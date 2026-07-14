Με υψηλές θερμοκρασίες που θα «αγγίξουν» τους 40 βαθμούς Κελσίου θα κυλήσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες στη χώρα μας, χωρίς ωστόσο να αναμένεται το ακραίο κύμα καύσωνα που πλήττει εδώ και εβδομάδες τη δυτική και κεντρική Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, η ιδιαίτερα θερμή αέρια μάζα μετατοπίζεται προς τη δυτική και κεντρική Μεσόγειο, με αποτέλεσμα να επηρεάσει κυρίως την Ιταλία, όπου ο υδράργυρος ενδέχεται να ξεπεράσει ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου.

Στην Ελλάδα, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο μέχρι την Πέμπτη και την Παρασκευή, φτάνοντας τοπικά τους 37 με 39 βαθμούς, ενώ σε κλειστές ηπειρωτικές περιοχές δεν αποκλείεται να αγγίξει πρόσκαιρα και τους 40°C. Πρόκειται, ωστόσο, γθα έχει μικρή διάρκεια, περίπου δύο ημέρες.

Η πρόγνωση του καιρού των επόμενων ημερών από τη μετεωρολόγο του Star Ματίνα Μπέρου

Ωστόσο, από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται αλλαγή του καιρού, καθώς ψυχρότερες και πιο ασταθείς αέριες μάζες από τα βόρεια Βαλκάνια θα οδηγήσουν σε αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και θα αυξήσουν τις πιθανότητες για απογευματινές μπόρες και καταιγίδες.

Η πρόγνωση του καιρού για την Τρίτη 14/7 από την ΕΜΥ

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι -απόγευμα.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση. Από το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές ή όμβροι στη Χαλκιδική και την ανατολική Μακεδονία.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο 5 και τοπικά στα βόρεια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 με 34, τοπικά στα ηπειρωτικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στην Εύβοια, τις Σποράδες και τη νότια Πελοπόννησο.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 και τοπικά στη Θεσσαλία 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5, στα ανατολικά τοπικά 6μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 και στη νότια Κρήτη τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.