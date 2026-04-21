Akylas στο Star.gr: «Θα ήταν όνειρο να καταφέρουμε να το φέρουμε ξανά!»

Ο Akylas μιλά στο Star.gr και τη δημοσιογράφο Αθανασία Βογιάρη λίγο πριν αναχωρήσει για τη Βιέννη και τη Eurovision 2026

Με όλη την Ευρώπη να συζητά για εκείνον, οι πιθανότητες να το... «ferei» ο Akylas είναι περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη χρόνια! Έχοντας ολοκληρώσει ένα μεγάλο promo tour και ταξιδέψει απ' άκρη σ' άκρη της γηραιάς ηπείρου, ο φετινός εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision έκανε μια μικρή στάση στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και - ανάμεσα στις εξαντλητικές του πρόβες - μίλησε στο Star.gr και τη δημοσιογράφο Αθανασία Βογιάρη για το πόσο άλλαξε η ζωή του τους τελευταίους μήνες.

Ο Akylas στην Press Day / NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Όπως αποκαλύπτει, το highlight όλης αυτής της περιόδου για τον ίδιο ήταν το Eurovision Party στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, όπου η αποδοχή που είχε το «Ferto» ήταν συγκινητική.

Δε γινόταν, φυσικά, να μην τον ρωτήσουμε κι αν πιστεύει ότι θα το «ferei»: «Εντάξει, θα ήταν όνειρο και απίστευτο να καταφέρουμε να το φέρουμε ξανά πίσω σπίτι του, όπως το έφερε πρώτη φορά η Έλενα Παπαρίζου, αλλά δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Εμείς σίγουρα θα δώσουμε το εκατό τοις εκατό μας και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να πάρουμε μια αξιοπρεπέστατη θέση».

Το concept του video game του Akyla θα πάρει «σάρκα και οστά» στη σκηνή της Wiener Stadthalle και οι πρόβες με τον Φωκά Ευαγγελινό, που επιμελείται για ακόμη μία χρονιά της σκηνικής παρουσίας της ελληνικής συμμετοχής, είναι συνεχείς και εξαντλητικές. Η πλήρης ομάδα αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά σήμερα με... πολλές εκπλήξεις! Η ηθοποιός Παρθένα Χοροζίδου θα βρίσκεται επί σκηνής με τον Akyla, ενώ μαζί τους θα εμφανιστεί ο επίσης ηθοποιός Χρήστος Νικολάου, καθώς και δύο χορευτές.

«Πάνε τέλεια οι πρόβες γιατί ο Φωκάς είναι ο καλύτερος άνθρωπος. Είναι γλυκύτατος, είναι υπέροχος και πραγματικά αισθάνομαι ασφάλεια κάθε φορά που βρίσκομαι μαζί του», πρόσθεσε ο καλλιτέχνης.

Οι ρυθμοί και το πρόγραμμά του τους τελευταίους μήνες ήταν ασφυκτικά, με τον Akyla να μην έχει προλάβει να βιώσει στο έπακρο όσα άλλαξαν για εκείνον.

«Από το Sing for Greece μέχρι τώρα έχει αλλάξει πολύ η ζωή μου γιατί αρχικά πάμε Eurovision, οπότε δουλεύω κάθε μέρα γι' αυτό, δουλεύω και για το άλμπουμ μου. Αλλά δεν έχω πάρει τον χρόνο μου να κάτσω, να βγω τις βόλτες μου, να αναλογιστώ τι έχει αλλάξει στη ζωή μου. Προς το παρόν είμαι στο ίδιο σπίτι, κάνω τα ίδια πράγματα. Όχι, βασικά δεν κάνω τα ίδια πράγματα, αλλά θέλω να πω ότι δεν έχω ακόμη βιώσει την αλλαγή».

Ο Φωκάς Ευαγγελινός με τον Akyla / NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Τέλος, ο Akylas δε δίστασε να αποκαλύψει ποιο θα είναι το άτομο με το οποίο θα επικοινωνήσει αμέσως μόλις κατέβει από τη σκηνή της Eurovision στη Βιέννη.

«Τα περισσότερα άτομα μου θα είναι μαζί μου εκεί πέρα. Θα λείπει ο πατέρας μου, οπότε σίγουρα θα θέλω να τον πάρω τηλέφωνο και να του πω τι συμβαίνει, τι γίνεται, σε τι φάση βρισκόμαστε».

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα θα εμφανιστεί στην 4η θέση του Α’ Ημιτελικού της Eurovision 2026, την Τρίτη 12 Μαΐου, σύμφωνα με τη σειρά εμφάνισης των χωρών στους δύο Ημιτελικούς.

Στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού συμμετέχουν συνολικά 35 χώρες, με τις «Big Four» (Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία) και τη διοργανώτρια Αυστρία να περνούν απευθείας στον τελικό.

Στον ημιτελικό που διαγωνίζεται η Ελλάδα, δικαίωμα ψήφου έχουν επίσης η Γερμανία και η Ιταλία. Η πρόκριση για τον μεγάλο τελικό θα κριθεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και των κριτικών επιτροπών

