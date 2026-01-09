Αντώνης Καφετζόπουλος: Σπάνια εμφάνιση με τη σύντροφό του, Βάσω

Μία σπάνια εμφάνιση έκανε ο Αντώνης Καφετζόπουλος με τη σύντροφό του, Βάσω Μιχαλοπούλου.

Το ζευγάρι πήγε στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη μετάδοση της σειράς ντοκιμαντέρ «Σαββόπουλος "Long Play"», της μεγάλης παραγωγής με την υπογραφή του ΣΚΑΪ, το βράδυ της Δευτέρας. Μία μεγάλη εκδήλωση - φόρο τιμής στον σπουδαίο δημιουργό Διονύση Σαββόπουλο που έγινε στο Θέατρο Άλσος.

Η σχέση του ζευγαριού μετρά πλέον 10 χρόνια. Οι δυο τους είναι αχώριστοι, αλλά από επιλογή τους οι κοσμικές εμφανίσεις τους είναι ελάχιστες όπως ελάχιστες είναι και οι φορές που ο ηθοποιός έχει μιλήσει για τη σύντροφο. «Ζω μια όμορφη σχέση. Η Βάσω είναι εξαιρετικό πλάσμα», είχε δηλώσει στην «Real» πριν από μερικά χρόνια ο Αντώνης Καφετζόπουλος.

Η Βάσω Μιχαλοπούλου είναι βοηθός σκηνοθέτη, ενώ στο παρελθόν υπήρξε παντρεμένη 9 χρόνια με τον ηθοποιό Κλέωνα Γρηγοριάδη.

Ο Αντώνης Καφετζόπουλος είχε σχέση 25 ολόκληρα χρόνια με την επίσης ηθοποιό Φαίη Κοκκινοπούλου, με την οποία έχουν αποκτήσει μαζί έναν γιο, τον 26χρονο σήμερα Σπύρο.

Ο γνωστός ηθοποιός πριν από τη σχέση του με τη Φαίη Κοκκινοπούλου είχε παντρευτεί και από τον γάμο απέκτησε τον Γιώργο (1985), ο οποίος ασχολείται με την υποκριτική.

Αντώνης Καφετζόπουλος - Βάσω Μιχαλοπούλου / Φωτογραφία: NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