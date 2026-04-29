Κοινωνικός Τουρισμός: Νέα παράταση ως την Κυριακή 3 Μαΐου για τις αιτήσεις

Δίχως τέλος τα προβλήματα στην πλατφόρμα

Οικονομια
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (αρχείου)
Νέα παράταση έως την και την Κυριακή 3 Μαΐου, δίνει η ΔΥΠΑ για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού, καθώς τα προβλήματα στην πλατφόρμα συνεχίζονται. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω gov.gr ΕΔΩ. Πρόκειται για την τρίτη, κατά σειρά, παράταση που δίνεται. 

Το πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός» για το 2026 θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, θα έχει διάρκεια 13 μηνών και έχει υπολογιστεί στα 50 εκ. ευρώ.

Κοινωνικός Τουρισμός: Δωρεάν διακοπές για συνταξιούχους, συζύγους, παιδιά

Μόνο χθες υποβλήθηκαν 60.000 αιτήσεις, ενώ ο συνολικός αριθμός τους ανέρχεται σε 340.000.

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Ποιοι είναι δικαιούχοι

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους/-ες:

  • έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ
  • άνεργους εγγεγραμμένους στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
  • δεν πρέπει να έχει λάβει Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού κατά το αμέσως προηγούμενο πρόγραμμα. Μόνο οι δικαιούχοι ΑμεΑ ή οι δικαιούχοι που έχουν δηλώσει ωφελούμενο μέλος ΑμεΑ στην αίτησή τους μπορούν να λαμβάνουν Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού σε συνεχόμενα προγράμματα
  • δεν πρέπει να λαμβάνει συναφή παροχή από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο.

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Τα ποσά επιδότησης 

Η επιδότηση που καταβάλλεται από την ΔΥΠΑ ενσωματώνεται στην Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού. 

Στη Δημόσια Πρόσκληση ορίζονται οι τιμές επιδότησης ανά δικαιούχο – ωφελούμενο μέλος και ανά διανυκτέρευση ανάλογα με την περιοχή, τον τύπο και την κατηγορία του καταλύματος

Οι δικαιούχοι οφείλουν να καταβάλουν στους παρόχους ποσό ιδιωτικής συμμετοχής το οποίο συμφωνείται με τον πάροχο. Το ποσό ιδιωτικής συμμετοχής δεν πρέπει να ξεπερνάει συγκεκριμένα ανώτατα όρια που ορίζονται στη Δημόσια Πρόκληση. Οι δικαιούχοι που επιλέγουν για τις διακοπές τους καταλύματα στις νήσους Λέσβο, Λέρο, Σάμο, Χίο και Κω ή στον νομό Έβρου και στους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου- Λίμνης – Αγ. Άννας του ν. Ευβοίας  δεν υποχρεούνται να καταβάλουν ποσό ιδιωτικής συμμετοχής.

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Οι διανυκτερεύσεις και οι προορισμοί 

Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως έξι (6) διανυκτερεύσεις στα τουριστικά καταλύματα του Μητρώου Παρόχων πλην των περιπτώσεων που οι δικαιούχοι επιλέξουν για τις διακοπές τους τουριστικά καταλύματα: α. των νήσων Λέρου, Λέσβου, Χίου, Κω, Σάμου & Ρόδου, όπου είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν έως δέκα (10) διανυκτερεύσεις, και β. των Δήμων Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου - Λίμνης – Αγ. Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, καθώς και των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Έβρου, όπου είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν έως δώδεκα (12) διανυκτερεύσεις

 

