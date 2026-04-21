21.04.26 , 21:25 ΗΣΑΠ: Τα πρώτα ανακαινισμένα βαγόνια έφτασαν στην Αθήνα - Δείτε φωτογραφίες
21.04.26 , 21:23 Υπερ - πλεόνασμα: Πού θα πάνε τα 500 εκατ. ευρώ ανακοινώνει ο Μητσοτάκης
21.04.26 , 20:46 Xαϊδάρι: «Έβαλε το πόδι στο κάγκελο και έπεσε με το κεφάλι»
21.04.26 , 20:45 Φωκάς Ευαγγελινός στο Star.gr: «Ο Akylas ξεχωρίζει για το θάρρος του»
21.04.26 , 20:29 Οι 8 νέες γυναίκες που θέλουν να κρεμάσουν στο Ιράν για τις διαδηλώσεις
21.04.26 , 20:22 Νέα BMW i7: Με τεχνολογία κυψελών μπαταρίας 6ης γενιάς
21.04.26 , 20:01 Cash or Trash: Ποιος ονειρευόταν το αντικείμενο της Κατερίνας
21.04.26 , 19:55 Akylas στο Star.gr: «Θα ήταν όνειρο να καταφέρουμε να το φέρουμε ξανά!»
21.04.26 , 19:46 Ο γρίφος του «Τροχού της Τύχης» που μπέρδεψε τον Ηλία
21.04.26 , 19:42 Αργοστόλι: «Έβαλα περούκα γιατί θα κάναμε με τη Μυρτώ βίντεο για το TikTok»
21.04.26 , 19:37 Φίνου: «Δεν μπορώ να σε ξεχάσω» – Ραγίζει καρδιές για τον Στάθη Ψάλτη
21.04.26 , 19:22 Market Pass: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά έως 1.200 ευρώ
21.04.26 , 19:08 Γεροντιδάκης για Ντορέττα: «Είναι μία πολύ όμορφη στιγμή»
21.04.26 , 18:58 Νέο ρεσάλτο από τις ΗΠΑ σε τάνκερ του Ιράν που υπόκειται σε κυρώσεις
21.04.26 , 18:58 Εξαφάνιση Κρήτη: Νεκρός ο πρώην σύντροφος της αγνοούμενης μητέρας
Σκορδά - Λιάγκας: Οι φωτογραφίες από τα 15α γενέθλια του γιου τους, Γιάννη
Νίκος Χατζηνικολάου - Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον δημοσιογράφο
Κομνηνού: «Είναι μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Μου έχει δώσει πληρότητα»
Εξαφάνιση Κρήτη: Νεκρός ο πρώην σύντροφος της αγνοούμενης μητέρας
Κοινωνικός τουρισμός: Άνοιξε η πλατφόρμα - Ποιοι ΑΦΜ κάνουν αίτηση σήμερα
Εκδρομή το τριήμερο της Πρωτομαγιάς: Ανακαλύψτε τις ομορφιές της Ελλάδας
Πανελλαδική 24ωρη απεργία στις 13/5: Τι θα γίνει με τα σχολεία
Ελένη Χατζίδου: Επέστρεψε στο Breakfast - Όσα είπε για το πρόβλημα υγείας
MasterChef: Μετά τον Πάνο, και ο Χάρης παραιτήθηκε από την ηγεσία των μπλε
Θάνατος 11χρονου Μάριου: «Τον γύρισα κι έτρεχε το αίμα ποτάμι»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Ο Akylas μιλά στο Star.gr και τη δημοσιογράφο Αθανασία Βογιάρη λίγο πριν αναχωρήσει για τη Βιέννη και τη Eurovision 2026
Με όλη την Ευρώπη να συζητά για εκείνον, οι πιθανότητες να το... «ferei» ο Akylas είναι περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη χρόνια! Έχοντας ολοκληρώσει ένα μεγάλο promo tour και ταξιδέψει απ' άκρη σ' άκρη της γηραιάς ηπείρου, ο φετινός εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision έκανε μια μικρή στάση στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και - ανάμεσα στις εξαντλητικές του πρόβες - μίλησε στο Star.gr και τη δημοσιογράφο Αθανασία Βογιάρη για το πόσο άλλαξε η ζωή του τους τελευταίους μήνες. 

