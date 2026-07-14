Θεσσαλονίκη: Σε κλίμα οδύνης στο τελευταίο «αντίο» στη 15χρονη Άννα Μαρία

Στα λευκά οι συμμαθητές της – Άφησαν λευκά μπαλόνια στον ουρανό

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Θρήνος για την 15χρονη – Η συγκλονιστική μαρτυρία αυτόπτη του δυστυχήματος - Βίντεο αρχείου Alpha

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Κηδεία της 15χρονης Άννας Μαρίας, αθλήτριας του ΠΑΟΚ, πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη σε κλίμα οδύνης.
  • Η Άννα Μαρία σκοτώθηκε σε τροχαίο με απορριμματοφόρο ενώ επέβαινε σε μηχανή με τον πατέρα της.
  • Συμμαθητές και φίλοι της ντύθηκαν στα λευκά, όπως ζήτησε η οικογένεια, κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα και μπαλόνια.
  • Στεφάνια απέστειλαν οι παππούδες της, η νονά της, μαθητές και καθηγητές του 7ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, καθώς και η οικογένεια Σαββίδη.
  • Η κηδεία συγκέντρωσε πλήθος κόσμου, συμπεριλαμβανομένων συναθλητριών της από την ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ.

Σε κλίμα οδύνης έγινε σήμερα, Τρίτη, η κηδεία της 15χρονης Άννας Μαρίας, αθλήτριας του ΠΑΟΚ, η οποία σκοτώθηκε σε τροχαίο, όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε με τον πατέρα της χτυπήθηκε από απορριμματοφόρο στη Θεσσαλονίκη

Η 15χρονη που έχασε τη ζωή της στο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη

Η 15χρονη που έχασε τη ζωή της στο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη

Συμμαθητές και φίλοι της 15χρονης έφτασαν στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στη Θέρμη ντυμένοι στα λευκά, όπως είχε ζητήσει η οικογένειά της. Στα χέρια τους κρατούσαν λευκά τριαντάφυλλα και λευκά μπαλόνια, τα οποία άφησαν στον αέρα όταν το φέρετρο με την άτυχη Άννα Μαρία βγήκε από την εκκλησία. 

Οι συμμαθητές της 15χρονης την αποχαιρέτησαν ντυμένοι στα λευκά

Οι συμμαθητές της 15χρονης την αποχαιρέτησαν ντυμένοι στα λευκά

Εκεί και οι συναθλήτριές της από τη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ. 

Και οι συναθλήτριές της από την γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ αποχαιρέτησαν την 15χρονη Άννα Μαρία

Και οι συναθλήτριές της από την γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ αποχαιρέτησαν την 15χρονη Άννα Μαρία

«Σε αγαπάμε πολύ πολυαγαπημένη μας εγγονούλα» έγραφε το στεφάνι των παππούδων και των γιαγιάδων της Άννας - Μαρίας, «καλό ταξίδι στο πιο όμορφο κορίτσι» έγραψε η νονά της ενώ «καλό παράδεισο στην πιο αγαπημένη μας μαθήτρια» έγραψαν μαθητές και καθηγητές από το 7ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης στο οποίο φοιτούσε η νεαρή αθλήτρια.

Οι συμμαθητές της 15χρονης άφησαν λευκά μπαλόνια στον ουρανό

Οι συμμαθητές της 15χρονης άφησαν λευκά μπαλόνια στον ουρανό

Στεφάνι έστειλε, επίσης, η οικογένεια του Ιβάν Σαββίδη, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και ο Α.Σ. ΠΑΟΚ.

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης η κηδεία της 15χρονης Άννας Μαρίας

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης η κηδεία της 15χρονης Άννας Μαρίας

Στεφάνια από τις γιαγιάδες και τους παππούδες της 15χρονης και από τη νονά της

Στεφάνια από τις γιαγιάδες και τους παππούδες της 15χρονης και από τη νονά της

Στεφάνια έστειλε και η ομάδα του ΠΑΟΚ και η οικογένεια του Ιβάν Σαββίδη

Στεφάνια έστειλε και η ομάδα του ΠΑΟΚ και η οικογένεια του Ιβάν Σαββίδη
 
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