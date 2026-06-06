Καλαμάτα: Πώς «ασφάλιζε» ο 41χρονος τα αρχεία παρακολούθησης της Βασιλικής

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Πηγή: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR (6/6/2026)

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Μαραθώνια ήταν σήμερα στην Καλαμάτα η απολογία του 41χρονου συζυγοκτόνου που δολοφόνησε την άτυχη Βασιλική με 45 μαχαιριές, σε ένα έγκλημα που έχει σοκάρει όλη την Ελλάδα. Οι δικαστικές αρχές τον οδήγησαν στη φυλακή, μία απόφαση που ήταν αναμενόμενη, με τον ίδιο να ισχυρίζεται ότι «θόλωσε».

Καλαμάτα: Προφυλακίστηκε ο 41χρονος για τη δολοφονία της Βασιλικής

Η Τασούλα Παπανικολάου αποκαλύπτει στο Star, ότι ο 41χρονος όχι μόνο είχε «καλωδιώσει» με «κοριό» το θύμα, αλλά είχε εισαγάγει στις συσκευές του ισχυρούς και πολλούς κωδικούς, για να μην αποκαλυφθεί.

Kαλαμάτα: Η απολογία του 41χρονου συζυγοκτόνου

Έξι ολόκληρες ώρες κράτησε η απολογία του και επιχείρησε να πείσει τις αρχές ότι δεν είχε σχεδιάσει το έγκλημα, με τις 45 μαχαιριές όμως στο θύμα να δείχνουν μένος.

Όλα ξεκίνησαν εκείνο το βράδυ, όπως είπε, από έναν πολύωρο καυγά. Ο αρχικός του ισχυρισμός «ήμουν σε άμυνα», έγινε «θόλωσα».

«Υπήρξε ένταση και ένα μεγάλο επεισόδιο μεταξύ μας. Με χτυπούσε και τη χτυπούσα. Κάποια στιγμή θόλωσα και τη σκότωσα.

Από πέρυσι τον Σεπτέμβριο είχαμε λίγο-πολύ τελειώσει ως ζευγάρι, απλά μέναμε στο ίδιο σπίτι μέχρι να προχωρήσει το διαζύγιο».

Μαραθώνια ήταν σήμερα στην Καλαμάτα η απολογία του 41χρονου συζυγοκτόνου

«Δεν ήταν ένα έγκλημα εκδικητικότητας, κτητικότητας, από έναν τύραννο σύζυγο. Ότι υπήρχε μέσα στον ψυχισμό του μία πίκρα, μία απογοήτευση, μία οργή, επειδή ο γάμος δεν εξελισσόταν όπως τον ονειρεύτηκε και όπως ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς, αυτό είναι αληθές» δηλώνει ο δικηγόρος του 41χρονου, Γιώργος Καμβύσης.

Καλαμάτα: O 41χρονος είχε πολλούς και ισχυρούς κωδικούς για τα αρχεία του «κοριού» παρακολούθησης

Καλαμάτα: O 41χρονος είχε πολλούς και ισχυρούς κωδικούς για τα αρχεία του «κοριού» παρακολούθησης

Το Star αποκαλύπτει ένα σημαντικό στοιχείο που οδηγεί τις αρχές στο συμπέρασμα ότι είχε μελετήσει κάθε κίνησή του.

Όλα τα αρχεία που κατέβαζε από τον «κοριό» που είχε τοποθετήσει στη γυναίκα του, τα αποθήκευε στις ηλεκτρονικές του συσκευές.

Είχε φροντίσει μάλιστα να τα «ασφαλίσει» με ισχυρούς και πολλούς κωδικούς, ώστε να μην μπορεί κανείς να τα δει παρά μόνον ο ίδιος.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του 41χρονου αναφέρει πως οι παρακολουθήσεις γίνονταν για να μπορέσει ο 41χρονος να διεκδικήσει την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών του.

«Οι παρακολουθήσεις δε γίνονταν για να δει τι κάνει η σύζυγός του, όπως νομίζει η κοινή γνώμη. Οι παρακολουθήσεις έγιναν για να συσσωρευτεί υλικό και να μπορέσει δικαστικά να διεκδικήσει την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών του», λέει χαρακτηριστικά ο κ. Καμβύσης.

Τα μεγάλα θύματα της υπόθεσης είναι τα δύο κοριτσάκια της οικογένειας. Δίπλα τους έχουν τη θεία τους, την αδερφή της αδικοχαμένης μητέρας τους.

Λίγες ώρες πριν την απολογία του συζυγοκτόνου, πολίτες της Καλαμάτας ένωσαν τις φωνές τους σε ένα βασικό σύνθημα: «Καμία άλλη δολοφονημένη».

Η οργή για τη δολοφονία της Βασιλικής είναι δίχως τέλος.

 

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