Όπως αποκαλύπτει, το highlight όλης αυτής της περιόδου για τον ίδιο ήταν το Eurovision Party στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, όπου η αποδοχή που είχε το «Ferto» ήταν συγκινητική. 

Eurovision 2026 - Αποκάλυψη: Η Παρθένα Χοροζίδου στη σκηνή με τον Akylas

Δε γινόταν, φυσικά, να μην τον ρωτήσουμε κι αν πιστεύει ότι θα το «ferei»: «Εντάξει, θα ήταν όνειρο και απίστευτο να καταφέρουμε να το φέρουμε ξανά πίσω σπίτι του, όπως το έφερε πρώτη φορά η Έλενα Παπαρίζου, αλλά δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Εμείς σίγουρα θα δώσουμε το εκατό τοις εκατό μας και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να πάρουμε μια αξιοπρεπέστατη θέση». 

Το concept του video game του Akyla θα πάρει «σάρκα και οστά» στη σκηνή της Wiener Stadthalle και οι πρόβες με τον Φωκά Ευαγγελινό, που επιμελείται για ακόμη μία χρονιά της σκηνικής παρουσίας της ελληνικής συμμετοχής, είναι συνεχείς και εξαντλητικές. Η πλήρης ομάδα αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά σήμερα με... πολλές εκπλήξεις! Η ηθοποιός Παρθένα Χοροζίδου θα βρίσκεται επί σκηνής με τον Akyla, ενώ μαζί τους θα εμφανιστεί ο επίσης ηθοποιός Χρήστος Νικολάου, καθώς και δύο χορευτές. 

«Πάνε τέλεια οι πρόβες γιατί ο Φωκάς είναι ο καλύτερος άνθρωπος. Είναι γλυκύτατος, είναι υπέροχος και πραγματικά αισθάνομαι ασφάλεια κάθε φορά που βρίσκομαι μαζί του», πρόσθεσε ο καλλιτέχνης. 

Οι ρυθμοί και το πρόγραμμά του τους τελευταίους μήνες ήταν ασφυκτικά, με τον Akyla να μην έχει προλάβει να βιώσει στο έπακρο όσα άλλαξαν για εκείνον. 

Akylas στο star.gr πριν τη Eurovision: «Θέλω να τους κάνω περήφανους»

«Από το Sing for Greece μέχρι τώρα έχει αλλάξει πολύ η ζωή μου γιατί αρχικά πάμε Eurovision, οπότε δουλεύω κάθε μέρα γι' αυτό, δουλεύω και για το άλμπουμ μου. Αλλά δεν έχω πάρει τον χρόνο μου να κάτσω, να βγω τις βόλτες μου, να αναλογιστώ τι έχει αλλάξει στη ζωή μου. Προς το παρόν είμαι στο ίδιο σπίτι, κάνω τα ίδια πράγματα. Όχι, βασικά δεν κάνω τα ίδια πράγματα, αλλά θέλω να πω ότι δεν έχω ακόμη βιώσει την αλλαγή». 

Τέλος, ο Akylas δε δίστασε να αποκαλύψει ποιο θα είναι το άτομο με το οποίο θα επικοινωνήσει αμέσως μόλις κατέβει από τη σκηνή της Eurovision στη Βιέννη. 

«Τα περισσότερα άτομα μου θα είναι μαζί μου εκεί πέρα. Θα λείπει ο πατέρας μου, οπότε σίγουρα θα θέλω να τον πάρω τηλέφωνο και να του πω τι συμβαίνει, τι γίνεται, σε τι φάση βρισκόμαστε».

Eurovision 2026 - Akylas: «Δεν ασχολήθηκα με τα λεφτά. Minimal δε μας λες»

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα θα εμφανιστεί στην 4η θέση του Α’ Ημιτελικού της Eurovision 2026, την Τρίτη 12 Μαΐου, σύμφωνα με τη σειρά εμφάνισης των χωρών στους δύο Ημιτελικούς.

Στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού συμμετέχουν συνολικά 35 χώρες, με τις «Big Four» (Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία) και τη διοργανώτρια Αυστρία να περνούν απευθείας στον τελικό.

Στον ημιτελικό που διαγωνίζεται η Ελλάδα, δικαίωμα ψήφου έχουν επίσης η Γερμανία και η Ιταλία. Η πρόκριση για τον μεγάλο τελικό θα κριθεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και των κριτικών επιτροπών

 

