Είναι 42 χρόνων, τραγουδίστρια, συνθέτρια και ηθοποιός... Ο λόγος για την εξαιρετικά επιτυχημένη ερμηνεύτρια, Delta Goodrem (Delta Lea Goodrem), η οποία φέτος εκπροσωπεύσει την Αυστραλία στον 70ό μουσικό διαγωνισμό της Eurovision, με το τραγούδι «Eclipse».

Πρόκειται για μία από τις πιο δημοφιλείς και αγαπητές ποπ σταρ της χώρας της, η οποία από την αρχή της καριέρας της έχει εννέα Νο1 singles στο ενεργητικό της, ενώ συμμετείχε και στην κριτική επιτροπή του μουσικού διαγωνισμού «The Voice Australia».

Τα τελευταία στοιχήματα τη θέλουν να βρίσκεται στην 5η θέση της Eurovision και η Delta Goodrem θα βάλει τα δυνατά της να κερδίσει το κοινό και τους κριτές.

Γνωρίζοντας την Delta Goodrem - Το βιογραφικό της τραγουδίστριας

Γεννήθηκε στις 9 Νοεμβρίου του 1984 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, είναι 42 χρόνων, ανήκει στο ζώδιο του Σκορπιού, ενώ ο προσωπικός της λογαριασμός στο Instagram είναι @deltagoodrem

Θεωρείται μια από τις κορυφαίες ερμηνεύτριες, με ιδιαίτερη έφεση στις δυναμικές μπαλάντες και το πιάνο

Η μουσική της καριέρα μετρά πάνω από δύο δεκαετίες, ενώ έχει καταφέρει να κυριαρχήσει στα charts με πέντε άλμπουμ που έφτασαν στο νούμερο 1

Έγινε ευρύτερα γνωστή το 2003 με το άλμπουμ «Innocent Eyes», το οποίο παραμένει ένα από τα πιο εμπορικά άλμπουμ όλων των εποχών στη χώρα της, ενώ τα τραγούδια «Wings», «Sitting on the top of the world» και «Born to try», έχουν γίνει παγκόσμιες επιτυχίες

Επιπρόσθετα, έχει στο ενεργητικό της πολλές διακρίσεις, με βραβεία όπως τα World Music Awards, ARIA και MTV

Η Delta Goodrem έχει συνεργαστεί με γνωστά ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, όπως οι Ricky Martin και Backstreet Boys, ενώ ως συνθέτρια-στιχουργός και συνεργάτιδα, η γνωστή τραγουδίστρια έχει συνεργαστεί με σπουδαίους καλλιτέχνες, όπως οι Céline Dion, Olivia Newton-John και Tony Bennett

Για χρόνια συμμετείχε ως κριτής στο The Voice Australia, κερδίζοντας το κοινό με τον αυθορμητισμό και τις μουσικές γνώσεις της

Όσον αφορά στις υποκριτικές της ικανότητες: Εμφανίστηκε στη γνωστή σειρά Neighbours, ενώ πρόσφατα πρωταγωνίστησε σε επιτυχημένες παραγωγές του Netflix

Φέτος, σηκώνει ψηλά τη σημαία της Αυστραλίας στη Βιέννη της Αυστρίας και με το Eclipse η καλλιτέχνιδα θα διαγωνιστεί στον β' Ημιτελικό της Eurovision στις 14 Μαΐου 2026, στοχεύοντας για μία θέση στον μεγάλο τελικό και, φυσικά, για τη νίκη!

Delta Goodrem: Ο καρκίνος και το «φρένο» στην καριέρα της

Η γνωστή Αυστραλή καλλιτέχνιδα είχε εξομολογηθεί σε συνέντευξή της για τη δύσκολη περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της και το ίδρυμα που έχει δημιουργήσει με σκοπό να υποστηρίξει τις κυτταρικές θεραπείες. Όπως εξομολογήθηκε: «Ήμουν Νο 1 και διαγνώστηκα με λέμφωμα Hodgkin. Έτσι είναι η ζωή, δεν μπορείς να ελέγξεις αυτά τα πράγματα, απλά πρέπει να κάνεις το καλύτερο που μπορείς και να κάνεις το καλύτερο με αυτό που σου έρχεται. Αυτό ήταν μέρος της ζωής μου και κατάφερα να μην έχω έναν τοίχο ανάμεσα σε μένα και σε ανθρώπους που δίνουν μάχη και ελπίζω ότι τώρα κάνουμε μεγάλη διαφορά με το ίδρυμα, έχουμε κάνει απίστευτα πράγματα τα τελευταία χρόνια και έχουμε πολλά ακόμη που σκοπεύουμε να κάνουμε».

