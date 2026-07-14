Σε κλίμα οδύνης έγινε σήμερα, Τρίτη, η κηδεία της 15χρονης Άννας Μαρίας, αθλήτριας του ΠΑΟΚ, η οποία σκοτώθηκε σε τροχαίο, όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε με τον πατέρα της χτυπήθηκε από απορριμματοφόρο στη Θεσσαλονίκη.
Συμμαθητές και φίλοι της 15χρονης έφτασαν στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στη Θέρμη ντυμένοι στα λευκά, όπως είχε ζητήσει η οικογένειά της. Στα χέρια τους κρατούσαν λευκά τριαντάφυλλα και λευκά μπαλόνια, τα οποία άφησαν στον αέρα όταν το φέρετρο με την άτυχη Άννα Μαρία βγήκε από την εκκλησία.
Εκεί και οι συναθλήτριές της από τη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ.
«Σε αγαπάμε πολύ πολυαγαπημένη μας εγγονούλα» έγραφε το στεφάνι των παππούδων και των γιαγιάδων της Άννας - Μαρίας, «καλό ταξίδι στο πιο όμορφο κορίτσι» έγραψε η νονά της ενώ «καλό παράδεισο στην πιο αγαπημένη μας μαθήτρια» έγραψαν μαθητές και καθηγητές από το 7ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης στο οποίο φοιτούσε η νεαρή αθλήτρια.
Στεφάνι έστειλε, επίσης, η οικογένεια του Ιβάν Σαββίδη, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και ο Α.Σ. ΠΑΟΚ.