.02.26 , 22:16 Βιασμός βρέφους: 15 χρόνια κάθειρξη στον παππού του από το Εφετείο
23.02.26 , 22:06 MasterChef: Το ιδιαίτερο Mystery Box που περίμενε την μπλε μπριγάδα!
23.02.26 , 21:38 «Βουλιάζει» ο Έβρος: Πάνω από 100.000 στρέμματα κάτω από το νερό!
23.02.26 , 21:17 Υπόθεση Έπσταϊν: Συνελήφθη ο πρώην πρέσβης της Βρετανίας, Πίτερ Μάντελσον
23.02.26 , 20:37 Ιωάννα Τούνη: Καθαρά Δευτέρα στην παραλία με τον γιο της
23.02.26 , 20:20 Κυψέλη: Στο Star η κόρη του 64χρονου -«Είχε κακοποιήσει κι εμένα στα 7 μου»
23.02.26 , 19:33 Αντωνοπούλου – Κώτσης: Αυτό είναι το φύλο του μωρού που περιμένουν
23.02.26 , 18:45 MINI Aceman SE: Κατέκτησε το Τόκιο
23.02.26 , 18:26 Βελούχι: Ο γιος του 74χρονου ορειβάτη αναγνώρισε τη σορό του πατέρα του
23.02.26 , 18:11 Βαρύ πένθος για τη Δανάη Λουκάκη: «Γεια σου μάτια μας μπλε»
23.02.26 , 17:50 Πλασματικά έτη: Πότε συμφέρει η εξαγορά
23.02.26 , 17:10 Αντώνης Λουδάρος: «Διαγνώστηκα με καρκίνο. Έκανα πέντε επεμβάσεις»
23.02.26 , 16:49 Στη Σούδα το θηριώδες αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Τζέραλντ Φορντ»
Βαρύ πένθος για τη Δανάη Λουκάκη: «Γεια σου μάτια μας μπλε»
Μπάγια Αντωνοπούλου – Νίκος Κώτσης: Παραμυθένιος γάμος πριν γίνουν γονείς!
Δέσποινα Βανδή: Δε φαντάζεστε τι έκανε στα μαλλιά του ο γιος της, Γιώργος
Αντωνοπούλου – Κώτσης: Αυτό είναι το φύλο του μωρού που περιμένουν
Ναταλία Γερμανού: «Για τη Μενεγάκη θα μπει βαθιά το χέρι στην τσέπη»
Ποιος Έλληνας ηθοποιός είναι το παιδάκι της φωτογραφίας;
Άση Μπήλιου: Τύχη από εκεί που δεν το περιμένουμε – Ποια ζώδια ευνοούνται
Καραβάτου: Το είπα στην κόρη μου και μου απάντησε ότι δεν πιστεύει κανέναν
Στους ρυθμούς του Καρναβαλιού η Χριστίνα Κοντοβά με την Έιντα
Κυψέλη: Στο Star η κόρη του 64χρονου -«Είχε κακοποιήσει κι εμένα στα 7 μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Βαγγέλη Γκούμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star
Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (23/2/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • 64χρονος φέρεται να επιτέθηκε σεξουαλικά σε 25χρονη με ειδικές ανάγκες στην Κυψέλη.
  • Η μητέρα της 25χρονης αντέδρασε και πάλεψε με τον δράστη, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει.
  • Η κόρη του 64χρονου αποκάλυψε ότι είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά από τον πατέρα της σε ηλικία 7 ετών.
  • Ο δράστης προσπαθεί να διαφύγει, με την αστυνομία να τον αναζητά στο κέντρο και στα νότια προάστια της Αθήνας.
  • Υπάρχουν κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν το περιστατικό.

Σοκ προκαλούν τα βίντεο ντοκουμέντα στην Κυψέληόπου ενας 64χρονος φέρεται να επιτέθηκε σεξουαλικά σε μια 25χρονη με ειδικές ανάγκες. Ευτυχώς εκείνη την ώρα γύρισε η μητέρα της στο σπίτι και του επιτέθηκε. Ωστόσο, ο άνδρας κατάφερε να διαφύγει. Η κόρη του 64χρονου καταγγέλλει αποκλειστικά στο Star και τον Βαγγέλη Γκούμα ότι ο πατέρας της την είχε κακοποιήσει σεξουαλικά όταν ήταν μικρό παιδί.

