Με «θολά νερά» φαίνεται πως μπαίνουν οι έρευνες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών για το θρίλερ με τη νεκρή γυναίκα στη βαλίτσα, στην Κυψέλη. Τα νέα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση, αντί να ρίχνουν φως, βαθαίνουν το μυστήριο γύρω από το προφίλ της κοπέλας.

Δεν πρόκειται για άτομο που έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές, δεν υπάρχουν ίχνη εγκληματικής ενέργειας και τα ευρήματα δείχνουν μια γυναίκα που φορούσε απλά, αλλά αξιοπρεπή ρούχα.

Η ιατροδικαστική εξέταση ιχνηλατεί τις τελευταίες στιγμές της άτυχης γυναίκας, σκιαγραφώντας το προφίλ της. Πρόκειται για γυναίκα ηλικίας περίπου 30 ετών, με ύψος 1,61, σκούρα καστανά μαλλιά και μικρό νούμερο παπουτσιού, καθώς το πέλμα της μετρήθηκε στα 22 εκατοστά.

Το πλέον ανατριχιαστικό, ωστόσο, είναι η ιατροδικαστική εκτίμηση πως η γυναίκα είχε καταναλώσει το τελευταίο της γεύμα μόλις 45 με 50 λεπτά προτού αφήσει την τελευταία της πνοή, πριν από περίπου πέντε ημέρες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κατερίνας Μαστραντωνάκη στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star.

Κυψέλη: Σε «θολά νερά» το Ανθρωποκτονιών - Ο γρίφος της ταυτότητας

Ο προβληματισμός στα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών είναι μεγάλος. Οι έμπειροι αξιωματικοί μπαίνουν σε «θολά νερά», καθώς η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών πήρε αποτυπώματα, αλλά η γυναίκα δε βγαίνει σεσημασμένη.

Δεν υπάρχει καμία καταγραφή της στις βάσεις δεδομένων, γεγονός που κάνει την ταυτοποίησή της έναν δυσεπίλυτο γρίφο.

Την ίδια ώρα ο ιατροδικαστής δεν μπόρεσε να προσδιορίσει την αιτία θανάτου και το βάρος πλέον πέφτει στις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις.

Κυψέλη: Τα ρούχα του θύματος δεν παραπέμπουν σε περιθωριοποιημένο άτομο

Το προφίλ του θύματος δεν παραπέμπει σε περιθωριοποιημένο άτομο, όπως προκύπτει από τον ρουχισμό που έφερε το πτώμα.

Η γυναίκα φορούσε απλά, αλλά απολύτως αξιοπρεπή ρούχα. Συγκεκριμένα, βρέθηκε με ένα μαύρο κοντομάνικο μπλουζάκι και ένα μαύρο σορτσάκι γαλλικής μάρκας, το οποίο μάλιστα έφερε στάμπα από γνωστό γαλλικό ξενοδοχείο.

Η σορός είχε τυλιχτεί προσεκτικά σε μια υφασμάτινη μαύρη θήκη ρούχων πριν στριμωχτεί στη σκούρα μπλε βαλίτσα. Αυτό δείχνει ότι κάποιος προσπάθησε να «εξαφανίσει» το πτώμα.

Οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών εναποθέτουν τις ελπίδες τους στις κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Ψάχνουν να βρουν αν το άψυχο σώμα μεταφέρθηκε μέσα στη βαλίτσα ή αν το θύμα περπάτησε ζωντανό μέχρι το κτίριο με τον δολοφόνο του και τοποθετήθηκε στη βαλίτσα αμέσως μετά τον θάνατό του.

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