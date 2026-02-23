Κυψέλη: Στο Star η κόρη του 64χρονου -«Είχε κακοποιήσει κι εμένα στα 7 μου»

Σοκ προκαλούν τα βίντεο ντοκουμέντα στην Κυψέλη, όπου ενας 64χρονος φέρεται να επιτέθηκε σεξουαλικά σε μια 25χρονη με ειδικές ανάγκες. Ευτυχώς εκείνη την ώρα γύρισε η μητέρα της στο σπίτι και του επιτέθηκε. Ωστόσο, ο άνδρας κατάφερε να διαφύγει. Η κόρη του 64χρονου καταγγέλλει αποκλειστικά στο Star και τον Βαγγέλη Γκούμα ότι ο πατέρας της την είχε κακοποιήσει σεξουαλικά όταν ήταν μικρό παιδί.

Κυψέλη: Η μάχη με τον 64χρονο

Σώμα με σώμα με τον επίδοξο βιαστή του παιδιού της πάλεψε η γυναίκα στην Κυψέλη, όπως φαίνεται σε συγκλονιστικό ντοκουμέντο. Εκείνος τη χτυπά, με τη γυναίκα να προσπαθεί να τον εγκλωβίσει μέσα στο σπίτι για να τον συλλάβουν οι αστυνομικοί.

«Πήγε να με αγκαλιάσει και καλά για συγγνώμη και του ρίχνω μια με το τηγάνι. Γλιστράω και πέφτω, και εκείνη την ώρα βρήκε την ευκαιρία και άρχισε να με χτυπά. Προσπαθώ να σηκωθώ και πάλι αρχίζει και μου ρίχνει. Φεύγει, τον κυνηγάω με ένα μαχαίρι».

Το σοκαριστικό περιστατικό έγινε μέσα στο μικρό διαμέρισμα όπου ζει η μητέρα με τα δυο της κορίτσια. Η μητέρα, μέσα σε όλα τα τραγικά που συνέβησαν, αισθάνεται τυχερή, καθώς υπήρχαν κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν τα πάντα.

Κυψέλη: «Είχε κακοποιήσει κι εμένα όταν ήμουν 7 ετών», λέει στο Star η κόρη του 64χρονου

Στην αδιανόητη αυτή η υπόθεση έρχεται να προστεθεί ακόμα ένα σοκαριστικό στοιχείο. Ο δράστης φέρεται να έχει κακοποιήσει σεξουαλικά την κόρη του όταν εκείνη ήταν μικρό παιδί.

Η κόρη του φερόμενου δράστη μίλησε τηλεφωνικά με τον Βαγγέλη Γκούμα την ώρα που το συνεργείο του Star έκανε ρεπορτάζ στο σπίτι της οικογένειας στην Κυψέλη. Στην επικοινωνία τους, του αποκάλυψε όσα φέρεται να έζησε στα χέρια του ίδιου του πατέρα της στην τρυφερή ηλικία των 7 ετών, στο σπίτι τους στην Αλβανία.

Έχω ζήσει το ίδιο περιστατικό που έχει ζήσει το κορίτσι. Ήμουν μικρή και φοβόμουν να φέρω αντίρρηση μη με έδερνε, μη με σκότωνε. Επτά χρονων ήμουν... Το κράτησα μέσα μου για πολλά χρόνια. Θεωρούσα ότι δεν έγινε κάτι σημαντικό

Ο Βαγγέλης Γκούμας την ώρα που μιλά στο τηλέφωνο με την κόρη του 64χρονου - Η τηλεφωνική επικοινωνία έγινε την ώρα που το συνεργείο του Star βρισκόταν στο μικρό διαμέρισμα της Κυψέλης - Δίπλα του, η μητέρα της 25χρονης

Ο πατέρας της μάλιστα φέρεται να προσπάθησε να τη βγάλει τρελή.

«Μου λέει "δεν έχω κάνει τίποτα, είσαι τρελή, το έχεις σκαρφιστεί απο το μυαλό σου, δεν έχει γίνει ποτέ κάτι τέτοιο και δεν θα σου πω ποτέ μου συγγνώμη". Είμαι μάνα και υποστηρίζω τη μάνα», είπε η κόρη του 64χρονου.

Οι άνδρες της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών αναζητούν τον φερόμενο δράστη στο κέντρο της Αθήνας και στα νότια προάστια. Εκτιμούν ότι κάποιος τον κρύβει, ενώ αποκλείουν το ενδεχόμενο να έχει καταφέρει να διαφύγει στην Αλβανία.



