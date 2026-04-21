Akylas στο star.gr πριν τη Eurovision: «Θέλω να τους κάνω περήφανους»

Η εξομολόγηση στο star.gr για το βάρος των προσδοκιών

Πηγή: Φωτογραφίες NDP/ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
O Akylas στο star.gr λίγο πριν τη Eurovision
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Akylas προετοιμάζεται για τη Eurovision με το τραγούδι "Ferto", που έχει κερδίσει τις εντυπώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Αισθάνεται άγχος αλλά και χαρά από την υποστήριξη του κοινού, θέλοντας να τους κάνει περήφανους.
  • Ο Φωκάς Ευαγγελινού έχει κομβικό ρόλο στη σκηνική παρουσία και διαχείριση της έντασης.
  • Η ομάδα του Akylas περιλαμβάνει τέσσερις διαφορετικούς χαρακτήρες που θα τον συνοδεύουν στη σκηνή.
  • Η Klavdia θα ανακοινώσει την ελληνική βαθμολογία στον φετινό διαγωνισμό.

Η πορεία προς τον διαγωνισμό της Eurovision δεν είναι ποτέ εύκολη, ειδικά όταν μια συμμετοχή ξεκινά με τόσο υψηλές προσδοκίες. 

Akylas

Ο Akylas, έχοντας ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις με το τραγούδι του «Ferto» και ένα επιτυχημένο ευρωπαϊκό promo tour, καλείται να διαχειριστεί όχι μόνο τις απαιτήσεις της σκηνής αλλά και τις αυξημένες προσδοκίες του κοινού.

Eurovision 2026

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, δεν έλειψαν και οι πιο ουσιαστικές ερωτήσεις γύρω από την ψυχολογία του καλλιτέχνη.

«Θα μας το φέρεις;» – Akylas στο star.gr πριν τη Eurovision

Ειδικότερα, η δημοσιογράφος του star.gr, Αθανασία Βογιάρη του έθεσε την παρακάτω ερώτηση: «Το “Ferτο” κέρδισε τις καρδιές του κόσμου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, και η χώρα φιγουράρει σε πολύ υψηλές θέσεις από την αρχή. Αυτό τελικά είναι ενθαρρυντικό ή σας προκαλεί άγχος, γιατί νιώθετε ότι πρέπει να αποδείξετε και στη σκηνή;»

Akylas - Φωκάς Ευαγγελινός

Η πιο συχνή ατάκα που μου λέει συνεχώς ο κόσμος έξω είναι “Akyla, θα μας το φέρεις;” ή “Akyla Ferto μας”. Αυτό μου δημιουργεί δύο εντελώς διαφορετικά συναισθήματα που ζουν ταυτόχρονα μέσα μου. Το ένα είναι σίγουρα το άγχος και έχει μια πίεση όλο αυτό, γιατί νιώθω πως πρέπει όλους αυτούς τους ανθρώπους που με πιστεύουν τόσο πολύ να τους βγάλω ασπροπρόσωπους και θέλω πραγματικά να τους κάνω περήφανους. Απ’ την άλλη όμως είναι και τόσο γλυκό και όμορφο, γιατί όλοι αυτοί που το λένε πιστεύουν τόσο πολύ σε αυτό. Οπότε μ’ αρέσει κιόλας. Αλλά εντάξει, άγχος έχω φουλ πάντα», απάντησε ο Akylas.

Eurovision: Ο Akylas στο star.gr για την πιο δύσκολη πρόκληση

Σε αυτή τη διαδρομή, ο ρόλος του Φωκά Ευαγγελινού είναι κομβικός, καθώς η εμπειρία του σε μεγάλες σκηνές συμβάλλει όχι μόνο στη σκηνική παρουσία αλλά και στη σωστή διαχείριση της έντασης.

Την ίδια στιγμή, ο Φωκάς Ευαγγελινός, στο πλαίσιο της Συνέντευξης Τύπου, παρουσίασε την ομάδα που πλαισιώνει τη φετινή ελληνική συμμετοχή. Συγκεκριμένα, στο πλευρό του Akylas θα βρεθούν η Παρθένα Χοροζίδου, ο Χρήστος Νικολάου, καθώς και οι χορευτές Μιχάλης Μιχαηλίδης και Κωνσταντίνος Καρυπίδης.

Eurovision 2026 - Αποκάλυψη: Η Παρθένα Χοροζίδου στη σκηνή με τον Akylas

Όπως εξήγησε ο ίδιος: «Πρόκειται για τέσσερις διαφορετικούς χαρακτήρες, οι οποίοι θα συναντούν τον Akyla κατά τη διάρκεια της τρίλεπτης αφήγησης επί σκηνής, διατηρώντας τη φιλοσοφία και την ταυτότητα του μέσα από την αισθητική ενός video game».

 

Καθώς οι ημερομηνίες πλησιάζουν, το ζητούμενο για την ελληνική αποστολή δεν είναι μόνο μια καλή εμφάνιση, αλλά η μετατροπή της πίεσης σε ενέργεια. 

Γιατί τελικά, σε έναν διαγωνισμό όπως η Eurovision, αυτό που ξεχωρίζει δεν είναι μόνο το τραγούδι, αλλά και ο τρόπος που ο καλλιτέχνης κουβαλά τις προσδοκίες πάνω στη σκηνή.

Τέλος, τον ρόλο της ανακοίνωσης της ελληνικής βαθμολογίας στον φετινό διαγωνισμό θα αναλάβει η Klavdia που στον περσινό διαγωνισμό κατέκτησε την 6η θέση με την «Αστερομάτα».
 

