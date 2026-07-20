Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το δυνατό κύμα ζέστης 72 ωρών που «λιώνει» τη χώρα. Ο τριήμερος καύσωνας ανεβάζει τον υδράργυρο πάνω από το 40, φέρνοντας θερμοκρασίες οι οποίες στα εσωτερικά ηπειρωτικά θα ξεπεράσουν τους 42 °C.

Την Τρίτη και την Τετάρτη θα είναι οι πιο δύσκολες μέρες του καύσωνα. Σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα το θερμόμετρο θα κινείται τουλάχιστον από 38 έως 40 βαθμούς κελσίου.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από στο Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου Ματίνας Μπέρου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, ο υδράργυρος θα «σκαρφαλώσει» στους 42 °C στις περιοχές:

Θεσσαλικό κάμπο - στη Λάρισα δεν αποκλείεται να αγγίξει ακόμη και τους 43 °C

Αιτωλοακαρνανία

Φθιώτιδα

Bοιωτία

Πελοπόννησο

Τοπικά έως 41 °C αναμένονται στην Κρήτη και τη Ρόδο.

«Οι θερμοκρασίες αυτές μετριούνται στη σκιά. Όταν κάποιος περπατά στον ήλιο το μεσημέρι, η θερμική καταπόνηση είναι πολύ μεγαλύτερη. Την Τετάρτη οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένονται από τη Θεσσαλία και νοτιότερα και θα κυμανθούν μεταξύ 40 και 42 βαθμών», σχολίασε η μετεωρολόγος του Star.

Kαιρός: Ποιες περιοχές της Αττικής θα «ψηθούν»

Στην Αττική πιο δύσκολη ημέρα θα είναι η Τετάρτη.

Την Τρίτη, οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στα δυτικά του νομού, στο Θριάσιο Πεδίο, με περιοχές όπως η Ελευσίνα και η Μάνδρα να φτάνουν τους 40 βαθμούς, πιθανώς και λίγο υψηλότερα τοπικά.

«Την Τετάρτη, όμως, η ζέστη θα γίνει πιο έντονη σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο. Ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας υπάρχει πιθανότητα να δούμε 40 βαθμούς, ενώ στις περισσότερες περιοχές η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 37 και 38 βαθμών. Μια σημαντική διευκρίνιση είναι ότι στο κέντρο της Αθήνας, ανάμεσα σε τσιμέντο και άσφαλτο, και ιδιαίτερα όταν βρισκόμαστε εκτεθειμένοι στον ήλιο, η αίσθηση της ζέστης είναι πολύ πιο έντονη», εξήγησε η Ματίνα Μπέρου.

Καιρός: Υψηλές θερμοκρασίες και το βράδυ

Τις επόμενες ημέρες οι υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατούν και τη νύχτα, με τη πιο ζεστή να αναμένεται την Τρίτη προς Τετάρτη.

Σε πολλές αστικές περιοχές η θερμοκρασία θα παραμείνει κοντά στους 30 βαθμούς, με αποτέλεσμα το τσιμέντο και τα κτίρια να μην προλαβαίνουν να αποβάλλουν τη θερμότητα. Έτσι, η ατμόσφαιρα θα παραμείνει αποπνικτική ακόμη και τις βραδινές ώρες.

Από την Πέμπτη όμως αναμένεται σημαντική αλλαγή με πτώση θερμοκρασίας, βροχές και καταιγίδες.

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