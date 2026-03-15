Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 16/3/2026 - 22/3/2025

Η εβδομάδα αυτή φέρνει έντονη κινητικότητα στα αισθηματικά και σηματοδοτεί μια περίοδο ξεκαθαρισμάτων, δράσης, εκπλήξεων αλλά και νέων ξεκινημάτων. Κάποια πράγματα που έμεναν στάσιμα αρχίζουν να κινούνται, ενώ σχέσεις και γνωριμίες μπορεί να πάρουν διαφορετική κατεύθυνση. Η ενέργεια της εβδομάδας έχει τόσο παρορμητισμό όσο και ρομαντισμό, γι’ αυτό και αρκετές εξελίξεις θα έρθουν μέσα από συζητήσεις, αυθόρμητες κινήσεις ή ακόμη και απρόσμενες συναντήσεις.

Στις 18/03/2026 το τετράγωνο Αφροδίτης-Δία είναι μια όψη που μπορεί να φέρει απολαύσεις, όμορφες ερωτικές στιγμές αλλά και υπερβολές ή επιπολαιότητες στα αισθηματικά. Από τη μία πλευρά δημιουργεί διάθεση για φλερτ, γενναιοδωρία κι έντονη έκφραση συναισθημάτων. Κάποιοι μπορεί να κάνουν μια κίνηση που περίμεναν καιρό, να πουν αυτό που νιώθουν ή να κανονίσουν μια συνάντηση που εξελίσσεται πολύ πιο ευχάριστα από όσο περίμεναν. Από την άλλη όμως, η ίδια όψη μπορεί να φέρει και υπερβολικές προσδοκίες, βιαστικές υποσχέσεις ή μια τάση να εξιδανικεύουμε μια κατάσταση χωρίς να βλέπουμε καθαρά τα δεδομένα. Την ίδια ημέρα, το εξάγωνο Ήλιου-Ουρανού φέρνει ευχάριστες εκπλήξεις κι απρόβλεπτες εξελίξεις. Ένα μήνυμα, μια τυχαία συνάντηση ή μια ξαφνική απόφαση μπορεί να αλλάξει το κλίμα σε μια σχέση ή να φέρει μια καινούρια γνωριμία που ξεκινά με ενθουσιασμό.

Στις 19/03/2026 πραγματοποιείται η Νέα Σελήνη στους Ιχθύς, ανοίγοντας έναν νέο συναισθηματικό κύκλο. Η συγκεκριμένη Νέα Σελήνη έρχεται μετά από μια περίοδο έντονων εκλείψεων και λειτουργεί σαν ένα σημείο επανεκκίνησης, όπου τα πράγματα αρχίζουν να ηρεμούν και να ξεκαθαρίζουν. Φέρνει περισσότερη ευαισθησία, ρομαντισμό και διάθεση για συναισθηματική σύνδεση, ενώ μας καλεί να ακούσουμε περισσότερο τη διαίσθηση μας. Με τη συμμετοχή του Ουρανού σε εξάγωνο μπορεί να δούμε νέες γνωριμίες που ξεκινούν απροσδόκητα ή σχέσεις που αλλάζουν μορφή με έναν τρόπο που δεν είχαμε υπολογίσει. Κάποιες επαφές μπορεί να ξεκινήσουν ξαφνικά αλλά να έχουν μια αίσθηση οικειότητας, σαν να προϋπήρχε ήδη μια σύνδεση.

Από τις 20/03/2026 ο Ήλιος περνά στον Κριό, σηματοδοτώντας την εαρινή ισημερία και την έναρξη της άνοιξης, μια στιγμή που φέρνει δυνατή ενέργεια και διάθεση για νέα ξεκινήματα. Η αλλαγή αυτή δημιουργεί πιο παρορμητική διάθεση και μας ενθαρρύνει να πάρουμε πρωτοβουλίες και να κάνουμε το πρώτο βήμα στα αισθηματικά. Την ίδια ημέρα ο Ερμής επιστρέφει σε ορθή πορεία στους Ιχθύς, κλείνοντας έναν κύκλο παρεξηγήσεων, καθυστερήσεων και μπερδεμένων μηνυμάτων που μπορεί να επηρέασαν τις σχέσεις το προηγούμενο διάστημα. Συζητήσεις που είχαν «παγώσει» μπορούν τώρα να προχωρήσουν, ενώ είναι πιθανό να υπάρξει μια πιο ουσιαστική συζήτηση με ένα πρόσωπο ή να δοθούν εξηγήσεις που έλειπαν. Τα πράγματα αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν και οι προθέσεις έρχονται στην επιφάνεια και γίνονται πιο κατανοητές.

Η εβδομάδα κλείνει με το ευνοϊκό τρίγωνο Άρη-Δία στις 22/03/2026, μια όψη που φέρνει αυτοπεποίθηση και διάθεση για πρωτοβουλίες στα αισθηματικά. Κάποιοι μπορεί να κάνουν το πρώτο βήμα ή να πάρουν μια απόφαση που προχωρά μια σχέση μπροστά. Την ίδια ημέρα πραγματοποιείται κι η σύνοδος Ήλιου-Ποσειδώνα για πρώτη φορά στο ζώδιο του Κριού. Αυτή η όψη από τη μία ενισχύει τον ρομαντισμό, τη φαντασία και την ανάγκη για συναισθηματική σύνδεση, αλλά από την άλλη μπορεί να δημιουργήσει κι ένα πιο θολό τοπίο, παρεξηγήσεις ή την τάση να βλέπουμε κάποιον όπως θα θέλαμε να είναι κι όχι όπως πραγματικά είναι.