Ενώ πρόσθεσε ότι: «Ήταν απίστευτα ακραίο, το να αρχίζεις να πραγματοποιείς τα όνειρά σου και να πετάς στις ΗΠΑ και να κάνεις τα καλύτερα, και να επιστρέφεις στην Αυστραλία και να ζεις μια στιγμή που δουλεύεις σκληρά και το αγαπάς, ήταν πάντα το πάθος μου. Αλλά, η πορεία άλλαξε. Νομίζω ότι όταν το βλέπω τώρα και το γεγονός ότι μπορέσαμε να ξεκινήσουμε το Ίδρυμα Delta Goodrem, ήταν απλώς μέρος ενός ταξιδιού, αυτή είναι η ιστορία μου».

Ακούστε το τραγούδι Eclipse («Έκλειψη»), το οποίο ερμηνεύει η Delta Goodrem:

Το υτραγούδι «Eclipse» είναι μια δυναμική, mid-tempo σύνθεση που συνδυάζει τον κλασικό ποπ ήχο της Delta με σύγχρονα μουσικά στοιχεία. Οι στίχοι του μιλούν για την αναγέννηση και την ελπίδα που αναδύεται μέσα από το σκοτάδι, ένα θέμα που ταιριάζει απόλυτα στη σκηνική παρουσία και το προσωπικό βίωμα της Delta Goodrem.

Η μπαλάντα αναδεικνύει τις φωνητικές ικανότητες της ερμηνεύτριας, ενώ το τραγούδι «ποντάρει» στο συναίσθημα και την ποιότητα, στοιχεία που συχνά εκτιμούνται από το κοινό και την κριτική επιτροπή.

Τι λένε οι στίχοι του τραγουδιού (ελληνική μετάφραση):

Σκιές στο σεληνόφως χορεύουν με τον ήλιο

Πλανήτες ευθυγραμμίζονται στην αγάπη σαν ένας

Και δε θα αργήσει να 'ρθει το πρωί

Σε έναν ουρανό γεμάτο άστρα, αν κι οι ζωές μας ήταν ψηλότερα

Μόλις που αρχίσαμε

Ένα άγγιγμα, ένα φιλί

Όλη τη ζωή μου για μια νύχτα σαν αυτή

Ο κόσμος σταματά για μας

Μόνο η αγάπη υπάρχει



Όταν είμαστε σε έκλειψη

Όταν είμαστε σε έκλειψη

Όταν είμαστε σε έκλειψη

Όταν είμαστε σε έκλειψη

Πες το τέλειο συγχρονισμό, εγώ το λέω θεϊκό

Η βαρύτητα τραβά την καρδιά σου προς τη δική μου

Και δε θα αργήσει να 'ρθει το πρωί

Σε έναν ουρανό γεμάτο άστρα, είμαι ακριβώς εκεί που είσαι

Ο καιρός μόλις που άρχισε



Ένα άγγιγμα, ένα φιλί

Όλη τη ζωή μου για μια νύχτα σαν αυτή

Ο κόσμος σταματά για μας

Μόνο η αγάπη υπάρχει



Όταν είμαστε σε έκλειψη

Όταν είμαστε σε έκλειψη

Όταν είμαστε σε έκλειψη

Όταν είμαστε σε έκλειψη

Έι!

Όταν είμαστε σε έκλειψη, είμαστε μια αγάπη



Ένα άγγιγμα, ένα φιλί

Όλη τη ζωή μου για μια νύχτα σαν αυτή

Ο κόσμος σταματά για μας

Μόνο η αγάπη υπάρχει

Όταν είμαστε σε έκλειψη

Όταν είμαστε σε έκλειψη

Όταν είμαστε σε έκλειψη

Όταν είμαστε σε έκλειψη