Κυψέλη: H στιγμή που η μητέρα πιάνει τον επίδοξο βιαστή στο σπίτι της

Κυψέλη: Η μάχη με τον 64χρονο

Σώμα με σώμα με τον επίδοξο βιαστή του παιδιού της πάλεψε η γυναίκα στην Κυψέλη, όπως φαίνεται σε συγκλονιστικό ντοκουμέντο. Εκείνος τη χτυπά, με τη γυναίκα να προσπαθεί να τον εγκλωβίσει μέσα στο σπίτι για να τον συλλάβουν οι αστυνομικοί.

Σώμα με σώμα με τον επίδοξο βιαστή του παιδιού της πάλεψε η γυναίκα στην Κυψέλη

Κυψέλη: «Βρήκα τον άνδρα γυμνό πάνω από την κόρη μου»

«Πήγε να με αγκαλιάσει και καλά για συγγνώμη και του ρίχνω μια με το τηγάνι. Γλιστράω και πέφτω, και εκείνη την ώρα βρήκε την ευκαιρία και άρχισε να με χτυπά. Προσπαθώ να σηκωθώ και πάλι αρχίζει και μου ρίχνει. Φεύγει, τον κυνηγάω με ένα μαχαίρι».

Το σοκαριστικό περιστατικό έγινε μέσα στο μικρό διαμέρισμα όπου ζει η μητέρα με τα δυο της κορίτσια. Η μητέρα, μέσα σε όλα τα τραγικά που συνέβησαν, αισθάνεται τυχερή, καθώς υπήρχαν κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν τα πάντα.

Κυψέλη: «Είχε κακοποιήσει κι εμένα όταν ήμουν 7 ετών», λέει στο Star η κόρη του 64χρονου

Στην αδιανόητη αυτή η υπόθεση έρχεται να προστεθεί ακόμα ένα σοκαριστικό στοιχείο. Ο δράστης φέρεται να έχει κακοποιήσει σεξουαλικά την κόρη του όταν εκείνη ήταν μικρό παιδί.

Μητέρα κατήγγειλε τον βιασμό της ΑμεΑ κόρης της - Τον κυνήγησε με μαχαίρι

Η κόρη του φερόμενου δράστη μίλησε τηλεφωνικά με τον Βαγγέλη Γκούμα την ώρα που το συνεργείο του Star έκανε ρεπορτάζ στο σπίτι της οικογένειας στην Κυψέλη. Στην επικοινωνία τους, του αποκάλυψε όσα φέρεται να έζησε στα χέρια του ίδιου του πατέρα της στην τρυφερή ηλικία των 7 ετών, στο σπίτι τους στην Αλβανία.

Έχω ζήσει το ίδιο περιστατικό που έχει ζήσει το κορίτσι. Ήμουν μικρή και φοβόμουν να φέρω αντίρρηση μη με έδερνε, μη με σκότωνε. Επτά χρονων ήμουν... Το κράτησα μέσα μου για πολλά χρόνια. Θεωρούσα ότι δεν έγινε κάτι σημαντικό

Κυψέλη: Συγκλονίζει η κόρη του δράστη

Ο Βαγγέλης Γκούμας την ώρα που μιλά στο τηλέφωνο με την κόρη του 64χρονου - Η τηλεφωνική επικοινωνία έγινε την ώρα που το συνεργείο του Star βρισκόταν στο μικρό διαμέρισμα της Κυψέλης - Δίπλα του, η μητέρα της 25χρονης 

Ο πατέρας της μάλιστα φέρεται να προσπάθησε να τη βγάλει τρελή.

«Μου λέει "δεν έχω κάνει τίποτα, είσαι τρελή, το έχεις σκαρφιστεί απο το μυαλό σου, δεν έχει γίνει ποτέ κάτι τέτοιο και δεν θα σου πω ποτέ μου συγγνώμη". Είμαι μάνα και υποστηρίζω τη μάνα», είπε η κόρη του 64χρονου.

Οι άνδρες της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών αναζητούν τον φερόμενο δράστη στο κέντρο της Αθήνας και στα νότια προάστια. Εκτιμούν ότι κάποιος τον κρύβει, ενώ αποκλείουν το ενδεχόμενο να έχει καταφέρει να διαφύγει στην Αλβανία. 


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΥΨΕΛΗ
 |
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top