Δείτε τις δηλώσεις της Κατερίνας Καινούργιου μετά το τέλος της εκπομπής της, Super Κατερίνα

Στην Πάρο περνά τις καλοκαιρινές της διακοπές η Κατερίνα Καινούργιου, έχοντας για πρώτη φορά μαζί της τη λίγων μηνών κορούλα της, Ξένια. Η παρουσιάστρια του Alpha μοιράστηκε εικόνες από τις βόλτες τους στο νησί, όπου βρίσκεται κι ο σύζυγός της Παναγιώτης Κουτσουμπής.

Το πρωί της Τρίτης (14/7), η Κατερίνα Καινούργιου ανάρτησε στον λογαριασμό της φωτογραφίες από τις πρώτες εξορμήσεις της με την κόρη της στο κυκλαδίτικο νησί. Σε ένα από τα στιγμιότυπα εμφανίζεται κι ο Παναγιώτης Κουτσουμπής να σπρώχνει το καρότσι της κορούλας του.

Η παρουσιάστρια συνόδευσε την ανάρτησή της με τη φράση: «Το πρώτο καλοκαίρι μαζί σου …❤️ Το πιο όμορφο της ζωής μου».

Η ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου

Η φετινή επίσκεψη της Κατερίνας Καινούργιου στην Πάρο έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί το πρώτο καλοκαιρινό ταξίδι της με την κόρη της. Η παρουσιάστρια επισκέπτεται το νησί τα τελευταία χρόνια, λόγω της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Παναγιώτη Κουτσουμπή εκεί.

Οι διακοπές ξεκίνησαν αφού ολοκλήρωσε τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν με την εκπομπή Super Κατερίνα.

Το μεσημέρι της Παρασκευής 10 Ιουλίου, η όμορφη παρουσιάστρια γνωστοποίησε ότι αναχωρούσε για την Πάρο μαζί με τη μικρή Ξένια. Δημοσιεύοντας τη θέα από το ταξίδι της, έγραψε: «Το καλοκαίρι μας μόλις ξεκίνησε».