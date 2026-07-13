Καινούργιου - Κουτσουμπής: Η συνάντησή τους με τον Εβάν Φουρνιέ

Οι φωτογραφίες που πόσταρε η παρουσιάστρια με τον παίκτη του Ολυμπιακού

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STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε το βίντεο από τη διοργάνωση που πόσταρε η Κατερίνα Καινούργιου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής συναντήθηκαν με τον Εβάν Φουρνιέ στην Πάρο.
  • Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο του Paros Beach Hoops, ενός καλοκαιρινού μπασκετικού event.
  • Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε με τον Γάλλο παίκτη του Ολυμπιακού και δημοσίευσε τις στιγμές στα social media.
  • Η Καινούργιου ζήτησε από τον Κουτσουμπή να καταγράψει τη συνάντηση σε βίντεο.
  • Το Paros Beach Hoops προσελκύει αθλητές και επισκέπτες από την ελληνική και διεθνή σκηνή.

Η Κατερίνα Καινούργιου κι ο σύντροφός της, επιχειρηματίας Παναγιώτης Κουτσουμπής, συναντήθηκαν με τον Εβάν Φουρνιέ στην Πάρο, όπου βρέθηκαν για το Paros Beach Hoops. Η παρουσιάστρια κι ο επιχειρηματίας φωτογραφήθηκαν με τον Γάλλο παίκτη του Ολυμπιακού, με τα σχετικά στιγμιότυπα να δημοσιεύονται στα social media.

Κατερίνα Καινούργιου: Η τρυφερή φωτογραφία του Κουτσουμπή με την κόρη τους

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μπασκετικού event που διοργανώνεται στο κυκλαδίτικο νησί και συγκεντρώνει αθλητές, πρόσωπα από τον χώρο της ψυχαγωγίας και επισκέπτες.

Καινούργιου - Κουτσουμπής: Η συνάντησή τους με τον Εβάν Φουρνιέ

Η συνάντηση της Κατερίνας Καινούργιου με τον Εβάν Φουρνιέ

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους όταν είδαν από κοντά τον Εβάν Φουρνιέ. Ζήτησαν να κρατήσουν τη στιγμή με μια κοινή φωτογραφία.

Κατερίνα Καινούργιου: Αγκαλιά με την κόρη της στο πλοίο για Πάρο

Ο Εβάν Φουρνιέ ανταποκρίθηκε στο αίτημά τους και πόζαρε μαζί με το ζευγάρι σε περισσότερα από ένα στιγμιότυπα. Οι φωτογραφίες κυκλοφόρησαν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Καινούργιου - Κουτσουμπής: Η συνάντησή τους με τον Εβάν Φουρνιέ

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Instagram, η Κατερίνα Καινούργιου ακούγεται να ζητάει από τον Παναγιώτη Κουτσουμπή να καταγράψει τη συνάντησή τους με τον Γάλλο μπασκετμπολίστα.

Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Η πατρότητα αλλάζει την οπτική σου στα πάντα»

Το Paros Beach Hoops ως καλοκαιρινό αθλητικό event

Το Paros Beach Hoops έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια ως καλοκαιρινό αθλητικό event στην Πάρο. Η διοργάνωση φέρνει κοντά κορυφαίους αθλητές, πρόσωπα από την ελληνική και διεθνή σκηνή, καθώς και επισκέπτες που παρακολουθούν δράσεις μπάσκετ δίπλα στη θάλασσα.

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KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗΣ
 |
ΕΒΑΝ ΦΟΥΡΝΙΕ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
 |
PAROS BEACH HOOPS
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