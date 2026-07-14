Κατερίνα Καινούργιου: Οι πρώτες βόλτες με την κορούλα της Ξένια στην Πάρο

Ζει το πιο όμορφο καλοκαίρι της ζωής της!

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε τις δηλώσεις της Κατερίνας Καινούργιου μετά το τέλος της εκπομπής της, Super Κατερίνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καινούργιου περνά τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Πάρο με την κορούλα της, Ξένια.
  • Η παρουσιάστρια μοιράστηκε φωτογραφίες από τις πρώτες βόλτες τους στο νησί.
  • Στην παρέα τους είναι και ο σύζυγός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής.
  • Η επίσκεψη έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς είναι το πρώτο καλοκαίρι με την κόρη της.
  • Οι διακοπές ξεκίνησαν μετά την ολοκλήρωση των επαγγελματικών υποχρεώσεών της.

Στην Πάρο περνά τις καλοκαιρινές της διακοπές η Κατερίνα Καινούργιου, έχοντας για πρώτη φορά μαζί της τη λίγων μηνών κορούλα της, Ξένια. Η παρουσιάστρια του Alpha μοιράστηκε εικόνες από τις βόλτες τους στο νησί, όπου βρίσκεται κι ο σύζυγός της Παναγιώτης Κουτσουμπής.

Κατερίνα Καινούργιου: Οι πρώτες βόλτες με την κορούλα της Ξένια στην Πάρο

Το πρωί της Τρίτης (14/7), η Κατερίνα Καινούργιου ανάρτησε στον λογαριασμό της φωτογραφίες από τις πρώτες εξορμήσεις της με την κόρη της στο κυκλαδίτικο νησί. Σε ένα από τα στιγμιότυπα εμφανίζεται κι ο Παναγιώτης Κουτσουμπής να σπρώχνει το καρότσι της κορούλας του.

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Η παρουσιάστρια συνόδευσε την ανάρτησή της με τη φράση: «Το πρώτο καλοκαίρι μαζί σου …❤️ Το πιο όμορφο της ζωής μου».

Η ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου

Η φετινή επίσκεψη της Κατερίνας Καινούργιου στην Πάρο έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί το πρώτο καλοκαιρινό ταξίδι της με την κόρη της. Η παρουσιάστρια επισκέπτεται το νησί τα τελευταία χρόνια, λόγω της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Παναγιώτη Κουτσουμπή εκεί.

Κατερίνα Καινούργιου: Οι πρώτες βόλτες με την κορούλα της Ξένια στην Πάρο

Οι διακοπές ξεκίνησαν αφού ολοκλήρωσε τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν με την εκπομπή Super Κατερίνα.

Κατερίνα Καινούργιου: Αγκαλιά με την κόρη της στο πλοίο για Πάρο

Το μεσημέρι της Παρασκευής 10 Ιουλίου, η όμορφη παρουσιάστρια γνωστοποίησε ότι αναχωρούσε για την Πάρο μαζί με τη μικρή Ξένια. Δημοσιεύοντας τη θέα από το ταξίδι της, έγραψε: «Το καλοκαίρι μας μόλις ξεκίνησε».

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KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗΣ
 |
ΞΕΝΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗ
 |
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ
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