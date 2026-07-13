Δείτε το βίντεο από τη διοργάνωση που πόσταρε η Κατερίνα Καινούργιου

Η Κατερίνα Καινούργιου κι ο σύντροφός της, επιχειρηματίας Παναγιώτης Κουτσουμπής, συναντήθηκαν με τον Εβάν Φουρνιέ στην Πάρο, όπου βρέθηκαν για το Paros Beach Hoops. Η παρουσιάστρια κι ο επιχειρηματίας φωτογραφήθηκαν με τον Γάλλο παίκτη του Ολυμπιακού, με τα σχετικά στιγμιότυπα να δημοσιεύονται στα social media.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μπασκετικού event που διοργανώνεται στο κυκλαδίτικο νησί και συγκεντρώνει αθλητές, πρόσωπα από τον χώρο της ψυχαγωγίας και επισκέπτες.

Η συνάντηση της Κατερίνας Καινούργιου με τον Εβάν Φουρνιέ

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους όταν είδαν από κοντά τον Εβάν Φουρνιέ. Ζήτησαν να κρατήσουν τη στιγμή με μια κοινή φωτογραφία.

Ο Εβάν Φουρνιέ ανταποκρίθηκε στο αίτημά τους και πόζαρε μαζί με το ζευγάρι σε περισσότερα από ένα στιγμιότυπα. Οι φωτογραφίες κυκλοφόρησαν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Instagram, η Κατερίνα Καινούργιου ακούγεται να ζητάει από τον Παναγιώτη Κουτσουμπή να καταγράψει τη συνάντησή τους με τον Γάλλο μπασκετμπολίστα.

Το Paros Beach Hoops ως καλοκαιρινό αθλητικό event

Το Paros Beach Hoops έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια ως καλοκαιρινό αθλητικό event στην Πάρο. Η διοργάνωση φέρνει κοντά κορυφαίους αθλητές, πρόσωπα από την ελληνική και διεθνή σκηνή, καθώς και επισκέπτες που παρακολουθούν δράσεις μπάσκετ δίπλα στη θάλασσα.