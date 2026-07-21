Κυψέλη: Καμία δήλωση εξαφάνισης για τη γυναίκα - Τα 3 σενάρια της ΕΛ.ΑΣ.

Ψάχνουν υποθέσεις στο εξωτερικό

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Το αποκλειστικό ρεπορτάζ της Κατερίνας Μαστραντωνάκη στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Εντοπίστηκε πτώμα σε βαλίτσα στην Κυψέλη, χωρίς δήλωση εξαφάνισης στην Ελλάδα.
  • Η σορός πιθανώς ανήκει σε γυναίκα που δεν ήταν μόνιμη κάτοικος Ελλάδας.
  • Τα τρία σενάρια που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ.: Γαλλίδα τουρίστρια, παράτυπη μετανάστρια ή γυναίκα που ταξίδεψε απευθείας στην Ελλάδα.
  • Διεθνής αναζήτηση μέσω Europol, εστιάζοντας σε γαλλικά αρχεία αγνοουμένων.
  • Δεν υπάρχουν ίχνη βιασμού, αλλά ο δολοφόνος χρησιμοποίησε μακάβριο τρόπο δράσης.

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση με το πτώμα που εντοπίστηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Η σορός δεν ταυτοποιείται με εξαφάνιση στην Ελλάδα, με τις αρχές να στρέφονται σε υποθέσεις στο εξωτερικό.  

Κυψέλη: Τι αποκαλύπτει η νεκροτομή για τη γυναίκα στη βαλίτσα

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της Κατερίνας Μαστραντωνάκη στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, από την έρευνα στα αρχεία της Ελληνικής Αστυνομίας δεν έχει βρεθεί καμία απολύτως δήλωση εξαφάνισης που να ταιριάζει με την 30χρονη γυναίκα, ύψους 1,61 μ. 

Κυψέλη: Τι έδειξε η ιατροδικαστική - Γρίφος η ταυτότητα της σορού

Αυτό δείχνει στους ερευνητές του Ανθρωποκτονιών πως το θύμα, κατά πάσα πιθανότητα, δεν ήταν μόνιμη κάτοικος και δεν είχε κάποιο κοινωνικό περιβάλλον στη χώρα μας για να την αναζητήσει. 

Το μοναδικό «κλειδί» είναι τα ρούχα της. Νεότερα στοιχεία δείχνουν πως στη στάμπα στο σορτσάκι της ειναι γραμμένο στα γαλλικά ένα Ίδρυμα ή Πανεπιστήμιο που έχει, όμως, παραρτήματα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.  

Κυψέλη: Τα στοιχεία της σορού που βρέθηκε σε βαλίτσα

Kυψέλη: Τα τρία σενάρια που εξετάζει το Ανθρωποκτονιών 

Έτσι, τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών εξετάζουν τρία σενάρια:  

  • να ήταν Γαλλίδα τουρίστρια ή φοιτήτρια 

  • να πρόκειται για παράτυπη μετανάστρια που είχε περάσει παλιότερα από τη Γαλλία 
  • να ταξίδεψε στην Ελλάδα απευθείας από τη χώρα της και να βρήκε εδώ τραγικό θάνατο 

Κυψέλη: Tα 3 σενάρια που εξετάζει η ΕΛΑΣ για τη σορό

Πλέον, αναζητούνται απαντήσεις διεθνώς μέσω της Europol, με ειδικό βάρος στα γαλλικά αρχεία αγνοουμένων.  

Παράλληλα, ιατροδικαστικά, δεν προκύπτουν ίχνη βιασμού ή σεξουαλικής κακοποίησης. Αποκαλύφθηκε, ωστόσο, ο μακάβριος τρόπος δράσης του δολοφόνου: έβαλε τη γυναίκα μέσα σε μία υφασμάτινη σακούλα, την έδεσε και τη σφράγισε με αυτοκόλλητη ταινία, προτού την κλείσει τελικά μέσα στη σκούρα μπλε βαλίτσα. 

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